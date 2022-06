เปิดแล้ว! “เดอะเฟสช็อป” สาขาสยามสแควร์ ช็อปใหม่พื้นที่ใหญ่กว่าเดิม ซี-พฤกษ์ และ นุนิว-ชวรินทร์ พรีเซนเตอร์ควงคู่ร้องเพลงโชว์เปิดงาน

เดอะเฟสช็อป (THE FACE SHOP) แบรนด์เครื่องสำอางอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี จัดงานเปิดตัวสาขาใหม่ใจกลาง “สยามสแควร์” ตอบรับการปรับโฉมย่านธุรกิจใจกลางเมือง พร้อมดึง ซี-พฤกษ์ พานิช และ นุนิว- ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ พรีเซนเตอร์คู่ล่าสุดของ THE FACE SHOP ร่วมพูดคุยตอบคำถามจากแฟนคลับ โชว์ร้องเพลงคู่สุดน่ารักเอาใจเหล่าซนซน พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ณ ลานกิจกรรม BLOCK I สยามสแควร์ภายในงาน ซี-พฤกษ์ พานิช และ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ควงคู่เผยความรู้สึกในการได้เป็นตัวแทนเปิดตัว เดอะเฟสช็อป สาขาสยามสแควร์ และความรู้สึกในฐานะพรีเซนเตอร์คู่แรกของแบรนด์ พร้อมโชว์สกิล ร้องเพลงผ่านเสียงใส ๆ ออดอ้อนเอฟซีให้ใจละลาย หลังจากนั้นสนุกสนานกับเกมสุดท้าทายใจชาวซนซน ปิดท้ายความฟินด้วยกิจกรรมถ่ายภาพกับเหล่าผู้โชคดีสำหรับ เดอะเฟสช็อป (THE FACE SHOP) สาขาสยามสแควร์ ขยายพื้นที่ในการช้อปปิ้งให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม ตอบรับการปรับโฉมใหม่ของย่านที่เป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ของคนทุกรุ่นทุกวัย ดีไซน์รูปแบบช็อปในสไตล์ โมเดิร์น แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของธรรมชาติ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจหลักของแบรนด์ ภายในรวบรวมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอาง ชุดของขวัญ และผลิตภัณฑ์คอลเลกชันต่าง ๆ ไว้ให้เลือกช้อปปิ้ง ครบทุกหมวดหมู่โดยในช่วง Grand Opening เดอะเฟสช็อปจัดโปรโมชันลดราคาสินค้าทั้งร้านถึง 20% ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 และเมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท ยังสามารถสมัครสมาชิกฟรี! เพื่อใช้สิทธิพิเศษมากมายได้ ในบิลถัดไปเดอะเฟสช็อป สาขา สยามสแควร์ ตั้งอยู่ที่ สยามสแควร์ซอย 2 สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://www.thefaceshopthailand.com/ และเฟซบุ๊ก The Face Shop Thailand หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 262 0535