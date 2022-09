TOPONE 2nd Anniversary คลับดังระดับเอเชีย ก้าวสู่การเป็นคลับชั้นนำระดับโลก เหล่าดารา เซเลบริตี้ คนดัง ตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีฉลองงานครบรอบ 2 ปี

เหล่าดารา เซเลบริตี้ ชื่อดัง หลายชีวิต อาทิ ซัน ประชากร , บิ๊ก ทรรศชัย , อ้น ณศรันย์ , ดีเจมะตูม , ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์ , กิ่ง อารียา นักแสดงจากซีรีย์ Y ที่กำลังเป็นกระแสอย่าง ยุ่น​ ภูษณุ , โบ๊ท ยงค์ยุทธ , ยุทธ กฤษฎายุทธ , ปอ เชาวนะ และดารานักแสดงจากหลากหลายวงการอย่างคับคั่ง เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีที่ร้าน TOPONE Club Bangkok เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 2 ปีคุณศรัณญ์ภัทร ใจประสาท Marketing Director กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี ทางร้าน TOPONE Club Bangkok คืนกำไรให้ลูกค้าด้วยการจัดกิจกรรมมากมาย มีดีเจระดับแนวหน้าของโลกอย่าง Ben Nicky สัญชาติอังกฤษ ที่มีเพลงฮิตติดชาร์จบน Beatport, Spotify และ iTunes อย่าง We Are The Ravers หรือ Ayla และอื่นอีกมากมาย นอกจากนี้ภายในงานยังมีโชว์เซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่ตระการตาคุณเสกสรร สุวรรณวงศ์ Project Director กล่าวเสริมว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปี เราเดินหน้าพัฒนาในทุกด้าน ทำให้ TOPONE เป็นคลับระดับเอเชีย เพื่อก้าวสู่ระดับโลก เราทำให้ที่นี่เป็นเฟสติวัล ที่เที่ยวได้ทุกวัน ระบบแสง สี เสียง มาตรฐานระดับโลก สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน เพื่อสร้างความประทับใจ เพื่อเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า​คุณมธุกร บุนนาค Entertainment Director กล่าวเพิ่มเติมว่า TOPONE Club Bangkok ต้องการสร้างปรากฎการณ์ใหม่ ในธุรกิจบันเทิงเมืองไทยให้ทัดเทียมระดับสากล เพราะตอนนี้เมืองไทย มีชื่อเสียงในด้านเอนเตอร์เทนเม้นท์ เป็นอย่างมาก หลังจากเปิดประเทศ เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั่วโลก เข้ามา TOPONE Club Bangkok เพราะได้ยินชื่อเสียงแบบปากต่อปาก และผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ โด่งดังไปทั่วโลกสำหรับงานเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ งานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 น. เตรียมตัวพบกับเหล่าดารานักแสดงพร้อมกับดีเจระดับโลก และกิจกรรมต่างๆมากมายได้ที่ TOPOND Club Bangkok คลับชื่อดังย่านรัชดา