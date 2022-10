เอ็นที เปิดประสบการณ์ เยาวชน มูลนิธิบ้านพระพร พาชมภาพยนตร์ “ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ฮีโร่”

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ดูแลการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างโครงข่ายและให้บริการคมนาคมที่มีคุณภาพ และยังให้ความใส่ใจดูแลสังคมอย่างใกล้ชิด ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุน รวมไปถึงช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม อย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่า “เศรษฐกิจ” และ “สังคม” ของประเทศจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ต้องก้าวเดินไปด้วยกัน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ที่จะกลายเป็นกำลังของชาติในอนาคต ดังนั้น การเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก ให้กับเยาวชนต่างๆ ได้สัมผัส..ได้เรียนรู้ นับว่า จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ด้วยเหตุนี้ เอ็นที จึงได้จัดให้มีกิจกรรม พาเยาวชน มูลนิธิบ้านพระพร ไปชมภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ฮีโร่ ในโรงภาพยนตร์ NT First Class Cinema ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที (NT) กล่าวว่า “บรรยากาศของสังคมโดยรวมในช่วงที่ผ่านมา ค่อนข้างอยู่ในสภาวะตึงเครียดจากสภาวการณ์ต่างๆ เมื่อความตึงเครียดเริ่มผ่อนคลาย เอ็นที เห็นความสำคัญต่อการเปิดประสบการณ์ให้กับกลุ่มเยาวชน โดยเริ่มจากการนำเยาวชนจาก มูลนิธิบ้านพระพร ไปร่วมชมภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ฮีโร่ ในโรงภาพยนตร์ NT First Class Cinema ที่มีความหรูหรา มีระบบแสงสีเสียงที่ทันสมัย เพื่อให้เยาวชนได้เปิดประสบการณ์ทั้งจากการรับชมภาพยนตร์ และ สัมผัสกับเทคโนโลยี ที่มีความก้าวล้ำ อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสรรค์จินตนาการ รวมไปถึงแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับเด็กเหล่านี้ ได้ข้อคิดจากแง่มุมมองที่ดีจากภาพยนตร์ อีกทั้งช่วยให้เด็กได้รู้สึกผ่อนคลายจากความตึงเครียดของสังคม ที่อาจกระทบมาถึงโรงภาพยนตร์ NT First Class Cinema เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ เอ็นที ได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยมอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียมให้แก่ลูกค้า ผ่านเทคโนโลยีระบบภาพและเสียงที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเบาะนั่งในโรงภาพยนตร์ ได้รับการดีไซน์เป็นพิเศษ สามารถปรับเอนได้ด้วยระบบไฟฟ้า มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน NT First Class สามารถออเดอร์ ป๊อปคอร์น และ เครื่องดื่ม ในขณะชมภาพยนตร์ได้สะดวก นับเป็นการส่งมอบความสุขจากเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ทุกคน ที่สำคัญ เชื่อว่า เมื่อเยาวชนได้มาสัมผัสประสบการณ์ผ่านการชมภาพยนตร์ในครั้งนี้ จะทำให้เด็กๆ ได้รับความสุข พร้อมกับเปิดโลกทัศน์กับเทคโนโลยีรอบตัว ซึ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัว และ ชีวิตในการประกอบอาชีพ หรือ ธุรกิจ ซึ่งล้วนจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของเยาวชน ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโลยีต่างๆ ต่อไป ในอนาคตนายอเนก แก้วผา เจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านพระพร กล่าวว่า มูลนิธิบ้านพระพร มีเยาวชนในความดูแล จำนวนกว่า 100 คน โดยมีทั้งเด็กที่ผู้ปกครองถูกต้องขัง และ เด็กที่คลอดในเรือนจำ รู้สึกดีใจมากที่ เอ็นที ได้จัดกิจกรรมนำเด็กมาชมภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ฮีโร่ ในโรงภาพยนตร์ NT First Class Cinema ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เพราะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กๆ ให้ได้สัมผัสกับความบันเทิงที่ทันสมัย อีกทั้งยังช่วยให้เด็กได้รู้สึกผ่อนคลายความเครียด นับเป็นการเสริมศึกษานอกโรงเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง โดยหวังว่า จะช่วยผลักดันเด็กเหล่านี้ ได้ข้อคิดที่ดีจากภาพยนตร์ และนำไปพัฒนาตัวเองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ อนาคตข้างหน้า จะได้มีความพร้อมเผชิญกับการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะได้รับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณที่มองเห็นโอกาสที่เด็กๆ จะได้รับประสบการณ์ที่ดีเหล่านี้มูลนิธิบ้านพระพร ตั้งอยู่บริเวณชุมชนบึงพระราม 9 เป็นสถานที่รับเลี้ยงดูเด็กที่ถูกแยกกับพ่อแม่ โดยเฉพาะพ่อแม่ที่อยู่ในเรือนจำ มูลนิธิรับเข้ามาเลี้ยงดูแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ส่วนงบประมาณในการจัดสรรดูแลเด็กมาจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก อีกทั้งภายในมูลนิธิยังตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ โดยรับเยาวชนที่พ้นโทษจากเรือนจำมาฝึกทักษะอาชีพ ทั้งนี้ ผู้สนใจ ให้การสนับสนุนมูลนิธิบ้านพระพร สามารถร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า แพมเพิร์ส นมผง ครีมอาบน้ำเด็ก เสื้อผ้าทารก เสื้อผ้าเด็กเล็ก รวมถึงเครื่องปรุงประกอบอาหารต่างๆ หรือ สนับสนุนกิจกรรม อย่างเช่น นำเด็กมาชมภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ฮีโร่ ในโรงภาพยนตร์ NT First Class Cinema ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเด็กอย่างมากน้องๆ มูลนิธิบ้านพระพร ที่มาเข้าร่วมชมภาพยนตร์ ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ฮีโร่ ในโรงภาพยนตร์ NT First Class Cinema ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ปกครองดูแล เด็กหญิง และเด็กขาย อายุระหว่าง 5 - 15 ปี รวมจำนวนกว่า 60 คน โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที (NT) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งเริ่มกิจกรรมกันที่ NT First Class Lounge เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมรับประทานขนมและเครื่องดื่ม ก่อนเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ฮีโร่ ในโรงภาพยนตร์ NT First Class Cinemaบรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่น สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกตื่นเต้นของเด็กๆ ที่มีความตื่นเต้น โดยผู้ปกครองยจากมูลนิธิบ้านพระพร บอกว่า เด็กๆ ไม่เคยได้ดูหนังที่หรูหราแบบนี้มาก่อน เชื่อว่า เด็กทุกคนมีความประทับใจและชื่นชอบกันอย่างมาก สำหรับ หนังการ์ตูน ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ฮีโร่ นับว่ามีเนื้อเรื่องเหมาะกับเด็กๆ เพราะพูดถึงการส่งเสริมให้ทำความดี การมีจิตใต้สำนึกที่ดี แม้แต่มนุษย์แปลง รู้จักคิดและกลับใจทำความดี อีกทั้ง การสร้างใช้เทคโนโลยี 3D Animation ให้ภาพสวยคม ยิ่งดู ยิ่งสนุก โดยเฉพาะฉากต่อสู้มีความสมจริงมัน รายละเอียดในหนัง มีการนำเสนอเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งช่วยสร้างจินตนาการให้กัยบเด็กๆ ได้เยอะ ที่ประทับอย่างมากก็คือ โรงภาพยนตร์ NT First Class Cinema มีความทันสมัยมาก เบาะที่นั่งปรับเอนนอนได้ด้วยระบบไฟฟ้า ตรงจุดวางเท้าก็ปรับขึ้นได้เหมือนเบาะนอน มีผ้าห่มบริการ อีกทั้ง ยังมีขนมขบเคี้ยว ป๊อปคอร์น กับ น้ำอัดลม ให้ด้วย นับเป็นประสบการณ์ดูหนังที่สนุกของเด็กๆ มูลนิธิบ้านพระพรอย่างมากอนึ่ง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที (NT) เป็นองค์กรหลักในให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ โดยมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR ) ซึ่งมีการจัดโครงการและกิจกรรมด้าน ซีเอสเอาร์ (CSR) อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการบริการโทรคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ที่สนับสนุนและสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการสนับสนุนห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมนำ เยาวชน มูลนิธิบ้านพระพร เข้าร่วมชมภาพยนตร์ ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ฮีโร่ ในโรงภาพยนตร์ NT First Class Cinema ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ เอ็นที มุ่งมั่น สนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป