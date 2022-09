เยือนเกรฮาวด์ คาเฟ่ โฉมใหม่ สาขารัชโยธิน อร่อยชิลล์ยามกลางวัน สังสรรค์ยามค่ำคืน

เป็นระยะเวลากว่า 25 ปีแล้ว ที่

เสิร์ฟความอร่อยที่แสนมีสไตล์ให้ได้อิ่มอร่อยกัน จากความเป็นแฟชั่นคาเฟ่ ที่มีคอนเซปต์โดดเด่น มอบประสบการณ์ Total Dining Experience ที่ให้ความสำคัญเรื่องเมนู รสชาติ บรรยากาศ บริการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ แถมอาหารที่มีแนวทางแตกต่าง Basic with a Twist ทั้งวัตถุดิบและรสชาติ ที่นำเสนออาหารไทย – เอเชี่ยน ในรูปแบบที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ เต็มไปด้วยเรื่องราว

ทุกวันนี้เกรฮาวด์มีร้านในเครือทั้งเกรฮาวด์ คาเฟ่, อนาเธอร์ ฮาวด์ คาเฟ่ รวมกว่า 25 สาขา และสาขาล่าสุดคือ Major Ratchayothin เมเจอร์ รัชโยธิน ที่ได้รับการรีโนเวทร้านให้เหมาะกับยุคสมัย พร้อมปรับเปลี่ยนเมนู ที่แทบไม่เคยเปลี่ยนมาเลยอย่างยาวนาน และยังเสริมความพิเศษให้แต่ละสาขามีลูกเล่น เมนูพิเศษแตกต่างกันออกไป พร้อมเสิร์ฟให้ตอบสนองความต้องการในแต่ละแห่ง และการตกแต่งก็จะเน้นให้แต่ละสาขามีคาเรกเตอร์ ที่มีความเป็นเกรฮาวด์ ผสมกับเอกลักษณ์ของสถานที่นั้นๆ

อย่างที่สาขา Major Ratchayothin หรือเรียกสั้นๆว่า เกรย์ฮาวด์ รัชโยฯ Greyhound Ratyo ก็จะเน้นด้านความเป็นสถานที่สังสรรค์ Cozy at day. Party at night. โดยช่วงกลางวันจะถูกดีไซน์ให้มีความ Cozy & Homey อบอุ่นเหมือนกินข้าวอยู่ที่บ้านและเป็นที่นั่งดื่มสังสรรค์ในตอนเย็นพร้อมสนุกไปกับเสียงดนตรีในทุกค่ำคืน เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่พร้อม Enjoy กับชีวิตแบบเต็มที่ทั้งตอนกลางวันและกลางคืน

และตอบสนองไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่เหล่านี้ ด้วยการจัดเมนูที่ยกวิถีอาหารกินเล่นหรือสตรีทฟู้ดในกรุงเทพฯ มา Twist กับสูตรเด็ด สูตรลับ สูตรเก่าแก่ของ Greyhound มารวมกันที่ Greyhound Ratyo นี้ เพื่อให้ความสุขในการกินเป็นของทุกคน

อย่างเช่น The Middle Row (หมึกบดแถวกลาง) หมึกบดขนาดกลางเนื้อเหนียวนุ่ม ย่างไฟอ่อนจนหอม ทานคู่กับน้ำจิ้มถั่วคั่วโบราณสูตรพิเศษ, Crispy Cube Tofu (เต้า(ไม่)หู้) เต้าหู้เห็ดหอมทอดแบบกรอบนอกนุ่มใน โรยด้วยกระเทียมกรอบปรุงรสสูตรลับ ทานคู่กับ ทานคู่กับน้ำจิ้มถั่วคั่วโบราณสูตรพิเศษ, The Five Sausages รวมไส้กรอกหมูคุณภาพดี 5 ชนิด (ไส้กรอกหมูรมควัน, ไส้กรอกคนักกี้, ไส้กรอกโชริโซ่, ไส้กรอกมานไฮเมอร์, ไส้กรอกเนินเบอเกอร์) ย่างด้วยไฟอ่อน กรอกนอก ฉ่ำใน เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้ม 3 แบบ (มัสตาร์ด, ซีฟู้ด, บาบีคิว) และผักดองสูตรเกรฮาวด์

Crispy Pork Knuckle (ขาหมูทอดกร๊อบบบบ) ขาหมูที่เลือกใช้เฉพาะขาหน้า เพราะมีเนื้อเยอะกว่าขาหลัง นำมาหมักด้วยสมุนไพร ทอดจนหนังกรอบ เนื้อชุ่มฉ่ำ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้ม 3 แบบ วาซาบิมาโย, ซีฟู้ด, น้ำพริกมะขามสูตรลับหลังครัว, Minced Pork and Salted Fish Toast (ปังหน้าหมูปลาเค็ม) หมูสับที่คลุกเคล้ากับซอสปลาเค็มสูตรลับ กับไข่แดงเค็มวางบนขนมปังที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ แล้วน้ำไปทอดจนเป็นสีเหลืองทอง ทานคู่กับน้ำอาจาดรสเปรี้ยวหวาน เข้ากันอย่างลงตัว, Pork Party Patties On Rice(ข้าวหมูทอดตึกโป๊ะ) ข้าวสวยร้อนๆ คู่กับหมูสับซอสปลาเค็มทอด อิ่มอร่อยลงตัว เสิร์ฟพร้อมซุปประจำวันและน้ำปลาพริกสูตรพิเศษ

Fried Salmon With Chilli and Salt (ข้าวหน้าปลาแซลม่อนทอดพริกเกลือ) ปลาแซลมอนหั่นเต๋าทอดจนเหลืองกับซอสสูตรเด็ด โรยด้วยพริกสดทอดกรอบและกระเทียมกรอบปรุงรสสูตรลับหลังร้าน เสิร์ฟพร้อมซุปประจำวันและน้ำปลาพริกสูตรพิเศษ, Deep Fried Squids (หมึกแดดเดียว) หมึกไข่แดดเดียวเนื้อแน่น ทอดจนสีเหลืองทอง ทานคู่กับซอสพริก อร่อยเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้, Fried Tons of Crab Meat With Rice (ปูผัดข้าว) ใช้เนื้อปูผัดพริกเกลือและข้าวหอม รับรองว่าอร่อยกับเนื้อปูแบบจุใจทุกคำ เสิร์ฟพร้อมซุปประจำวัน และปิดท้ายด้วย Complicated Noodle (ก๋วยเตี๋ยวห่อหมูสับ) ก๋วยเตี๋ยวห่อหมูสับ เหนื่อยหน่อยแต่อร่อยทุกคำ ให้คุณได้เลือกตักชิมความอร่อยได้อย่างจุใจ

ร้านเกรย์ฮาวด์ รัชโยฯ ตั้งอยู่ที่ ดิ อเวนิว รัชโยธิน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 24.00น.