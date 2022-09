“สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30” คึกคัก “ร่างทรง” กวาดเรียบ 13 รางวัล

ถือเป็นการฉีกกรอบของวงการหนัง สำหรับงานประกาศรางวัลทรงคุณค่าของวงการภาพยนตร์ไทย “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 30 ประจำปี 2564” ที่เวียนกลับมาอีกครั้ง เพื่อผลักดันให้คนเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยก้าวสู่ระดับนานาชาติ เพื่อให้คนรุ่นใหม่รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งคนในและนอกวงการบันเทิงได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในปีนี้จึงผุดคอนเซ็ปต์ภายใต้ชื่อ “งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30...30 Young แจ๋ว” โดย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และ กรุงเทพมหานคร นอกจากจะประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลต่างๆ ทั้งหมด 16 สาขารางวัล จากภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในปี 2564 ทั้งหมด 17 เรื่อง และยังเปิดตัวรางวัลพิเศษ “Most Popular Thai Film” (ภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี 2564) โดยให้บุคคลทั่วไปในทุกสาขาอาชีพมีส่วนร่วมโหวตภาพยนตร์ที่ชื่นชอบผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดในจุดที่มีประติมากรรมสุพรรณหงส์ตั้งอยู่ 10 แห่งทั่วกรุงเทพ และระบบออนไลน์ เพื่อเฟ้นหาว่าภาพยนตร์เรื่องไหนในปี 2564 จะครองใจประชาชนมากที่สุดอีกด้วยโดยในปีนี้ “สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30...30 Young แจ๋ว” จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถ่ายทอดผ่านช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง 23 ตั้งแต่เวลา 22.45 น. เป็นต้นไปเปิดงานด้วยการบรรยากาศการเดินพรมแดงของเหล่า ผู้กำกับ นักแสดง ที่ตบเท้ากันเข้าร่วมงานกับอย่างคับคั่ง ได้แก่ ผู้กำกับภาพยนตร์ “ร่างทรง” โต้ง บรรจง, ญดา นริลญา, เอี๊ยง สวนีย์, ปู ยะสะกะ, สืบ บุญส่ง, ผู้กำกับ “4 Kings” พุฒิพงษ์ นาคทอง, จ๋าย อิชณนกร, สุกัญญา มิเกล, ณัฏฐ์ กิจจริต, ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล, โดนัท มนัสนันท์, ไต้ฝุ่น กนกฉัตร, บอส ธวัชนินทร์ จาก เดอะ เฟส เมน ซีซั่น 3, ณัฐกิตติ์ สังวรณ์กิจฤชัย, ปิ๊ง กันตพัฒน์, ดารัณ เศรษฐิณิช, เดย์ ไทเทเนี่ยม, ทีมนักแสดงจาก Thirteen Lives และนักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นอย่าง “วิน เมธวิน”จากนั้นมีการเปิดวีดิโอ Forever In Memory เพื่อระลึกถึงบุคคลในวงการภาพยนตร์ผู้ล่วงลับ ก่อนที่พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมนำเข้า VTR รวมหนังไทยทั้งหมดในปี 2564 ที่เข้าชิงรางวัลในปีนี้ ได้แก่ “ร่างทรง” ,“ส้มป่อย” , “Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด” , “4 Kings” ,“เรื่อง ผี เล่า” , “ห้าวเป้งจ๋า อย่าแกงน้อง” ,“บอสฉัน ขยันเชือด” ,“เอหิปัสสิโก”,“คุณชายใหญ่”,“โกงพลิกเกม” ,“เพราะเราคู่กัน The Movie”“ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด” ,“ไสหัวไป นายส่วนเกิน” ,“อโยธยา มหาละลวย”,“พลอย”,“ส้ม ปลา น้อย” และ “พญาโศกพิโยคค่ำ” พร้อมโชว์จากศิลปินรุ่นใหม่ “ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์”ในปีนี้ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้มอบรางวัล สุพรรณหงส์เกียรติยศ (Lifetime Achievement Award) ให้กับ “หม่อมน้อย” หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล และยังมีรางวัลพิเศษ คือ รางวัล “Most Popular Thai Film” (ภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี 2564) ได้แก่ “เพราะเราคู่กัน The Movie” มอบโดย คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติก่อนเข้าสู่การประกาศรางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ สวนีย์ อุทุมมา จาก ร่างทรง,รางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ณัฏฐ์ กิจจริต จาก 4 Kings, รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม ได้แก่ ร่างทรง โดย บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด, รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม ได้แก่ ร่างทรง โดย พิเชษฐ วงศ์จันทร์สม, รางวัล ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ ร่างทรง โดย ชญานุช เสวกวัฒนา, รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ร่างทรง โดย อรรคเดช แก้วโคตร และ สองศักดิ์ กมุติรารางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม ได้แก่ ร่างทรง โดย ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์,รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ร่างทรง เพลง : ย่าบาหยัน ร้องโดย นันท์ มูลตรี, รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม ได้แก่ ร่างทรง โดย นฤเบศ เปี่ยมใย จาก บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด, รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ เอหิปัสสิโก โดย ณฐพล บุญประกอบ, รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ ร่างทรง โดย นฤพล โชคคณาพิทักษ์, รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ร่างทรง โดย บรรจง ปิสัญธนะกูล, ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, ศิววุฒิ เสวตานนท์รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ นริลญา กุลมงคลเพชร จาก ร่างทรง, รางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี จาก 4 Kings, รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ บรรจง ปิสัญธนะกูล จาก ร่างทรง, รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ที่ทุกคนรอคอย ได้แก่ ร่างทรง โดย Showbox and Northern Cross Co., Ltd และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ประกาศและมอบโดย ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจากนั้น ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,คุณฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ,คุณพรชัย ว่องศรีอุดมพร เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, ผู้บริหารบริษัท เมเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนขึ้นเวทีถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน เรียกว่าทุกรางวัลในปีนี้ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและจุดไฟให้กับวงการภาพยนตร์ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังโดยแท้จริง