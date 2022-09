“เลย์” จาง อี้ซิง กลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ต Lay Zhang Grandline II (Infinite Lands) ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย

เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปี ในวงการบันเทิง ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่ 2 “The Grandline II (Infinite Lands)” (เดอะ แกรนด์ไลน์ ทู: อินฟินิต แลนด์) ยังคงธีมเกี่ยวกับการเดินเรือ โดยมีกัปตันเลย์เป็นผู้นำทัพการเดินทางอันยิ่งใหญ่นี้ ทัวร์คอนเสิร์ตจะแล่นมาถึงจุดจอดแรก ณ ประเทศมาเลเซียในวันที่ 15 ตุลาคม ตามด้วยสิงคโปร์ในวันที่ 19 ตุลาคม และปิดท้ายกันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2022

ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ที่เลย์ได้มาเยือนถึงกรุงเทพฯ เพื่อพบปะและสร้างความทรงจำสุดแสนประทับใจ ร่วมกับแฟนๆ ผ่านเพลงฮิตอย่าง “Sheep” และ “Honey” อย่างอิ่มอกอิ่มใจกันอีกครั้ง





นอกเหนือจากดนตรีแล้วเลย์ยังได้รับการยอมรับจากทักษะการแสดงอันโดดเด่นและน่าประทับใจของเขาบนจอภาพยนตร์ ซึ่งเขาได้คว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ China Britain Film Festival ปี 2016 ยิ่งไปกว่านั้น รายการยอดนิยมบนจอแก้ว อย่าง “Star Chef” ของจีน “Go Fighting!” รวมถึงเพลงฮิต "To Be A Better Man" ก็มีเลย์ปรากฎอยู่ด้วยเช่นกัน ในขณะที่ละครแอ็คชั่นลึกลับเรื่อง “The Mystic Nine” ปี 2016 ของเขาได้สร้างสถิติการดูออนไลน์มากที่สุดในหนึ่งวัน โดยมียอดรับชมถึงปัจจุบันมากกว่า 12 พันล้านครั้ง

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ภาพยนตร์แอ็คชั่นอินเดีย-จีนเรื่อง “Kung Fu Yoga” ปี 2017 ที่เลย์แสดงร่วมกับ เฉินหลง หรือ Jakie Chan ยังทำรายได้ 245.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นภาพยนตร์คอมเมดี้ที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศจีนในขณะนั้นอีกด้วย

แห่งวง(เอ็กโซ) กลับมาแล้ว!แร็ปเปอร์ นักร้อง โปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลง นักเขียนบท นักเต้น นักแสดง และผู้ประกอบการชื่อดัง ที่ได้รับรางวัลการันตีความสามารถมากมายจากประเทศจีน กำลังเดินทางกลับมาเยือนกรุงเทพฯ อีกครั้ง พร้อมทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวสุดเซอร์ไพรส์ ในวันที่ 22 ตุลาคม ที่จะถึงนี้เลย์ยังคงเป็นที่หนึ่งของเสียงเรียกร้องจากบรรดาแฟนคลับ ผู้มาพร้อมกับเพลงฮิตติดชาร์ต และการทุบสถิติอันนับไม่ถ้วนตลอดเวลากว่า 10 ปี ซึ่งผลงานที่โดดเด่นของเขาทั้งด้านดนตรี ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับเขาในวงการบันเทิง โดยมินิอัลบั้มแรกของเขา ในชื่อที่ปล่อยออกมาในปี 2016 ได้ทำลายสถิติใหม่ใน iTunes และคว้ารางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมและนักร้องชายยอดเยี่ยมแห่งปีจากงานอันทรงเกียรติ ในขณะที่ อัลบั้มถัดไปของเขา อย่างครองอันดับที่ 9 บน iTunes ทั่วโลก และได้ทำลายสถิติใหม่ของนักร้องและอัลบั้มจีนอีกครั้งนอกจากรางวัลและการยอมรับจากทั่วโลกแล้ว เลย์ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานและมีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินนานาชาติ เช่นโดยเขาเป็นศิลปินเพลงจีนเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลด้านดนตรีสุดยิ่งใหญ่ระดับโลก อย่าง Grammy Awards อีกด้วยหากความนิยมของเลย์ยังไม่สามารถตัดสินจากสถิติการติดอันดับชาร์ตที่โดดเด่น คอนเสิร์ตของเขาย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ได้อย่างแน่นอน เพราะ Grand Line (แกรนด์ไลน์) ทัวร์คอนเสิร์ตระดับนานาชาติครั้งแรกของเขา ที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2019 ที่เซี่ยงไฮ้ ขายบัตรหมดเกลี้ยงใน 8 วินาที ในขณะที่บัตรสำหรับการแสดงที่หนานจิงของเขา ขายหมดเพียงแค่ 25 วินาทีเท่านั้น!