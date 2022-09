ยูโอบี จับมือเซ็นทรัล จัดแคมเปญ “UOB Make My Day” สายเปย์เฮสนั่น ช้อปยกห้าง ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ผนึกศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เอาใจสายช้อป สายกิน ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนกันยายน

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และHead of Asset Commercialization บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา จัดโปรโมชันโดยบัตรเครดิต UOB จับมือร้านค้าภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว มอบความคุ้มค่าในทุกการจับจ่ายแก่ผู้ถือบัตรเครดิตของยูโอบี รับสิทธิประโยชน์ 5 โปรโมชัน เอาใจขาช็อป ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน - 30 กันยายน 2565โดยมีUOB Dinning Ambassador เป็นตัวแทนในการบอกต่อความฟิน เอาใจสายกินด้วย 50% Weekend Surprise กินเท่าไหร่ จ่ายครึ่งเดียว โดยใช้คะแนนสะสม UOB Rewards Plus แลกรับเครดิตเงินคืน 50% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีที่ร้านอาหารภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว พร้อมเอาใจขาช้อปด้วยโปรโมชัน ช้อป 1,000 ช้อป 10,000 ช้อป 100,000 ช้อป ช้อปเท่าไหร่รับเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนเลือกรับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP Miles) สูงสุด 100,000 ROP Miles หรือคะแนนสะสม UOB Rewards Plus สูงสุด 100,000 คะแนน พิเศษยิ่งขึ้นกับ สุดยอดนักช้อป Top Spender สำหรับผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนกันยายน 2565 รับ ROP Miles 1,000,000 ROP Miles จำนวน 1 รางวัล ไม่เพียงเท่านั้นยังมอบสิทธิพิเศษให้ทุกการช้อปง่ายขึ้นด้วย แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดแล้ว) / เซลส์สลิป ผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW และเพิ่มความฟิน รับฟรีกระเป๋า Paul Frank ทุกวัน มูลค่า 190 บาท เมื่อแสดงเซลส์สลิป ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือ บัตรเครดิต TMRW จำกัด 2,000 สิทธิ์ และ จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ถือบัตร / ตลอดรายการ พร้อมมอบความคุ้มค่าในทุกการจับจ่ายให้ผู้ถือบัตรเครดิตของยูโอบี ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)1. นายชาคริต แย้มนาม UOB Dinning Ambassador2. นางสาวสุพรทิพย์ พงศาชำนาญกิจ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย3. นางสาวจิรวรรณ วัฒนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล4. นางขวัญแก้ว สิริจินดา Head of Asset Commercialization บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา