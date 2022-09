แฟนคลับ Nirvana คอมเมนต์เดือด! ไม่ปลื้ม Smells Like Teen Spirit เวอร์ชัน "เก่ง-สวย"

โดยที่เป็นประเด็นไม่น้อยก็เห็นจะเป็นในส่วนคู่ของการแบทเทิลกันระหว่างกับหลังทั้งสองได้มีการนำเอาเพลง Smells Like Teen Spirit ของ Nirvana ศิลปินแนวกรันจ์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นตำนานของโลกมาตีความในแบบฉบับของตนเองทั้งนี้เป็นที่นาสังเกตว่าความเห็นที่มีต่อการโชว์ดังกล่าวนั้นดูจะแตกต่างกันแบบสุดขั้วเพราะในขณะที่การแสดงความเห็นผ่านเวบไซต์ The Voice Thailand นั้นหลายคนต่างพากันชื่นชอบกับโชว์ครั้งนี้เป็นอย่างมาก ขณะที่หลายคนต่างก็ยกให้โชว์นี้เป็นการโชว์ระดับโลกกันเลยทีเดียวนั้นปรากฏว่าในการแสดงความเห็นของสังคมออนไลน์ที่อื่นๆ กลับไม่เป็นเช่นนั้นหนึ่งในนั้นก็เห็นจะเป็นแฟนเพจ The Rock Pub - Bangkok`s House Of Rock ที่ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า..."ทำไมถึงทำร้ายเพลง​ Smells​ Like​ Teen​ Spirit แบบนั้น ฮือ" ซึ่งแม้จะไม่มีการให้รายละเอียดอะไรแต่ทั้งนี้หลายคนก็รู้กันดีว่าน่าจะหมายถึงการโชว์จากรายการเดอะวอยซ์ นั่นเองโดยโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ต่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือยอมรับในความสามารถของนักร้องที่โชว์ แต่สำหรับโชว์ที่ออกมานั้นรู้สึกไม่ชอบเฉพาะอย่างยิ่งการตีความที่แทบจะไม่หลงเหลืออารมณ์เพลงของความเป็นต้นฉบับอยู่เลย ขณะที่บางคนก็บอกว่าไม่สามารถฝืนฟังจนจบ โดยบางคนยังพยายามจับสังเกตไปยังทางด้านของ "ก้อง สหรัถ สังคปรีชา" หนึ่งในโค้ชที่ชื่นชอบดนตรีในแนวร็อกว่าเจ้าตัวจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อการโชว์ครั้งนี้ด้วย...