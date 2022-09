“ก้อง-ท็อป” จัดหนัก ความอร่อยกว่า 1,000 เมนู ชิม ช้อป ในลิ้นติดโปรแฟร์ฯ

มาแล้ว 2 คู่เพื่อนซี้ผู้จัดเทศกาลอาหารตัวท็อประดับประเทศ ชวนชิมลิ้มรสความอร่อยจากร้านอาหารทั่วไทย ในงานกับเมนูอาหารคาวหวาน ของทานเล่น กว่า 1,000 เมนู ทุกโซนจัดเต็มร้านเด็ดเจ้าดังมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ พบกันในวันที่ 15 - 21 กันยายนนี้ ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2ลิ้นติดโปรแฟร์ฯ เทศกาลอาหาร ทั้งคนขายคนซื้อตั้งตารอ รวบรวมทั้งร้านเก่าขาประจำ และร้านใหม่ๆ เด็ดๆ ที่เอ่ยชื่อปุ๊ปเปรี้ยวปากทันที มีการันตีความสด สะอาด อร่อยเหมือนเดิม ทุกเมนูจากร้านดังจัดมาแน่นๆ ให้สายชิม สายช้อป ปักหมุด เช็กอินฟินกับร้านอร่อยสุดปัง อาทิ ข้าวหลามชุติมา / แม่เล็กหมูหวาน เนื้อสวรรค์ เนื้อเค็ม / ไส้กรอกอีสาน ดิว โดม เดียร์ / บาลิกา น้ำปลาหวาน / Season House / ครัวอรัญญา / ธีระชัยฟรุ๊ต / สิงโตขนมไทย / นม โส๊ด สด / โปรดเรียกข้าว่าบ้าบิ่น / ขนมปังบ้านปังปอนด์ / ครัวเมืองตรัง / พิมพิราหมี่กรอบ / เฮียหมู หมูสะเต๊ /ลูกชิ้นปลาสองพี่น้อง / หลี่ซิมเฮีย จุ๋ยก้วย / เจ้พริก กุยช่ายตลาดพลู / แคปหมู แม่ปราณี / เฮียหงีกระเพาะปลาเยาวราช / อารีย์ รสเด็ด / หอยจ๊อปูทอง เยาวราชเกี๊ยวบางทราย by กุ๊กไก่ / ขนมไข่โบราณ(เมืองนนท์) / อลิชา ขนมเปี๊ยะ / น้ำพริกไทย / โคตร-บ้า-บิ่น / บ้านปลาทูมหาชัย / ขนมเปี๊ยะบ้านขนมไทยคนงาม / ซ้งเสรีทอง ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง / หมู หมู หมูทุบ / หมูยอ วชาลิสา/ ม่าม๊า โฮมเมด / หมูกระด้ง เบคอนทอดน้ำปลา / ไก่กรุง / ถั่วเทพ อร่อยขั้นเทพ / อุไรรัตน์ เชียงใหม่ / ณ สุราษฎร์ธานี / โชคอำนวย ซูชิ / ถั่วบางนารา / โชคอำนวย ซูชิ / ถั่วบางนารา / ไฉไล ขนมไทยสไตล์ชาววัง / หมูยอ วชาลิสา / ติ๋มปลาสลิด / ขนมจีนแม่หมวย / เจ๊บี ลูกชิ้นปลาเยาวราช / เต๋าลุยสวนหมูทอดแหลก / Royal Crown Bekery / จ๊อปู ย.ยักษ์ยิ้ม / ขนมเบื้องป้าแตน ม.เกษตร / EAT WHOLE DAY / ข้าวหลามจิ๋ว สูตรบางคนที / ทีเด็ดยำ / เจ้อ้วนข้าวเหนียวมะม่วง / ปิ่นมณีปลาส้มไรก้าง / เข้าครัวแกงใต้ / รัชฎาลุยสวน / พรกมลทองม้วนสด / กาละแมบ้านคุณย่า by ของฝากย่าปู / Papa corn / แม่ป้อมเส้นจันทน์ / ครัวตุ๊กตา / กนกกร ขนมเบื้องไทยตลาดพลู/ กุยช่ายมหานคร / ล้านนา / Mrs.SOFT BREAD / บ้านโดนัท / มาดามมะลิ / ราชาปลาหมึก ฯลฯในระหว่างช้อปก็มีกิจกรรมแข่งขันสุดสนุกให้ลูกค้าที่มาร่วมงานได้ร่วมประลองไหวพริบ พร้อมกับช้อป ชิม ของอร่อยกันเต็มที่แบบอิ่มจังตังค์อยู่ครบอีกด้วยภายในงานเตรียมมาตรการความปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 อย่างรัดกุม เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ทุกคน ชิม ช้อป แบบปลอดภัยไร้กังวล อิ่มหนำสำราญถ้วนหน้าลิ้นติดโปรแฟร์ฯ พร้อมเสิร์ฟ ลิ้มรสความอร่อยแบบอิ่มหนำสำราญทุกเมนู ในงาน “ลิ้นติดโปรแฟร์ อิ่มหนำสำราญ’65” วันที่ 15-21 ก.ย. นี้ ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 สายช้อป สายชิม ห้ามพลาด