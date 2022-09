"จอห์น" หนุ่มไทยหนึ่งเดียวของเอเชีย โชว์ลีลาสุดแจ่มคว้าโควตาลุยศึกสเก็ตบอร์ดอาชีพโลก "เดอะ เบอร์ริคส์"

"จอห์น" ชยากร วงศ์วัฒน์โสภณ นักสเก็ตบอร์ดหนุ่มทีมชาติไทย หนึ่งเดียวของไทยแและเอเชีย ชาวบุรีรัมย์ วัย 22 ปี โชว์ลีลาสุดยอดเอาชนะ "ดาเมียน ฟิลิปเป" นักสเก็ตบอร์ดชาวฝรั่งเศส คว้าโควตาเข้าร่วมศึกสเก็ตบอร์ดอาชีพระดับโลก รายการ "เดอะ แบทเทิล ออฟ เดอะ เบอร์ริคส์" ครั้งที่ 13 ได้สำเร็จ พร้อมฟิตซ้อมต่อที่สหรัฐอเมริกา เพื่อไปลุยศึกชิงแชมป์โลก ที่บราซิล ในวันที่ 1 ต.ค.นี้"จอห์น" ชยากร วงศ์วัฒน์โสภณ นักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทย วัย 22 ปี ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันสเก็ตบอร์ดอาชีพ รายการ "เดอะ แบทเทิล ออฟ เดอะ เบอร์ริคส์ (The Battle of the Berrics หรือ The Berrics) ที่เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ย.ที่ผ่านมาสำหรับ "จอห์น ชยากร" ถือเป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดชาวไทยและเอเชียคนแรก ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน "เดอะ เบอร์ริคส์" ซึ่งเป็นการแข่งขันสเก็ตบอร์ดแบบ Battle 1 ต่อ 1 บน Flat Ground ซึ่งเป็นการแข่งระดับอาชีพโลก โดยจะแข่ง Battle แบบแพ้ตกรอบ ไปจนถึงคู่ชิงชนะเลิศ ซึ่งรายการนี้มีผู้ติดตามเป็นจำนวนหลายล้านคนทั่วโลก ทางการถ่ายทอดโทรทัศน์ Youtube และ IG https://www.instagram.com/berrics/ ปรากฏว่า จอห์น โชว์ลีลาได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะ ดาเมียน ฟิลิปเป ยอดนักสเก็ตบอร์ดจากฝรั่งเศศ ทำให้นักสเก็ตบอร์ดหนุ่มวัย 22 ปี ชาวไทย ได้โควตาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีพ ในรายการใหญ่ "The Battle of the Berrics" ครั้งที่ 13โดยในปีนี้ทาง The Berrics เปิดโอกาสให้นักสเก็ตบอร์ดทั่วโลก ส่งคลิปเพื่อคัดเลือก จากนั้นคณะกรรมการได้คัดเลือก "จอห์น ชยากร" เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ ซึ่งถือเป็นประตูสู่สเก็ตบอร์ดอาชีพ และให้ exposure กับประเทศไทย เป็นอย่างมากทั้งนี้ The Berrics ได้สนับสนุนค่าเดินทาง และเนื่องจาก จอห์น ต้องไปเข้าร่วมการแข่งขันสเก็ตบอร์ดชิงแชมป์โลก (World Championship) ที่จัดโดยสหพันธ์สเก็ตโลก (World Skate) ที่นครรีโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ต่อ ทำให้ไม่มีเวลาเดินทางกลับมาฝึกซ้อมที่ประเทศไทย ทาง The Berric จึงอนุญาติให้ฝึกซ้อมกับนักสเก็ตบอร์ดระดับอาชีพของสหรัฐฯ ซึ่ง สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ได้ออกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้กับจอห์น เพื่อเตรียมความพร้อมและทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดต่อไป"จอห์น" ชยากร วงศ์วัฒน์โสภณ เป็นชาวบุรีรัมย์ ได้รับการคัดเข้าเก็บตัวทีมชาติไทย กับสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ ตั้งแต่อายุ 16 ปี มีสไตล์การเล่นสวยงาม เป็นที่ชื่นชอบและติดตามบนโซเชียลเป็นจำนวนมาก