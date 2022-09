สานฝันงานแต่งงานที่สมบูรณ์แบบให้เป็นจริง กับแมริออท บอนวอย ในงาน Marry Me at Marriott – Wedding and Honeymoon Showcase 7-9 ตุลาคมนี้ ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล กรุงเทพฯ

เพื่อเฉลิมฉลองความเบิกบานของความรักและการแต่งงานในปี 2565 นี้ได้รังสรรค์โปรโมชั่นใหม่สุดพิเศษสำหรับการแต่งงานที่แสนคุ้มค่า มอบข้อเสนอมากมายแก่เจ้าสาวและเจ้าบ่าว ที่เลือกจัดงานสำคัญ ในช่วงปีนี้ หรือ ปีหน้า โดยรวบรวมมาไว้ในงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน คุณจะได้พบกับแพ็กเกจพิเศษมากมายทั้งสำหรับคู่รักที่กำลังเตรียมแผนจัดงานแต่งงาน หรือมองหาสถานที่สำหรับการฮันนีมูนแสนหวาน จากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออท อินเตอร์เนชันแนล ทั่วประเทศไทย พิเศษสุดสำหรับคู่บ่าวสาวที่จองแพ็กเกจแต่งงานและฮันนีมูนกับโรงแรมและรีสอร์ทของแมริออทฯ ภายในงานนี้ ยังได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลจับฉลากผู้โชคดี ที่เราได้จัดเตรียมไว้เพื่อมอบให้แก่คู่แต่งงานในงานนี้โดยเฉพาะโดยคู่บ่าวสาวสามารถจัดงานฉลองแต่งงาน และฮันนีมูนในโรงแรมและรีสอร์ทระดับเวิลด์คลาสของแมริออท 37 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นงานฉลองในเมืองอย่างมีสไตล์ในโรงแรมที่กรุงเทพฯ รวมทั้งสถานที่จัดงานบนดาดฟ้าพร้อมวิวตระการตา ห้องบอลรูมที่สวยสง่า และเทอเรซริมน้ำ หรือบ่าวสาวชาวเมืองที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ก็สามารถจัดงานแต่งงานได้ ณ โรงแรมชั้นเลิศในพัทยา ระยอง ปราณบุรี และหัวหิน ซึ่งผสมผสานความงามและมนต์เสน่ห์ของชายหาด ที่ให้บรรยากาศงานแต่งงานที่สุดแสนจะโรแมนติก เดินทางสะดวกสบายเพียงไม่กี่ชั่วโมงจากกรุงเทพฯสำหรับคู่บ่าวสาวที่มองหาสถานที่จัดงานแต่งงานริมชายหาด โดยมีฉากหลังเป็นวิวน้ำทะเล และทิวต้นมะพร้าวพริ้วไหว ปัจจุบันแมริออท บริหารรีสอร์ทริมทะเลชั้นนำ ในภูเก็ต เกาะสมุย เขาหลัก และกระบี่ หรือจะเป็นการจัดงานแต่งงานท่ามกลางทิวทัศน์เขียวขจีที่ โรงแรมในเชียงใหม่และเชียงรายไม่ว่าคู่บ่าวสาวจะเลือกสถานที่ใด ทุกคู่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากทีมนักวางแผนการจัดงานแต่งงานมืออาชีพของแมริออท พร้อมทั้งสถานที่อันยอดเยี่ยม รวมถึงที่พักอันโดดเด่น สถานที่จัดงานแต่งงานระดับเวิลด์คลาส อาหารสุดสร้างสรรค์ สปาเพื่อผ่อนคลาย และอีกมากมาย โดยมีซัพพลายเออร์จำนวนมากที่พร้อมจะพูดคุยและให้คำแนะนำสำหรับทุกสิ่งสำคัญและบริการอันดีเลิศให้กับคุณ ตั้งแต่การออกแบบชุดแต่งงานในฝัน รองเท้าแต่งงานและเครื่องเพชรส่องประกายล้ำค่า ไปจนถึงการ์ดงานแต่งงาน ช่างภาพมืออาชีพ และวงดนตรีสด โดยทั้งหมดจะเข้ามาร่วมในงาน Marry Me at Marriott – Wedding and Honeymoon Showcase ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อร่วมรังสรรค์ภาพที่ฝันไว้ของคู่บ่าวสาวให้เป็นจริงแมริออท บอนวอยนำเสนอแพ็กเกจหลากหลายที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคู่รักให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ตั้งแต่การแต่งงานในสไตล์ตะวันตก พร้อมการแลกแหวนแต่งงาน ไปจนถึงการฉลองตามประเพณีแบบไทย ที่มีพระสงฆ์มาให้พรแก่บ่าวสาว พิธียกน้ำชาแบบจีน รวมถึงการตกแต่งและการจัดดอกไม้ที่เก๋ไก๋ ที่ทำให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวทุกคู่ สามารถสร้างความทรงจำแสนวิเศษไปชั่วชีวิตหากปี 2565 เป็นปีที่คุณตั้งใจจะจัดงานแต่งงาน มาทำให้งานแต่งงานของคุณสุดพิเศษ! ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ขนาดไหน สไตล์ไหน หรือธีมงานแบบไหนที่หัวใจคุณปรารถนา แมริออท อินเตอร์เนชันแนลสามารถทำความฝันของคุณให้เป็นจริงได้ในประเทศไทย