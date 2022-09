ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จัด 2 Festivals สุดยิ่งใหญ่ สองบรรยากาศส่งท้ายปี ”Return of Samed in Love” และ “Season of Love Song ครั้งที่ 12”

ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ หรือ CI จับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชน พร้อมทัพศิลปิน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว 2 เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Chang Music Connection presents The Return of Samed in Love” และ “Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 12” ที่เตรียมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปีนี้“ญาณกร อภิราชกมล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด หรือ CI กล่าวว่า….“ในฐานะผู้จัดงาน การกลับมาในครั้งนี้ได้เตรียมกลับมามอบความความสุขและความบันเทิงแบบยิ่งใหญ่และจัดเต็ม ให้กับผู้ที่ชื่นชอบเทศกาลดนตรีทุกคนได้หายคิดถึง ซึ่งนับเป็นการกลับมาของสุดยอด 2 เทศกาลดนตรีที่ทุกคนต่างรอคอย ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเตรียมขนทัพศิลปินชั้นนำของประเทศจากหลากหลายค่าย มาร่วมสร้างความสุขตลอดทั้งงาน ผ่านการจัด 2 เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี อย่าง “Chang Music Connection presents The Return of Samed in Love” และ Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 12 ที่มาในคอนเซ็ปต์ “Pink Planet สิ่งมหัศจรรย์บนดวงดาวแห่งรัก” โดยหวังว่าการกลับมาในครั้งนี้ จะสามารถทำให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ความบันเทิงและความประทับใจกลับไปแบบเต็มอิ่ม และหายคิดถึงกันอย่างแน่นอนสำหรับ “Chang Music Connection presents The Return of Samed in Love” ภายในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และ นางสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ นายกสมาคมท่องเที่ยว เกาะเสม็ด เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าว ซึ่งสำหรับ “Chang Music Connection presents The Return of Samed in Love” จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ หลังจากห่างหายไปนานกว่า 6 ปี เตรียมพร้อมระเบิดความมันแบบจัดเต็ม กับเหล่ากองทัพศิลปินมากมาย ได้แก่ POTATO, COCKTAIL, PARADOX, LOMOSONIC, SEASON FIVE, ATOM, JOEY BOY, BOTCASH, BETTER WEATHER, ONLYMONDAY และ FOOLSTEP ที่จะมาร่วมสร้างสีสันพร้อมให้ทุกคนกระโดด และปล่อยพลังความสนุกกันแบบสุดแรง กว่า 12 ชั่วโมง บนริมหาดทรายสีขาว ขนาดกว่า 30,000 ตารางเมตร เตรียมฟิตร่างกายมาให้พร้อม และสัมผัสประสบการณ์ความมันที่ยิ่งกว่าเดิม ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคมนี้ ณ เกาะเสม็ด จ.ระยอง โดยจะเปิดจำหน่ายบัตร Early Bird ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 9 ต.ค.นี้ ราคา 1,400 บาท (จากราคาปกติ 1,800 บาท) สามารถซื้อบัตรได้ที่ LINE OA: @samedinloveต่อกันด้วย Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 12 “Pink Planet สิ่งมหัศจรรย์บนดวงดาวแห่งรัก” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุธรรม ศรีเมฆานนท์ ผู้ชำนาญการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง และ นางสาวพัชรศรี สมบัติทวีพูน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี สำหรับ #SoLS12 ร่วมออกเดินทางไปสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์บนดวงดาวแห่งรัก ‘Pink Planet’ ไม่ว่าจะรักแบบไหน สถานะใด ก็มาร่วมสนุกและเป็นส่วนหนึ่งได้ พร้อมกองทัพศิลปินคุณภาพคับคั่งกว่า 16 ศิลปิน ที่จะมาสร้างสีสัน ความมัน และสิ่งมหัศจรรย์แห่งรักสุดเกินคำบรรยาย นำทีมขึ้นยาน SoLS12 พุ่งทยานสู่ความฟิน โดย V VIOLETTE, POLYCAT, BOWKYLION, NONT TANONT, SERIOUS BACON, SLOTMACHINE, PALMY, LIPTA, ZOM MARIE, THE PARKINSON, SLAPKISS, MIRRR, TATTOO COLOUR, SARAH SALOLA, BIG ASS และ KLEAR เรียกได้ว่าครบเครื่อง เต็มแน่นทุกอรรถรส ทั้งสายป๊อบ สายร็อค สายอินดี้ สายแดนซ์ หรือสายรัก พบกันในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ เวเนโต้ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เปิดจำหน่ายบัตร 4EVER SHEEP ราคา 4,800 บาท ต่อบัตร 4 ใบ (จากราคาปกติ 6,000 บาท) และ Surprise Sheep ราคา 1,300 บาท ต่อบัตร 1 ใบ (จากราคาปกติ 1,500 บาท) รวมถึงบัตร Very V Sheep สามารถซื้อบัตรได้ที่ LINE: @SOLS“นอกจากนั้น การจัดงานครั้งนี้ ยังคงให้ความสำคัญในเรื่อง Carbon Neutrality การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ โดยมีความเกี่ยวข้องกับการจัดเทศกาลดนตรี ทั้ง 2 เทศกาลนี้ คือ ในทุกๆ ขั้นตอนของการจัดงาน ต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกไม่ให้เพิ่มเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ พร้อมชดเชยคาร์บอนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้การจัดงานเป็นการส่งมอบความสุขที่สมบูรณ์แบบ ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 คลี่คลาย พร้อมกันนั้น ยังรณรงค์แนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ลดใช้พลาสติก ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เพื่อให้การจัดงานของเรามีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เบียดเบียนธรรมชาติให้น้อยที่สุด และอีกหนึ่งความพิเศษในปีนี้ สำหรับเทศกาลดนตรีในไทย กับประสบการณ์ใหม่ "Virtual Experience" โดย SmyleLand : Cross-World Privileges Experience Platform พร้อมกับกิจกรรมสุดพิเศษต่างๆ อีกมากมาย”