Narapat Music Academy สถาบันสร้างอนาคต

ปัจจุบันบรรดาผู้ปกครองของเยาวชนหันมาให้ความสนใจผลักดันบุตรหลานเรียนรู้ทางด้านดนตรีมากขึ้น ทั้งนี้เพราะดนตรีไม่เป็นพิษเป็นภัย ซ้ำยังช่วยเสริมสร้างสมาธิ เสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ ยิ่งไปกว่านั้นดนตรียังสามารถสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่มั่นคงได้อีกด้วย

แต่คำถามคือมีโรงเรียนดนตรีเปิดสอนมากมายแล้วควรจะเลือกส่งบุตรหลานไปเรียนที่สถาบันแห่งไหน หากต้องการให้เด็กๆเยาวชนเรียนดนตรีเพียงเพื่อผ่อนคลาย เสริมทักษะ การเลือกเรียนที่สถาบันไหนก็คงไม่แตกต่างกัน แต่หากต้องการให้เด็กๆ เยาวชนสร้างอนาคตจากการเรียนดนตรี เดินไปถึงฝั่งฝันทางด้านดนตรีคือคำตอบหากจะทำถามว่าทำไมต้องให้บุตรหลานเรียนที่ Narapat Music Academy ก็เพราะที่นี่ไม่ได้สอนแค่ดนตรี แต่สามารถใช้ดนตรีสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เด็กๆ และเยาวชนได้ด้วย เพราะ Narapat Music Academy ไม่ใช่สถานที่ที่คนอยากทำธุรกิจมาเปิดโรงเรียนสอนดนตรี แต่ Narapat Music Academy ก่อตั้งและบริหารโดยศิลปินขลุ่ยไทยร่วมสมัย ที่มีรางวัลระดับโลกการันตีมีฝีมือมากมายอย่างที่มีประสบการณ์ด้านดนตรีมากว่ากว่า 21 ปี พ่วงด้วยดีกรีทูตวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็น THE WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS. WORLD FOOD PROGRAMME. THE WORLD FUTURE COUNCIL โปรดิวเซอร์ผู้ประพันธ์เพลงไทยร่วมสมัย ให้กับเครือข่ายสหประชาชาติ และ ค่ายเพลงต่างๆทั่วโลก เป็นผู้ก่อตั้ง ควบคุมหลักสูตรและลงมือสอนเองอีกด้วย“ผมเป็นทูตวัฒนธรรมมานานไปแสดงมาแล้วหลายเวทีทั่วโลก ตอนหลังๆ เริ่มรู้สึกว่ามันซ้ำ ไปเล่นเวทีเดิมๆ พบปะคนเดิมๆ ประธานจัดงานก็คนเดิมๆ ประกอบกับช่วงที่โควิดระบาดรอบแรกงานโชว์ต่างๆถูกยกเลิกหมดเดินทางไม่ได้ ก็เลยมานั่งคิดว่าเอาเวลานี้แหละมาสร้างคนเพื่อสานต่อจากเรา เราเคยได้โอกาสมาแล้วก็อยากจะส่งต่อ ถึงแม้งานทูตวัฒนธรรมไม่มีเกษียณทำได้ตลอด แต่การส่งต่อโอกาสให้กับเด็กๆ น่าจะมีความสำคัญมากกว่า” ครูเอิร์ธ เล่าถึงความตั้งใจและที่มาที่ไปของการก่อตั้ง Narapat Music Academyอย่างไรก็ตามแม้จะมีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้านขลุ่ยและเครื่องเคาะ แต่ที่ Narapat Music Academy มีศิลปะหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน ทั้งการพูด การร้อง การเต้น การเป็นผู้ประพันธ์เพลง ดนตรีไทย ดนตรีสากล ยกเว้นเพียงแค่การปั้นและภาพพิมพ์เท่านั้นที่ไม่ได้เปิดสอน ที่เราต้องเปิดสอนหลากหลายสาขาก็เพราะความฝันของคนเรามีหลายหลายไม่ได้จำกัดแค่ดนตรี เราจึงพยายามตอบสนองความฝันให้ได้มากที่สุด“ที่ Narapat Music Academy เราแตกต่างจากที่อื่น เพราะเราไม่ได้สร้างหลักสูตรเอาไว้แล้วจับเด็กลงคอร์สสอนให้เป็นเก็บค่าเรียนแล้วจบ แต่ของเราใครเข้ามาต้องผ่านการทำ privact Consult ก่อน เพื่อให้รู้ว่าเด็กมีความสามารถด้านไหน มีบุคลิกภาพอย่างไร อะไรที่เหมาะกับเขา ยิ่งถ้าเขามีความฝันอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ privact Consult ยิ่งมีความสำคัญ บางคนเข้ามาบอกอยากเป็นทูตวัฒนธรรม แต่พอทำ privact Consult แล้วเราเห็นว่าไม่เหมาะเด็กคนนี้เหมาะกับไปเป็นศิลปินอยู่ในวงการบันเทิงมากกว่าเราก็จะแนะนำเขาและผู้ปกครองอย่างตรงไปตรงมา หรือเด็กบางคนเดินมาหาเราบอกว่าอยากเรียนกีต้าร์ อยากเรียนร้องเพลง อยากเป็นนักแต่งเพลง แต่พอทำ privact Consult แล้วเห็นว่าไม่เหมาะก็จะแนะนำที่เราเห็นว่าเหมาะสมกับเขามากกว่าให้ ส่วนตัวเด็กหรือผู้ปกครองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นอะไร ถ้าเชื่อก็มาเรียนกับเรา เรารับรองผลให้ หรือถ้าไม่เชื่อแล้วยังอยากเรียนกับเรา เราก็สอนให้ได้แต่ว่าไม่รับรองผลให้นะว่าจะได้อย่างที่เขาอยากได้หรือเปล่า นี่คือความแตกต่างของ Narapat Music Academy กับโรงเรียนสอนดนตรีที่อื่นๆ เพราะเราไม่ได้แค่สอนดนตรีแต่เราต้องการสร้างอนาคตให้น้องๆ เยาวชนด้วย ยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมามีเด็กของเราได้ทุนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น ได้เป็นทูตวัฒนธรรมอาเซียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในเวทีระดับโลกหลายเวที ได้รับเชิญไปแสดงในต่างประเทศ หรือบางคนเป็นนักแต่งเพลงไปแล้วก็มี นี่คืออนาคตที่เราให้ ซึ่งมันมากกว่าแค่การสอนดนตรีตามตัวโน๊ต”ขยายความอีกว่า การทำ privact Consult เราไม่ได้ทำเท่ห์ๆ แต่ทำเพื่อออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับเด็กๆ แต่ละคน ที่ Narapat Music Academy จึงไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปหรือหลักสูตรตายตัวเหมือนกับที่อื่นๆ ยิ่งคนที่เข้ามาหาเราเพราะต้องการเป็นทูตวัฒนธรรม ต้องการเป็นนักแต่งเพลง ต้องการเข้าวงการบันเทิง ต้องการเรียนเพื่อเอาไปต่อยอดขอทุนการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การทำ privact Consult ยิ่งสำคัญเพราะเราจะได้ดีไซน์หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับเด็กแต่ละคนให้มากที่สุด พูดง่ายๆคือเขาเข้ามาหาเราพร้อมความฝัน เราก็มีหน้าที่สร้างความฝันของเขาให้เป็นจริง“การให้โอกาสก็คือการทำความฝันของเขาให้เป็นจริง เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีศักยภาพ เราจะให้โอกาสคุณ ทุก Connection ที่เรามีเราให้หมดเลย เพราะถ้าเราดึงศักยภาพเด็กออกมาได้แล้วไม่ให้โอกาสเขาก็จบไม่เกิดประโยชน์ อย่างผมเวลาไปโชว์ต่างประเทศจะได้สิทธินำผู้ติดตามไปได้ 4 คน ก็จะนำเด็กที่มีศักยภาพไปด้วย ให้เขาไปสัมผัสบรรยากาศ บางคนก็ให้ขึ้นโชว์ด้วยกัน บางคนที่เก่งแล้วก็ให้ขึ้นโชว์แทนเลยก็มี ซึ่งปัจจุบันมียืนยันให้ไปโชว์ประเทศต่างๆในปีหน้ามาแล้วมากกว่า 20 ประเทศ”ตอนนี้ใน Academy ของเรามีเด็กเยอะมาก แต่หลักๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่เป้าหมายชัดเจนว่ามาเรียนเพื่อจะไปเป็นอะไร เพราะเราการันตีผลให้เขาได้ กลุ่มที่สองคือมาเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ กลุ่มที่สามคือกลุ่มที่ต้องการเพิ่มทักษะเหมือนกันแต่จะจริงจังกว่ากลุ่มที่สองเพราะกลุ่มนี้ต้องการเอาทักษะเป็นใบเบิกทางเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มสุดท้ายคือการเรียนเพื่อผ่อนคลาย นอกจากทางโรงเรียนจะสอนในเรื่องของทฤษฏีที่เข้าถึงได้ง่าย ยังส่งเสริมพัฒนาการในด้านอื่นๆอีกด้วย อย่างเช่นเทคนิคการฟัง หรือ การพูดที่ถูกต้อง โดยมีคุณครูที่คัดสรรมาอย่างคุณภาพในทุกๆเครื้องดนตรีของโรงเรียนสำหรับคนที่สนใจเข้ามาเรียนที่ความจริงเราไม่จำกัดอายุมาได้ทุกช่วงวัย แต่หากเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมาย มีความฝัน อยากให้เราสร้างฝันให้เป็นจริงควรอยู่ในระดับอายุ 7-13 ปี เพราะเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมมากที่สุด เด็กๆ เยาวชนหรือผู้ปกครองที่ต้องการให้ Narapat Music Academy ช่วยสร้างความฝันให้เป็นความจริง ช่วยสร้างอนาคตที่ดีมากกว่าการเรียนดนตรีตามตัวโน๊ต สามารถเข้าไปดูรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน ผลงานของนักเรียนที่ได้ขึ้นโชว์บนเวทีนานาชาติ รางวัลที่ลูกศิษย์ของ Narapat Music Academy ได้รับ ได้ที่ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจหรือที่หรือจะพูดคุยเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ทั้งนี้ได้เปิดเผยทิ้งท้ายก่อนจบการสนทนาครั้งนี้ว่า เร็วๆ นี้กำลังจะทำช่องยูทูปขึ้นมา ส่วนชื่อช่องมีหลายชื่อยังเลือกกันอยู่ว่าชื่อไหนเหมาะสมที่สุด โดยจะมีนักร้องเสียงดีที่เคยผ่านเวที The Golden Song และมียอดวิว เพลงล่องแม่ปิง ที่ใช้ร้องประกวดแล้วกว่า 4,321,473 ครั้ง ที่จะมาเป็นสตาร์คนแรกของช่อง และจะมีน้องๆ ใน Narapat Music Academy มาร่วมโชว์ความสามารถด้วย รอพบช่องยูทูปของเราได้เร็วๆนี้