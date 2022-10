“AMN”ชูแคมเปญ เปลี่ยนหน้ายับให้กลับมาเฟียร์ซ Morpheus8 เขย่าวงการตลาดความงาม Inmode Family Thailand by AMN”

บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด (Astraco Medical Networks Ltd.) ผู้นำด้านธุรกิจเครื่องมือแพทย์และความงามยาวนานกว่า 38 ปี จัดกิจกรรม “Inmode Family Thailand by AMN” ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องสโรชา โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ภายในงานจัดขึ้นในรูปแบบ Exclusive Workshop ค่ำคืนสุดพิเศษที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์จากหลากหลายประเทศ กับนวัตกรรมที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงในเวลานี้กับแคมเปญ “เปลี่ยนหน้ายับให้กลับมาเฟียร์ซ Morpheus8”“สารฑูร กฤตติกากุล” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ จับมือกับ Mr. Moshe Mizrahy, CEO & Founder บริษัท Inmode Ltd. ดึงแพทย์ Dr. Stephen Mulholland, Plastic Surgery ศัลยแพทย์ตกแต่งจากประเทศแคนาดา ผู้ริเริ่มใช้เครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมด้านความงามยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ วิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการทั่วโลก เป็นที่ยอมรับของผู้เข้ารับการรักษาจากประสบการณ์จริงและได้รับการจัดระดับสูงสุดจากเว็บไซต์ชื่อดังจากอเมริกา ได้แก่ RealSelf และ RateMDsภายในงานยังได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา ผู้ริเริ่มการใช้เครื่อง BodyTite ด้านศัลยกรรมผิวหนัง ในโรงเรียนแพทย์ วิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ร่วมเป็น Moderator เพื่อสัมภาษณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการทำการรักษาด้วย Morpheus8ทั้งนี้วิทยากรบรรยายแพทย์ผู้ชำนาญการหลายประเทศ อาทิ Paul Han, MD จากประเทศออสเตรเลีย นายแพทย์อภิยุช เนตตกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนัง จากพรเกษมคลินิก และแพทย์หญิงณัฎฐ์ภานุดา ทวีโชติพีรธรรม แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมผิวหนังจาก Bangkok Laser Clinic มาร่วมบรรยายเทคโนโลยี Morpheus8 ในการทำการรักษาผิวคนเอเชีย การรักษาสิวอักเสบ หลุมสิวและนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ แพทย์ที่มาร่วมงานจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการรักษาคนไข้ที่คลินิก หรือโรงพยาบาล เพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นภายในงานยังมีกิจกรรมมอบรางวัล “Inmode Family Thailand by AMN Award” ดังนี้- The Legendary Trainer of Inmode มอบแด่ พลอากาศโทนายแพทย์ นพดล วีรยางกูร Certified medical trainer เครื่อง BodyTite คนแรกของประเทศไทย ผู้บุกเบิกการใช้เทคโนโลยี RFAL ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 และนายแพทย์สุทธิพงษ์ ตรีรัตน์ จากรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์นายแพทย์ สุทธิพงศ์ ตรีรัตน์ Certified medical trainer เครื่อง BodyTite วิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ผู้นำในการรักษาด้วยเครื่อง BodyTite กว่า 5,000 treatments- The Legendary User of Inmode มอบแด่ MEDISCI Anti-Aging & Aesthetic Center และ Bangkok Laser Clinic- The Pioneer of Morpheus8 User มอบแด่ Apex medical center- Top Performance of Morpheus PRO 2022 มอบแด่ SLC Clinic