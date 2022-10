LYN คว้า 2 ตัวแม่แห่งวงการ “อั้ม พัชราภา - เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์” ร่วมเปิด “แฟล็กชิปสโตร์ใหญ่สุดในไทย LYN เซ็นทรัล ลาดพร้าว

LYN แบรนด์แฟชั่น แอคเซสเซอรี่อันดับหนึ่งที่ครองใจผู้หญิงไทยที่รักในแฟชั่นและการแต่งตัวมาตลอด 2 ทศวรรษ พร้อมเขย่าวงการแฟชั่นตอกย้ำการเป็น Leading Fashion Retailer in Thailand คว้า 2 นางเอกตัวแม่แห่งวงการซึ่งเป็นไอคอนสาวๆ ทั้งด้านแฟชั่นและคาแรคเตอร์ที่น่าหลงใหลอย่าง อั้ม พัชราภา และ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ ร่วมงาน The New Era of LYN เปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่สุดอลังการ ที่ LYN เซ็นทรัลลาดพร้าว2 นางเอกตัวแม่แห่งวงการ ไม่เคยทำให้ผิดหวังและสมกับที่เป็นไอคอนสาวๆ ทั้งด้านแฟชั่นและคาแรคเตอร์ที่ น่าหลงใหล อย่างที่สุด โดยการปรากฏตัวในงาน The New Era of LYN เปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่สุดอลังการ ได้สร้างความตะลึงบนพื้นที่กว่า 250 ตารางเมตรซึ่งทั้ง 2 นำแฟชั่นไอเทมทั้งกระเป๋าและเสื้อผ้าในคอลเลกชัน Winter 2022 มาถ่ายทอดความงามได้อย่างลงตัวโดย 2 นางเอกได้บอกถึงการร่วมงานกับ LYN ในครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับแบรด์แฟชั่น แอคเซสเซอรี่อันดับหนึ่งที่ครองใจผู้หญิงไทยที่รักในแฟชั่นและการแต่งตัว ซึ่งยอมรับว่า LYN คือแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยที่ไม่หยุดพัฒนา โดยแฟชั่นไอเทมทุกชิ้นของLYN ตั้งแต่กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ไปจนถึงแอคเซสเซอรี่อื่น ๆ ล้วนอัปเดตตามเทรนด์อยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญแฟชั่นไอเทมทุกชิ้น สามารถสื่อสารคาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจนและงดงาม และสำหรับคอลเลกชัน Winter 2022 ที่ทุกคนได้เห็นในงานครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันที่น่าจับจ้อง เพราะสะท้อนตัวตนและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงในปัจจุบันได้อย่างลงตัว”ด้านคุณสุวิตา สิงห์สัจจเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มแบรนด์ บริษัท ยัสปาล จำกัด กล่าวถึง การคว้า 2 นางเอกระดับประเทศมาร่วมในครั้งนี้ ว่า “สำหรับ อั้ม พัชราภา และ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ เป็นนางเอกกลุ่มแฟนคลับเยอะมาก และได้รับการยอมรับจากคนในวงการและนอกวงการมาเป็นเวลานาน รวมถึงทั้ง 2 คนไม่เพียงแต่มีผลงานการแสดงที่น่าจดจำเท่านั้น แต่ยังมีไลฟ์สไตล์ทั้งการใช้ชีวิตและด้านแฟชั่นที่ไม่ว่าจะสวมใส่อะไรก็ดูดีและโดดเด่น จนทำให้หลายๆคนยกให้เป็นไอคอนสาวๆ ทั้งด้านแฟชั่นและคาแรคเตอร์ที่น่าหลงใหล และด้วยเหตุผลนี้เลยทำให้ LYN ตัดสินใจเลือกทั้ง 2 คนมาร่วมงาน เพราะเชื่อว่าจะเป็นเสมือนตัวแทนของLYN ที่สื่อสารคาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจนและงดงาม”สำหรับงาน งาน LYN Central Ladprao Grand Opening ไม่เพียงแต่มี 2 นางเอกระดับประเทศร่วมงานเท่านั้น แต่ยังมีเหล่าคนในวงการบันเทิง อาทิ ฐิสา วริฏฐิสา, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์, ไอซ์ อมีนา และ โม จีรัชยา และคนวงการแฟชั่น มาร่วมแสดงความยินดี และ ร่วมสร้างสีสันและถ่ายทอดความเป็น LYN ให้สมกับบทบาทแห่งการเป็น Leading Fashion Accessory Retailer แห่งภูมิภาคเอเชียที่พร้อมจะเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งด้าน คุณยศเทพ สิงห์สัจจเทศ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ บริษัท ยัสปาล จำกัด บอกว่า “สำหรับ แฟล็กชิป สโตร์ LYN เซ็นทรัล ลาดพร้าว ได้รับการออกแบบโดย Arch. Roberto Baciocchi & Associates ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอิตาลี ที่มีผลงานออกแบบให้กับแบรนด์ไฮเอนด์ระดับโลกมากมาย ได้สร้างสรรค์จุดเด่นของ LYN เซ็นทรัล ลาดพร้าว คือการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างอารมณ์และความใฝ่ฝันของผู้หญิงเน้นใช้วัสดุที่สื่อถึงความอ่อนหวาน ด้วยสีโทนอ่อน ลายเส้นโค้งมน และวัสดุนุ่ม เพื่อสร้างโลกสร้างโลกจินตนาการให้เป็นจริงตั้งแต่ก้าวเดินสู่ภายในร้าน พร้อมพบกับ 3 โซนหลัก•LYN ZONE ที่วางจำหน่ายไลน์สินค้าหลัก สินค้า RE-EDITION ทั้งกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา•LYN INFINITE ที่พร้อมมอบประสบการณ์เลือกแอคเซสเซอรี่สุดหรู•LYN BEAUTY ที่จำหน่ายบิวตี้ไอเทมจากไลน์เครื่องสำอางน้องใหม่ ทีให้ความสำคัญกับสูตรและส่วนผสมที่ดีต่อผิวและสิ่งแวดล้อมกับความงามแบบ Vegan ที่ไม่มีส่วนผสมของสัตว์ และไม่มีการทดลองและทารุณสัตว์สาวๆ LYN ร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ ได้แล้วที่ แฟล็กชิปสโตร์ LYN เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล ลาดพร้าว