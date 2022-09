รวมคอนเทนต์จาก Disney+ Hotstar กวาดรางวัลใหญ่ 74th Emmy Awards The Dropout, Dopesick, Chip 'n' Dale: Rescue Rangers และอีกมากมาย

งานประกาศรางวัลของคนทีวีอเมริกัน Primetime Emmy® Awards 2022 ในปีนี้ ภาพยนตร์ ซีรีส์และสารคดีจาก Disney+ Hotstar กวาดรางวัลไปมากกว่า 25 รางวัล พร้อมรางวัลใหญ่ๆ อย่างนักแสดงนำหญิงและชายยอดเยี่ยม สารคดียอดเยี่ยม และภาพยนตร์ทีวียอดเยี่ยมอีกด้วยเริ่มกันที่รางวัลใหญ่ของเวทีอย่างสาขานักแสดงนำหญิงและชายยอดเยี่ยม โดยไมเคิล คีตัน คว้ารางวัล Outstanding Lead Actor In A Limited Or Anthology Series Or Movie จากซีรีส์ “Dopesick” ซีรีส์ดราม่าชั้นดีจากเรื่องจริงของบริษัทที่ขายยา OxyContin แต่หารู้ไม่ว่าที่จริงแล้วยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าที่เห็น ขณะที่อแมนด้า ไซย์ฟริด กลับบ้านพร้อมรางวัลสาขา Outstanding Lead Actress In A Limited Or Anthology Series Or Movie จากฝีมือการแสดงสุดคมในซีรีส์ “The Dropout” นั่นเอง เรื่องราวของจากคดีสตาร์อัพลวงโลก โดยผู้ก่อตั้งอย่าง เอลิซาเบธ โฮล์ม ผู้หญิงที่มาพร้อมกับวิวัฒนการใหม่ของวงการแพทย์อย่างเครื่องตรวจเลือด การหลอกลวงนี้จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหน ต้องติดตาม อีกเช่นกัน ไม่เพียงเท่านี้ นาธาน เลน นักแสดงรับเชิญของซีรีส์คอมเมดี้สืบสวนยอดฮิต “Only Murders in the Building” คว้ารางวัลสาขา Outstanding Guest Actor in a Comedy Series ไปกอดอีกด้วย เรียกได้ว่าบทบาทของเขาในซีรีส์โดดเด่นและเป็นที่พูดถึงไม่แพ้ 3 นักแสดงหลักเลยทีเดียว Only Murders in the Building ซีรีส์สืบสวนคอเมดี้ ณ อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ที่จู่ ๆ ก็เกิดคดีฆาตกรรม ใครที่ชื่นชอบแนวสืบสวนแต่ยังแฝงไปด้วยความตลกแล้วละก็ไม่ควรพลาด สตรีมซีรีส์ทั้ง 3 เรื่องได้แล้ววันนี้เฉพาะบน Disney+ Hotstar เท่านั้นต่อกันที่สารคดี “The Beatles: Get Back” โดยผู้กำกับปีเตอร์ แจ็กสัน กวาดรางวัลไปทั้งหมด 5 รางวัลที่เข้าชิง รวมถึงรางวัลใหญ่ Outstanding Documentary Or Nonfiction Series และ Outstanding Directing for A Documentary/Nonfiction Program สารคดีนี้พาผู้ชมไปพบกับกระบวนการสร้างสรรค์เพลงของวง The Beatles และการบันทึกเสียงอัลบั้มใหม่ในปี 1969 ซึ่งกลายเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์วงการดนตรีโลก สาวก The Beatles สามารถตามไปสตรีมได้บน Disney+ Hotstarนอกจากนี้ รายการออริจินัลจาก Disney+ Hotstar สร้างประวัติศาสตร์ให้กับเวที Emmy อีกครั้ง หลังจากที่ภาพยนตร์ออริจินัล “Chip 'n Dale: Rescue Rangers” ได้รับรางวัล Outstanding Television Movie ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ภาพยนตร์แอนิเมชันได้รับรางวัลในสาขานี้ ภาพยนตร์ออริจินัล Chip ‘n Dale: Rescue Rangers เรื่องราวของกระรอกชิปมังก์ชื่อดัง ชิปและเดล ที่หวนคืนสู่หน้าจออีกครั้งในรูปแบบไฮบริดไลฟ์แอ็กชันผสมผสานแอนิเมชันแบบไม่เหมือนใคร บอกเล่าเรื่องราวของโลกปัจจุบัน แต่เป็นโลกที่ตัวการ์ตูนและมนุษย์สามารถอาศัยอยู่ด้วยกันได้ ทั้งชิปและเดลที่ตอนแรกอยู่อย่างปกติสุขกลับต้องวุ่นวายอีกครั้งเมื่อเพื่อนของเขาหายตัวไป ร่วมผจญภัยและตามหาความจริงไปพร้อมกัน สตรีมได้ทั้งซับไทย และพากย์ไทยบน Disney+ Hotstarไม่เพียงเท่านี้ ภาพยนตร์ ซีรีส์และสารคดีจาก Disney+ Hotstar ยังคว้ารางวัลอื่นๆ อีกมากมาย โดยผู้ชมสามารถสตรีมทุกคอนเทนต์ได้แล้ววันนี้เฉพาะบน Disney+ Hotstar เท่านั้นรายละเอียดรางวัลทั้งหมดThe Beatles: Get Back• Outstanding Documentary Or Nonfiction Series• Outstanding Directing For A Documentary/Nonfiction Program — “Part 3: Days 17-22”• Outstanding Picture Editing For A Nonfiction Program — “Part 3: Days 17-22”• Outstanding Sound Editing For A Nonfiction Or Reality Program (Single Or Multi-Camera) — “Part 3: Days 17-22”• Outstanding Sound Mixing For A Nonfiction Or Reality Program (Single or Multi-Camera) — “Part 3: Days 17-22”Abbott Elementary• Outstanding Supporting Actress In A Comedy Series — Sheryl Lee Ralph• Outstanding Writing For A Comedy Series — Quinta Brunson• Outstanding Casting For A Comedy SeriesOnly Murders in the Building• Outstanding Guest Actor In A Comedy Series — Nathan Lane• Outstanding Production Design For A Narrative Program (Half-Hour) — “True Crime”• Outstanding Sound Mixing For A Comedy Or Drama Series (Half-Hour) And Animation — “The Boy From 6B”Dopesick• Outstanding Lead Actor In A Limited Or Anthology Series Or Movie — Michael Keaton• Outstanding Cinematography For A Limited Or Anthology Series Or Movie — “Breakthrough Pain”How I Met Your Father• Outstanding Cinematography For A Multi-Camera Series – “Pilot”• Outstanding Multi-Camera Picture Editing For A Comedy Series — “Timing is Everything”Atlanta• Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour) — “Three Slaps”The Book of Boba Fett• Outstanding Special Visual Effects In A Season Or A MovieChip ‘n Dale: Rescue Rangers• Outstanding Television MovieThe Dropout• Outstanding Lead Actress In A Limited Or Anthology Series Or Movie — Amanda SeyfriedImpeachment: American Crime Story• Outstanding Contemporary Hairstyling — “The Assassination Of Monica Lewinsky”Life Below Zero• Outstanding Cinematography For A Reality Program — “Fire In The Sky”Marvel Studios’ Moon Knight• Outstanding Sound Editing For A Limited Or Anthology Series, Movie Or Special — “Gods and Monsters”Pam & Tommy• Outstanding Period And/Or Character Makeup (Non-Prosthetic) — “Jane Fonda”What If...?• Outstanding Character Voice-Over Performance — Chadwick BosemanWhat We Do in the Shadows• Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes — “The Wellness Center”