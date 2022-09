Trunk Show สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก 10 แบรนด์ดังระดับโลก อัพเดทคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดที่เซ็นทรัลเวิล์ด

พาไปชมภาพบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากงาน ‘centralwOrld fashiOn citizens Exclusive Trunk Show 2022’ ภายในงานได้รวบรวมคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด และคอลเลกชั่นสุดพิเศษจาก 10 แบรนด์แฟชั่นระดับโลก และแบรนด์ดังจากไทยดีไซเนอร์ ได้แก่ Coach, Marc Jacobs, Karl Lagerfeld, Kate Spade New York, Disaya, MCM, Soda, The Parrot, H&M, LYN Accs. x Lyn Around พร้อมกันนี้ ยังมีบรรดาเซเลบริตี้คนดังจากหลากหลายวงการเข้าร่วมงานมากมาย อาทิ โยชิ-รินรดา ธุระพันธ์, เอสม่อน-กัญญ์วรา แก้วจีน,ต้น-ศรัณญ์ อนันตะเศรษฐกูล, ธัญ-ธัญชนิต ลิ้มศิลธรรม รวมทั้ง บัณฑิตา ประชามอญ หรือ แนท เดอะวอยซ์ ซีซั่น 3 ที่มาสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานได้ฟินไปตามๆ กัน

โดยงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ ‘centralwOrld fashiOn citizens Exclusive Trunk Show 2022’ ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับต้อนรับเดือนแห่งแฟชั่น ซึ่งเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งใจจัดขึ้นในรูปแบบของ Exclusive Trunk Show ที่เน้นการสร้าง Engagement ระหว่างแบรนด์กับผู้ร่วมงานมากขึ้น พร้อมสร้าง Experience ที่แตกต่างแต่มีเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ ยังเป็นการช่วยเพิ่ม Brand visibility และ Brand awareness ให้กับแบรนด์แฟชั่นที่เป็น Tenant ภายในศูนย์การค้าสำหรับฤดูกาลแห่งแฟชั่นในครั้งนี้ด้วย ถือเป็นการตอกย้ำ เซ็นทรัลเวิลด์ ในฐานะการเป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชันแลนด์มาร์คระดับโลก ใจกลางกรุงเทพฯ

แคมเปญ “centralwOrld fashiOn citizens” ครีเอทเดสติเนชั่นของการอัปเดตเทรนด์แฟชั่นทุกสไตล์ด้วยแนวคิด “Where flagships of fashion meet your passion” สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ สะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละคนที่หลากหลายและไร้ขอบเขต โดยในปีนี้ได้รวบรวมแบรนด์แฟชั่นชั้นนำกว่า 400 แบรนด์ในเซ็นทรัลเวิลด์เข้าร่วมในแคมเปญ พร้อมไฮไลต์พิเศษที่เหล่าแฟชั่นนิสต้าพลาดไม่ได้ ได้แก่ Fashion Studio Box จุด Photo Landmark 3 จุดในเซ็นทรัลเวิลด์ ให้โพสต์ลุคตามสไตล์ จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้