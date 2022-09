“One Dollar Lawyer” ซีรีส์เกาหลีแนวกฎหมาย คอเมดี้ เริ่มสตรีมบน Disney+ Hotstar 23 กันยายนนี้

เตรียมพบกับทนายอาสา ผู้ที่ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนโดยรับเงินแค่หนึ่งดอลลาร์หรือประมาณ 30 บาทเท่านั้น ในซีรีส์กฎหมายแนวคอเมดี้ One Dollar Lawyer 23 กันยายนนี้ บน Disney+ Hotstarชอนจีฮุน ทนายที่มีจิตใจตั้งมั่นที่จะพิทักษ์ความยุติธรรม ทั้งความใจกล้าและนอกรีตที่ไม่เคยเกรงกลัวใคร เขาจึงได้ฉายาว่าเป็นหนึ่งในทนายที่มากฝีมือ ต่อสู้กับเหล่าสำนักงานกฎหมายแสนแพงและลูกค้าแหกกฎ ด้วยเงินเพียงหนึ่งดอลลาร์เท่านั้น จีฮุนผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลาย ๆ คน เขาทำให้แบคมารี ผู้ช่วยอัยการผู้เปี่ยมด้วยความมั่นใจ เชื่อมั่นในกฎหมายนั้นต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่เธอเคยเชื่อ หลังจากถูกบังคับให้ทำงานกับจีฮุนเพียงแค่สองเดือนOne Dollar Lawyer นำแสดงโดย นัมกุงมิน (Stove League, The Veil) กับบท ชอนจีฮุน ดาวเด่นแห่งวงการทนาย ผู้มาพร้อมกับสถิติการชนะคดีที่สูงและเก็บเงินเพียงแค่หนึ่งดอลลาร์ต่อคดีเท่านั้น คิมจีอึน (The Veil, Strangers From Hell) รับบทแบคมารี ทนายที่เกิดมาจากครอบครัวที่ยึดมั่นในกฎหมาย One Dollar Lawyer เขียนบทโดย ชเวซูจินและชเวชังฮวาน (Heart Surgeons, Innocent Defendant) กำกับโดย คิมแจฮยอนและชินจุงฮุน ผลิตโดย Studio S.Disney+ Hotstar แหล่งรวมคอนเทนต์คุณภาพหลากหลายรสชาติ รวมถึงรายการจากเกาหลี ไม่ว่าจะเป็น ซีรีส์อาชญากรรม ลึกลับ แฟนตาซี โรแมนติก One Dollar Lawyer เป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์คุณภาพจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ติดตาม K-Wave บน Disney+ Hotstar และสตรีมรายการวาไรตี้สุดฮา THE ZONE: Survival Mission นำโดย ยูแจซอก อีกวางซู และควอนยูริ และตั้งตารอรับชมซีรีส์แนวแฟนตาซีอย่าง The Golden Spoon เมื่อโชคชะตานำพาให้เด็กหนุ่มด้อยโอกาสก้าวสู่ชีวิตใหม่ที่มั่งคั่ง ชีวิตเขาต้องพบเจอกับความวุ่นวายเมื่อทุกสิ่งที่เขาต้องการได้เกิดขึ้น 23 กันยายนนี้ และเรื่องใหม่ล่าสุด Connect เรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องที่พลาดมาเจอกับชายหนุ่มสตรีมซีรีส์ออริจินัล One Dollar Lawyer บน Disney+ Hotstar 23 กันยายนนี้