“ประวิตร” ยินดีในความสำเร็จของนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา The World Games 2022 ครั้งที่ 11 ชื่นชมความอดทนหมั่นฝึกซ้อม นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย

วันนี้ (21 ก.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (21 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นำคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา The World Games 2022 ครั้งที่ 11 ณ เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7-17 กรกฎาคม 2565 เข้ารับโอวาทจากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้รองนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่นักกีฬาไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา The World Games 2022 ครั้งที่ 11 ซึ่งนักกีฬาทุกคนมีความอดทน มุ่งมั่นฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนคนไทย โดยขอขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ทุ่มเทในการแข่งขันและนำรางวัลกลับมาให้คนไทยได้ชื่นชม ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยและให้กำลังใจกับนักกีฬาให้ฝึกซ้อมอย่างอดทนต่อไป รวมทั้งฝากให้สมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้อง เตรียมการแข่งขันในครั้งหน้า เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไปสำหรับการแข่งขันกีฬา The World Games 2022 ครั้งที่ 11 ณ เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-17 กรกฎาคม 2565 ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาซูโม่ กีฬาทางอากาศ กีฬาบิลเลียด กีฬาเปตอง กีฬามวยไทย กีฬายิวยิตสู กีฬาเอ็กซ์ตรีม และกีฬาฟลอร์บอล นักกีฬาเข้าแข่งขัน จำนวน 31 คน เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน 21 คน ผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยได้ที่ 18 จากทั้งหมด 70 ประเทศ ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง