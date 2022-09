GDTT ร่วม Techsauce Global Summit 2022 นำเสนอโอกาสในการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งมอบนวัตกรรมการบริการสุขภาพ

นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณด้านการดูแลสุขภาพให้กับบริษัทคู่สัญญา GDTT ยังมีเป้าหมายที่ท้าทายอื่น ๆ อีกด้วย บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้คน ไม่เพียงแค่รักษาโรคภัยไข้เจ็บเพียงเท่านั้น GDTT ตั้งเป้าจะพลิกโฉมประสบการณ์ด้านการจัดการสุขภาพและช่วยให้ผู้คนสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้ และบริษัทได้กำลังพัฒนาบริการ “ผู้ช่วยดิจิทัล” ชุดใหม่เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยและแพทย์ ซึ่งโครงการนี้จะเปิดตัวในช่วงท้ายปี โดยจะเป็นฟังก์ชันเสริมของการบริการให้คำปรึกษา แพทย์ผู้ให้คำปรึกษาจะสร้างแผนการติดตามการรักษาดิจิทัลสำหรับผู้ป่วย พยาบาลไม่จำเป็นต้องติดต่อผู้ป่วยเพื่อติดตามการรักษาอีกต่อไป คำแนะนำพร้อมทั้งข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วยจะถูกจัดเก็บในแอปพลิเคชัน และจะถูกส่งไปให้แพทย์ในการให้คำปรึกษาครั้งต่อไป

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565บริษัทในเครือของ กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (GDT) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับภูมิภาคที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งให้บริการ ‘หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) เข้าร่วมงานGDTT ได้ร่วมจัดแสดงในโซนเทคโนโลยีไฮเทคเกี่ยวกับ นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของงาน บูธของ GDTT ได้จัดแสดงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งมอบสุดยอดบริการสุขภาพเพื่อสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี เทคโนโลยีของ กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี ช่วยให้ผู้คนทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง รวดเร็ว สะดวกสบาย และสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้วมุ่งนำเสนอข้อมูลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลก บูธของ GDTT ได้ไฮไลต์ความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งมอบนวัตกรรมและบริการด้านการดูแลสุขภาพ ที่จะช่วยสนับสนุนและพลิกโฉมบริการสุขภาพสำหรับลูกค้าทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนแพทย์และการรักษามาตรฐานของการดูแลสุขภาพทางไกลไม่ว่าจะมีผู้ป่วยมากหรือน้อยก็ตาม ด้วยรากฐานอันแข็งแกร่งนี้ กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) กำลังสร้างระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพ โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย อาทิ แพทย์ ร้านขายยา โรงพยาบาล บริษัทประกัน และบริษัทคู่สัญญา เพื่อสามารถบริการได้อย่างไร้รอยต่อและง่ายดายให้แก่ผู้ป่วย ด้วยแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์และคุณค่าที่ GDTT ให้ความสำคัญนี้ ส่งผลให้ GDTT กลายเป็นตัวเลือกแรก ๆ ในความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมในช่วงต้นปีที่ผ่านมา GDTT ได้เสริมคุณค่าที่มอบให้กับบริษัทคู่สัญญาโดยการเปิดตัวการให้บริการด้านซอฟต์แวร์เพื่อการดูแลสุขภาพ (HSaaS) ในรูปแบบของการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานสำหรับแพลตฟอร์มบนสมาร์ตโฟนและเว็บไซต์ การใช้โมเดล HSaaS ช่วยให้ GDTT สามารถมอบบริการการแพทย์ทางไกลและบริการสุขภาพดิจิทัลได้โดยตรงบนแพลตฟอร์มของคู่สัญญา ได้อย่างไร้รอยต่อ และบริษัทยังวางแผนจะพัฒนาบริการสำหรับคู่สัญญาด้วยการมอบชุดบริการ B2B แบบบูรณาการเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย พอร์ทัลบริการตนเองและการจัดการผลประโยชน์ของคู่สัญญา ซึ่งช่วยให้ลูกค้าธุรกิจสามารถจัดการบัญชีของตัวเองได้ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนผู้ให้บริการ เปลี่ยนประเภทความคุ้มครอง และอัปเดตข้อมูลลูกจ้าง เป็นต้น บริษัทจะสามารถปรับเปลี่ยนชุดสิทธิประโยชน์ที่ยืดหยุ่นให้สำหรับผู้ใช้บริการประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้รับบริการโดยยังคงรักษาประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมเวลาและต้นทุนกล่าว เขาเสริมต่อว่ากล่าวบริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) คือบริษัทในเครือของกู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (GDT) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำในระดับภูมิภาค GDT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างแพลตฟอร์มบริการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรชั้นนำของจีน Ping An Healthcare and Technology Company Limited กับ Grab Holdings Inc (“Grab”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม O2O แนวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพออนไลน์ที่จะมาพลิกโฉมการให้บริการ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ “หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)” และพันธกิจที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลได้ในราคาประหยัด GDT เปิดตัวครั้งแรกในปี 2561 มีสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ และเข้าไปให้บริการในประเทศอินโดนีเซียในปีต่อมา บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสด้านการดูแลสุขภาพบนช่องทางดิจิทัลให้กับประเทศ และในไม่ช้าก็ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโปรแกรมการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation - HI) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะผู้ให้บริการดูแลสุขภาพผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 นอกจากโครงการ HI ของสปสช. แล้ว ยังมีบริการ กู๊ด ด็อกเตอร์ให้กับประชาชนในประเทศไทยผ่านข้อตกลงกับบริษัทที่เป็นคู่สัญญาอีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: