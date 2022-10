ไม่ธรรมดา! “ใหม่-ดาวิกา” ออกซิงเกิลแรก “ชอบป่ะเนี่ย” ดึง “เก้า-สุภัสสรา” รับบทนางเอก MV

“ใหม่ ดาวิกา” จับไมค์ครั้งแรก ประกาศเดบิวต์ซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวผ่านค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ “ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย)” กับเพลงป็อป Vibe สดใส ฟังง่ายในเพลง “ชอบป่ะเนี่ย (Can I Call You Mine)”ชอบป่ะเนี่ยเป็นบทเพลงที่มาพร้อมความหมายเข้าใจง่าย กับการถามอีกฝ่ายแบบตรงไปตรงมาว่า การที่เธอเข้ามาดูแล มาทำตัวใกล้ชิด จนคิดเกินเพื่อน แบบนี้คือ “ชอบป่ะเนี่ย” ก่อนจะบอกใบ้ความรู้สึกในใจถึงเธอคนนั้นว่าฉันก็ชอบเธอเหมือนกันสำหรับอีกหนึ่งความพิเศษของเพลง “ชอบป่ะเนี่ย (Can I Call You Mine)” คือ สาว “ใหม่” ยังได้แรงซัพพอร์ตจากพระเอกหนุ่ม “เต๋อ- ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” พระเอกในชีวิตจริงของเธอ มานั่งแท่นควบคุมงานกำกับ MV ให้แบบ Fulltimeนอกจากนี้เธอยังชักชวนนางเอกรุ่นน้องในวงการบันเทิงอย่าง “เก้า-สุภัสสรา ธนชาต” มารับบทนางเอก MV ที่ช่วยเพิ่มโมเม้นท์น่ารัก ให้มู้ด MV มีสีสันสดใสมากกว่าเดิมไม่เพียงเท่านั้น “ใหม่” ยังได้นักแต่งเพลงมากฝีมือ และเต็มไปด้วยคุณภาพอย่าง “แอ้ม-อัจฉริยาvดุลยไพบูลย์” มาช่วยแต่งเนื้อร้องให้เพลงนี้น่ารักสไตล์ “ใหม่-ดาวิกา”สำหรับเพลง “ชอบป่ะเนี่ย (Can I Call You Mine)” คือความตั้งใจ และทุ่มเทสุดตัวของ “ใหม่” ที่เธอกล้าทิ้งความกลัว แล้วลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ ๆ ให้กับตัวเองในฐานะศิลปินใหม่ ดาวิกา เล่าถึงที่มาของการทำเพลง ๆ นี้ว่า “ที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นใหม่ในฐานะนักแสดง นางเอกภาพยนตร์ เล่นละคร รวมไปถึงการเดินแบบแฟชั่นถ่ายแบบนิตยสารต่าง ๆ มาตลอด ในชีวิตใหม่ ๆ คิดว่าใหม่ทำงานมาเกือบครบแล้วตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีในวงการบันเทิง แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝัน และอยากจะทำมันให้ได้คือการร้องเพลง พอเราได้ลองทำเพลงจริง ๆ ได้เจอพี่แอ้ม ที่เป็นนักแต่งเพลงระดับท็อป ๆ ทำให้ใหม่มั่นใจในตัวเองมากขึ้น ทิ้งความกลัว เดินหน้าทำเพลงเต็มที่ ทำให้ค้นพบว่าเราก็ทำได้เหมือนกันนะ อีกอย่างใหม่อยากมีโมเม้นท์ที่เรายืนร้องเพลงให้แฟนเพลงได้ฟังแล้วเห็นความสุขของแฟนเพลง ผ่านรอยยิ้ม ผ่านเสียงหัวเราะของพวกเขา“เพลงนี้นอกจากใหม่จะตั้งใจให้เป็นตัวแทนของคนที่ชัดเจนในความรู้สึกแล้ว ใหม่ยังอยากมอบเพลงนี้ให้แฟนเพลงของใหม่ทุกคน อยากบอกนะว่าขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตใหม่มายาวนานขนาดนี้”