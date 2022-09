รพ.รวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 เปิดให้เต็มรูปแบบ ยึดคอนเซ็ปต์ “โรงพยาบาล..แนวคิดใหม่” ของการดูแลสุขภาพ

จับมือและทุ่มงบกว่า 3 พันล้านบาท เปิดให้บริการโรงพยาบาล มุ่งให้บริการคนรุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุด เพียบพร้อมด้วยคณะแพทย์กว่า 300 คน ชูจุดเด่น ตอบโจทย์การรักษาด้วยการออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ยึดคอนเซ็ปต์ของการดูแลสุขภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ ตั้งเป้าสู่ โรงพยาบาลเอกชน ระดับTop 5 ของประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปีผู้บริหารและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 เปิดเผยว่า โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 ก่อตั้งขึ้นโดย ความร่วมมือของ 3 บริษัทระดับชั้นนำ คือ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ด้วยแนวคิดที่จะให้ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 กลายเป็นสถานพยาบาลระดับพรีเมี่ยม ในระดับตติยภูมิ โดยมุ่งเน้นให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร อย่างคุณภาพในระดับสากล เพื่อให้บริการประชาชนที่พักอาศัยในย่านสุขุมวิท และ พื้นที่ใกล้เคียง ให้เข้าถึงการบริการทางด้านการแพทย์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 เปิดให้บริการดูแลรักษาสุขภาพอย่างครบวงจร โดยมี 22 ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ แผนกสูตินรีเวชกรรม, แผนกอายุรกรรม, แผนกกุมารเวช,แผนกศัลยกรรม ยิ่งไปกว่านั้น ยังมี 4 ศูนย์การรักษาที่โดดเด่นของโรงพยาบาล ได้แก่ ศูนย์หัวใจครบวงจร, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก และ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างดี โดยยึดคอนเซ็ปต์ “โรงพยาบาล..แนวคิดใหม่” ของการดูแลสุขภาพ 3 ด้าน ดังนี้1.โรงพยาบาลพรีเมียม ในราคาที่เข้าถึงได้ (New affordable premium) ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างสบายใจ แต่ยังคงไว้ซึ่งการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ2. การออกแบบการรักษาแบบเฉพาะบุคคล (Personalization and precision) โดยจะมีการจัดการการดูแลรักษาคนไข้แบบ Coordinating doctor และ Family doctor โดยออกแบบระบบให้แพทย์เจ้าของไข้เป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยรายนั้น หากต้องมีการส่งต่อหรือปรึกษา แพทย์เจ้าของไข้จะดำเนินการ เป็น Coordinating Doctor แทนที่พยาบาล ทำให้การรักษาต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงแพทย์คนนั้นๆ จะเป็นผู้ดูแลไปถึงครอบครัวของเจ้าของไข้ด้วย ซึ่ง รพ.ให้คำจำกัดความว่าเป็น Family Doctor ทั้งนี้ คนไข้และครอบครัวจะได้รับการดูแลสุขภาพที่เป็นพิเศษ ภายใต้โปรแกรมถูกออกแบบอย่างเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็น”3. การใช้เทคโนโลยีจัดการระบบภายในโรงพยาบาล (Digitized healthcare) ลดการใช้กระดาษ รักษาสิ่งแวดล้อมและ Human error ต่างๆ ด้วยการเก็บข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลทั้งหมด มีการสร้างเชื่อมต่อการรักษาสู่โรงพยาบาลต่างๆ ด้วยระบบที่เรียกว่า Doctor to Doctor ซึ่งโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 มีห้อง Tele-conference ที่สามารถ conference call กับแพทย์ที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ได้ เป็นการกระจายการบริการสาธารณสุขสู่ชุมชนต่างๆนอกจากนี้ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 ยังได้มีการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่ อาทิ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN 443 SLICES ลดปริมาณการใช้รังสีได้กว่า 80%, เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI SCAN 3.0T TESLAลดเวลาในการตรวจสูงสุดถึง 50%, เครื่องตรวจสวนหัวใจ CATH LAB AZURION 5 C12เทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีความแม่นยำสูงในการรักษา และมีประสิทธิภาพสูง และ ในอนาคตอันใกล้ ยังเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “RJRH” สำหรับการดูแลสุขภาพครบวงจร หรือเรียกว่า Super App Health Care โดยจะเป็นสื่อกลางระหว่างโรงพยาบาลกับคนไข้ ให้ประสานการรักษาพยาบาลและใช้บริการได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็น การจองคิว การนัดหมายการตรวจ เช็คประวัติการตรวจ ประวัติการให้ยาและผลการรักษา แพ็คเกจตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการจ่ายเงินผ่านระบบอีกด้วยสำหรับ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 ได้เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25กันยายน 2565 โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการและเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ ยังมีเหล่าเซเล็บบริตี้ และ สื่อมวลชน เข้าร่วมแสดงความยินดี เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้สัมผัสกับ “แนวคิดใหม่” ของการดูแลสุขภาพ ที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยคุณภาพระดับสากล ในฐานะโรงพยาบาลระดับพรีเมี่ยม ที่ให้บริการในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 นับเป็น โรงพยาบาลแนวคิดใหม่ในการดูแลสุขภาพ เปิดให้บริการแล้ววันนี้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถติดตามข้อมูล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3fqXQty หรือ Facebook Fan page : โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 ( https://bit.ly/3RmDajP )