ไอคอนสยาม และเมืองสุขสยาม ร่วมฉลองเทศกาลเจ ปี 2565 จัดงานยิ่งใหญ่ “ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ”  พร้อมร่วมทำบุญส่งมอบโอกาสให้ผู้ยากไร้ ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. - 4 ต.ค. 2565 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

ไอคอนสยาม และเมืองสุขสยาม ร่วมกับ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เรียลไทย) , บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) (ซอสภูเขาทอง) และ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด ชวนอิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี ในงาน “ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ” รวบรวมเมนูอาหารเจจากร้านดังในไอคอนสยามและสุขสยาม กว่า 70 ร้านค้า 400 เมนู พร้อมเนรมิตพื้นที่เมืองสุขสยามกับบรรยากาศที่ตกแต่งสไตล์จีน ประดับด้วยโคมไฟสีเหลือง และธงสัญลักษณ์เจ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีล กินเจ ละเว้นการกินเนื้อสัตว์ วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีมาอย่างยาวนาน โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “อิ่มบุญ อิ่มใจ สุขภาพดี” ไหว้พระขอพร กินเจ กินผัก สร้างมหากุศลและพลังบุญอันยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมทำบุญเพื่อส่งมอบโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า เทศกาลกินเจเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวจีนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 400 ปี ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 9 ตามปฏิทินจีน เป็นเวลา 9 วัน โดยปัจจุบันนี้ การกินเจได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน ตลอดจนกลุ่มคนทำงาน วัยหนุ่มสาว รวมถึงกลุ่มวัยรุ่นที่หันมานิยมรับประทานอาหารเจกันมากขึ้น รวมถึงผู้ที่ใส่ใจสุขภาพที่หันให้ความนิยมในการรับประทานอาหารเจ ซึ่งนอกจากจะได้บุญแล้ว ยังเป็นการดูแลสุขภาพอีกด้วย ความพิเศษของงานปีนี้ ไอคอนสยาม ได้ร่วมกับพันธมิตรร้านอาหาร เครื่องดื่ม คัดสรรอาหารเจมงคลเมนูสุดพิเศษจากร้านดังในไอคอนสยามและสุขสยาม ทั้ง 4 ภาค มาให้อิ่มอร่อย สุขภาพดีกันถ้วนหน้าไอคอนสยามเจสะท้านภพ ชวนอิ่มอร่อยกับเทศกาลอาหารเจ หลากหลายเมนู ทั่วทั้งไอคอนสยาม ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ภายในไอคอนสยาม ได้ต้อนรับเทศกาลกินเจ รังสรรค์เมนูอาหารเจ เริ่มที่ โซน The Veranda ชั้น G ร้าน JUMBO Seafood (จัมโบ้ ซีฟู้ด) นำเสนอเมนูเต้าหู้หม้อดิน ข้าวผัดเจ ด้านร้านอาหารสไตล์อีสานสุดพรีเมี่ยม Café Chilli (คาเฟ่ ชิลี) นำเสนอเมนู ต้มแซ่บเห็ดเจ ผัดหมี่กระโทกเจ ลาบข้าวปุ้นเจ ร้าน Ros'niyom (รสนิยม) จัดเต็มความอร่อยเมนูเด็ด ไม่ว่าจะเป็น ยำขนมจีนเจ กะเพราเจ ส้มตำเจ และอื่นๆ อีกมากมาย ร้าน Greyhound Café (เกรย์ฮาวด์ คาเฟ่) ชั้น 2 แนะนำเมนูทานเล่นเจสไตล์สตรีทยอดฮิตที่มีส่วนผสมของธัญพืช ข้าวโพดหวาน ถั่วแดง พร้อมกับน้ำจิ้ม ถั่วป่นสามรสสูตรเด็ด อย่าง เต้าหู้ทอดและตือคาโค หรือขนมขาหมู เกี๊ยวซ่าแป้งบางสอดไส้กุ้งเจ แผ่นแป้งบางกรอบเคลือบตัวเกี๊ยวเพิ่มความกรุบกรอบ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มเกี๊ยวสูตรลับ แนมด้วยมันแกวและแครอทซอยเส้น ข้าวผัดเนื้อเค็มจานเด็ด ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดกับซอสปรุงรสเจ พริกขี้หนูซอย และเนื้อเค็มเจที่ทำจากขาเห็ดทอดปรุงรส เสิร์ฟพร้อมซุปมิโซ ขึ้นมาที่ ชั้น 5 Hongbao (หงเปา) ขอแนะนำเส้นหมี่ผัดซีอิ๊ว บร็อคโคลีผัดเห็ดรวม ฝันโก๋ไส้ผักรวม ร้านแหลมเจริญซีฟู้ด นำเสนอเมนูหลนเห็ด และเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วเจ ร้านแม่ศรีเรือน ชั้น 6 พร้อมเสิร์ฟเมนูเจแสนอร่อย อาทิ ก๋วยเตี๋ยวอิ่มบุญ ปอเปี๊ยะสดเจ ผัดไทยเจ และยังมีร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นอย่าง SUSHI DEN (ซูชิ เดน) และ YAYOI Chef experience and Sushi Bar (ยาโยอิ เชฟ เอ็กซ์พีเรียนซ์ แอนด์ ซูชิบาร์) ชั้น 6 พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารเจต้อนรับเทศกาลกินเจนี้เช่นกันสำหรับเมนูทานเล่น และเครื่องดื่ม มีให้เลือกจากร้านดังมากมาย อาทิ Susan croissant (ซูซาน ครัวซองต์) นำเสนอเมนูคุกกี้เจ Banana is nuts เนื้อคุกกี้ทำจากกล้วย อะโวคาโด เพิ่ม Texture ด้วยถั่วและกล้วยตาก Noir คุกกี้เจสอดไส้ช็อคโกแลตชิพ Black Forest คุกกี้เจสอดไส้แยมเบอร์รี่ทอปปิ้งตกแต่งด้วยลูกเบอร์รี่ ในส่วนของขนมเค้กนำเสนอ Carrot cake with chocolate sauce เค้กแครอท ผสมแอปเปิ้ล และกล้วย ผสมกับถั่วเพื่อเพิ่ม texture ราดด้วยซอสชอคโกแลตเจ นอกจากนี้ยังมีร้าน Bang Bao (ปังเปา), GAGA (กาก้า), INNARI (อินนาริ) , Karun Thai Tea (ชาไทยการัน), KOI The (โคอิ เตะ), FUKU Matcha (ฟุกะมัทชะ), Dakasi (ดาคาซี่), Ang Bao (อั่งเปา) เป็นต้นอิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค สุขสืบสานเทศกาลกินเจ ณ เมืองสุขสยาม ชั้น Gเริ่มจากภาคเหนือ กับข้าวซอยเป็ดย่าง, ขนมจีนน้ำเงี้ยวเจ, น้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม พร้อมผักสด, ยำแหนมข้าวทอดเห็ด 5 อย่าง, แคปหมูเจ และข้าวปุกงา ต่อเนื่องที่ภาคใต้ อิ่มอร่อยกับข้าวต้มลูกโยน, คั่วกลิ้ง, แกงส้มเจใต้ และสาคูพัทลุง ส่วนภาคกลาง พบกับข้าวห่อใบบัว, ข้าวผัดสับปะรด, ผัดแปดเซียน, ผัดไหมทองแปดเซียน, ผัดหนวดมังกร, บัวสวรรค์กะหล่ำปลีเห็ดหอม และชุดน้ำพริก ได้แก่ น้ำพริกตาแดง, เต้าเจี้ยวหลนนางพญา, น้ำพริกมะขาม พร้อมผักสด, ลอดช่องวัดเจษ และทับทิมกรอบ ปิดท้ายด้วยภาคอีสาน กับลาบเห็ด, ส้มตำไทย, ส้มตำปลาร้าเจ และตำผลไม้ นอกจากนี้ ยังมีชุดข้าวต้ม ได้แก่ ผัดหน่ำเลียบ, กาน่าฉ่าย และเห็ดหยอง และชุดของทานเล่น ได้แก่ เต้าหู้ทอด, เผือกทอด, ไชเท้าทอด, กล้วยทอด เป็นต้นนอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูอาหารเจ จากร้านในเมืองสุขสยาม อาทิ ร้าน The Heritage เมนู Prune Muffin, Chia Almond Milk Pudding และ Chia Pistachio Milk Pudding ร้าน Eat Pot เมนูก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเจ และเต้าหู้ทอดเจ และร้านสยามแหนมเนือง เมนูปากหม้อเจ, ก๋วยจั๊บญวนเจ เป็นต้น พิเศษยิ่งขึ้นกับเสน่ห์ของกินชุมชนจีน จังหวัดราชบุรี ได้แก่ เต้าหู้ดำ เป็นเต้าหู้แบบดั่งเดิมของชาวจีนแต้จิ๋วในอำเภอโพธาราม, หมี่เตี๊ยวมังกรทอง เส้นทำมือเหนียวนุ่ม สะอาด อำเภอบ้านโป่ง พร้อมกันนี้ได้เชฟบุ๊ค มารังสรรค์เมนู “ผัดหมี่หมื่นปี” กินแล้วอายุยืนนานสำหรับพิธีเปิดงานในวันที่ 23 กันยายน 2565 พบกับการแสดงจากนักศึกษา ชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม และชุดระบำจีน – ไทยไมตรี โดยกรมศิลปากร โดยกระทรวงวัฒนธรรม และทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีการแสดงชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย, ชุดหงส์ลินดา ,ชุดจีนรำพัด รีวิวประกอบเพลง โดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน, การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดโขนรามเกียรติ์ ชุดยกรบ, การแสดงศิลปวัฒนธรรม ลำตัดชุด แม่ศรีทรงเครื่อง โดยสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เป็นต้นในงานยังเพิ่มความพิเศษ ด้วยการรังสรรค์หลากหลายเมนูอาหารเจมงคล จากเชฟชื่อดัง โดยผลิตภัณฑ์จากซอสภูเขาทอง ผลิตภัณฑ์จาก KCG corporation และผลิตภัณฑ์จากกะทิเรียลไทยในวันที่ 23 ก.ย.65 เชฟป้อม หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร (ซอสภูเขาทอง) จะมารังสรรค์เมนูเจ เส้นใหญ่ราดหน้า ทรัฟเฟิลแฮมเจ, เชฟอาร์ต ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ KCG Ambassador Chef ที่ปรึกษาด้านอาหาร Chef Table คนแรกของประเทศไทย และกรรมการ TOP CHEF Thailand (KCG) มากับเมนูเจในรูปแบบเวสเทิร์นสไตล์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ KCG Corporation เมนูย็อคคีสมุนไพรรวมซอสเพสโตในวันที่ 24 ก.ย.65 เชฟลัท นลัท จิรวีรกูล รองแชมป์ Master Chef Thailand Season2 (ซอสภูเขาทอง) จะมา Cooking Show กับเมนูเจ พยัคฆ์ขาวทรงพลัง (เต้าหู้เห็ดหอมทรงเครื่อง)ในวันที่ 25 ก.ย. 65 เชฟพลอย ฐาติกานต์ ตัณฑจินนะ (KCG Ambassador Chef) ผู้เข้าแข่งขัน Top Chef Thailand Season 2 จะมา Cooking Show โดยใช้ผลิตภัณฑ์ KCG Corporation ด้วยเมนูเจ บานาน่าเบรดโฮลวีทเจในวันที่ 28 ก.ย.65 เชฟตั๊ก รวีกานต์ ทักขิญเสถียร (KCG Ambassador Chef) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Menu Creation สำหรับธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ จะมา Cooking Show โดยใช้ผลิตภัณฑ์ KCG Corporation ด้วยเมนูเจในรูปแบบเวสเทิร์นสไตล์ สลัดวีแก้นเพสโต้เพนเน่กับผักย่างในวันที่ 2 ต.ค.65 และเชฟบิ๊บ ชัชชญา รักตะกนิษฐ (KCG Ambassador Chef) กรรมการ TOP CHEF Thailand ขนมหวาน จะมา Cooking Show โดยใช้ผลิตภัณฑ์ KCG Corporation ด้วยเมนูเจ บลูเบอรี่ชีสเค้กเจนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารและขนมเจโดยใช้กะทิเรียลไทย อาทิ ต้มข่าไก่เจ ขนมจีนน้ำยาเจ บัวลอยน้ำดอกไม้ สมูทตี้มะพร้าวสาคู และขนมเปียกปูนใบเตย เป็นต้นอีกไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ เชิญชวนทุกท่านร่วมอิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้า กับกิจกรรม “โรงเจหม้อใหญ่” โดย ไอคอนสยาม และเมืองสุขสยาม ร่วมกับบริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เรียลไทย), บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)(ซอสภูเขาทอง) , บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด รังสรรค์เมนูเจจากเชฟชั้นนำ และผู้ประกอบการร้านค้าในเมืองสุขสยาม มอบอาหาร บรรจุกล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่, ชุมชนผู้ยากไร้, ผู้สูงอายุ, แจกทุกวันๆ ละ 200 กล่อง รวมตลอดเทศกาลงานเจ 2,600 กล่อง ในเวลา 11.00 น. ใน 13 จุด อาทิ โรงพยาบาลตากสิน, ชุมชนวัดสุวรรณ, ชุมชนวัดสุทธาราม และชุมชนท่าดินแดง 14 – 16 เป็นต้นตลอดงานยังมีกิจกรรมให้ทุกท่านร่วมสนุก พบกับ Workshop พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย โปรโมชั่น ช้อปครบ รับฟรี! อิ่มใจ 2 ต่อ “อิ่มใจ 1” ซื้อสินภายค้าในไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม ครบ 300 บาท และพิเศษสำหรับ สมาชิก ONESIAM SuperApp ครบ 200 บาทรับฟรี! ชุดเซตผลิตภัณฑ์จากสปอนเซอร์ (ให้ลูกค้าเลือกได้ ผลิตภัณฑ์จากกะทิเรียลไทย ซอสภูเขาทอง และ KCG corporation) และ “อิ่มใจ 2” เมื่อซื้อสินค้าภายในไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม ครบ 800 บาท และพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM SuperApp ครบ 700 บาท รับฟรี! ชุดเซตผลิตภัณฑ์จากสปอนเซอร์ (ให้ลูกค้าเลือกได้ ผลิตภัณฑ์จากกะทิเรียลไทย ซอสภูเขาทอง และ KCG Corporation)ได้ทุกวันในช่วงวันกิจกรรม และสนุกกับกิจกรรม Workshop สอนทำเมนู บัวหิมะ และครองแครงอัญมณี สัมผัสเสน่ห์แท้แห่งรสไทย จากกะทิขวดเรียลไทย กะทิแท้100% ได้วันที่ 24,25,30 ก.ย.และ 1-2 ต.ค.65พร้อมกันนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมกราบสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม โดยปีนี้เมืองสุขสยามได้อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมทั้งหมด 3 ปาง ได้แก่ พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพร, พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันกร และพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทับบนพาหนะนกยูง เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลกินเจ ร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารเจ ในงาน “อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค” ได้ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม