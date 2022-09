ชมฟรีถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัล The Fact Music Awards 2022 ดูได้ที่ AfreecaTV เท่านั้น! พบกับ BTS, IVE, NewJeans, (G)I-DLE และ PSY รวมถึงไอดอลชื่อดังอื่นๆ มากมาย!

เตรียมพบกับงานประกาศรางวัล The Fact Music Awards 2022 ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางหลากหลายทั่วโลกร่วมเพลิดเพลินไปกับงานทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ไปพร้อมๆ กัน ยิงถ่ายทอดสดตรงจากเกาหลีใต้ไปยังประเทศญี่ปุ่น และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันที่ 8 กันยายน 2022 ทางคณะกรรมการจัดงาน The Fact Music Awards ได้ประกาศที่จะจัด "The Fact Music Awards 2022 หรือ TMA 2022" ขึ้น พร้อมกันทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยได้ยืนยันและประกาศช่องทางถ่ายทอดสดของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศเกาหลีนั้น สามารถรับชมฟรีทั้งงานพรมแดงและงานประกาศรางวัลทางดนตรีผ่านการถ่ายทอดสดที่ idolplus พร้อมสัมผัสบรรยากาศงานประกาศรางวัลอันตระการตา และเวทีสุดอลังการ พร้อมการปรากฏตัวของศิลปินต่างๆ ได้ในส่วนของประเทศญี่ปุ่น สามารถรับชมงานเดินพรมแดงและงานประกาศรางวัลนี้ผ่านการถ่ายทอดสดบน Digital Television (DTV) และยังสามารถรับชมได้ที่รายการดนตรี MUSIC ON! TV ได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยเช่นกัน ในส่วนของประเทศไทย เวียดนาม และไต้หวันนั้น สามารถรับชมงานประกาศรางวัลในรูปแบบออนไลน์ฟรีได้เช่นกัน สำหรับประเทศไทย สามารถรับชมได้ที่ช่องทางการ https://bj.afreecatv.com/kpopth ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 นี้ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับการรับชมถ่ายทอดสดตลอดงาน The Fact Music Awards 2022 แล้ว ผู้ชมทุกท่านยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย พร้อมลุ้นรับของสมนาคุณสุดพิเศษของศิลปินต่างๆ ได้อีกด้วย โดยจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมออกมาให้ทราบกันอีกครั้งเร็วๆ นี้The Fact Music Awards 2022 เป็นงานประกาศรางวัลทางดนตรีที่ทั้งศิลปิน K-POP และแฟนคลับทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันเป็นอย่างยิ่ง โดยครั้งนี้ถือว่าเป็นงานที่ทั้งศิลปินและแฟนคลับจะได้พบปะกันจริงกันในรอบ 3 ปีครึ่งเลยทีเดียว ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมอบความสนุกสนานและความประทับใจให้ทั้งศิลปิน และแฟนคลับทั่วโลกกันไม่มากก็น้อยรายชื่อศิลปินที่จะได้พบกันในงาน The Fact Music Awards 2022 มีดังต่อไปนี้ THE BOYZ, ITZY, TOMORROW X TOGETHER, IVE, Stray Kids,(G)I-DLE, Kep1er, LE SSERAFIM, Hwang Chi Yeol, Kang Daniel, Kim Ho Joong, Young Tak, ATEEZ, TREASURE, TNX, NewJeans, PSY, BTS, NCT DREAM และ Lim Young Woong ซึ่งทางผู้จัดงานมีแผนที่จะประกาศรายชื่อศิลปินเพิ่มเติมอีกด้วยในอนาคต และหวังว่าจะได้รับกระแสที่ดีจากแฟนคลับทั่วโลกงาน The Fact Music Awards 2022 นั้น มีกำหนดจัดขึ้น ณ KSPO DOME (สนามกีฬาโอลิมปิกยิมนาสติก) ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 นี้ โดยสามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสดได้จากช่องทางการของประเทศไทย เวียดนาม และไต้หวันผ่านช่องทางต่อไปนี้ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไปตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยช่องทางการของประเทศไทย: https://bj.afreecatv.com/kpopthช่องทางการของประเทศประเทศเวียดนาม: https://bj.afreecatv.com/kpopvnช่องทางการของประเทศประเทศไต้หวัน: https://bj.afreecatv.com/kpoptw