แมริออท ร่วมกับองค์กร Save the Children สร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดปัตตานี

ก้าวไปอีกขั้นในกาขับเคลื่อนเชิงบวก เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของเยาวชน และลดระดับความยากจนในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัวความร่วมมือครั้งใหม่กับองค์กรระดับโลก โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสทั่วโลกปัตตานี จังหวัดทางใต้สุดของประเทศไทย ต้องต่อสู้กับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำ และอัตราว่างงานที่สูง ความขัดสนที่มีมาอย่างยาวนานนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนประมาณ 7,000 คน สภาพความแตกแยกที่เกิดขึ้นในหลายครอบครัว ซ้ำเติมยิ่งขึ้นกับสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมทางเพศในปัตตานี เหตุด้วยยังมีเด็กผู้หญิงจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับสูง หรือการจ้างงานได้เพื่อช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนปัตตานี รวมทั้งผู้หญิง ให้พ้นจากความเสียเปรียบเหล่านี้ แมริออทได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Save the Children ประเทศไทย เปิดตัวโครงการใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินส่วนหนึ่งจาก USAID และตัวแทนจากภาคภาคเอกชนอื่นๆภายใต้โครงการสำคัญนี้ เด็กๆ จะได้รับการศึกษาทางด้านเทคนิคและวิชาชีพ การฝึกหัด และการรับรองจากหน่วยราชการอิสระที่มีชื่อเสียง และสถาบันเอกชนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการทำงานของเยาวชนไทย โดยมูลนิธิ Save the Children จะให้คำปรึกษาทางด้าน “ทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จ” (Life Skills for Success) โดยพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือกับ Accenture และแมริออท ร่วมกันสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในงานบริการ มุ่งให้ความสำคัญไปที่เรื่องของอาหารและการบริการ โดย 20% ของนักเรียนที่จบจากโครงการนี้จะได้รับรางวัลเป็นการฝึกงานในโรงแรมของแมริออท ในภูเก็ต เขาหลัก กระบี่ และเกาะสมุยการฝึกงานจะประกอบด้วยการฝึกฝนที่เข้มข้น และประสบการณ์ที่นำไปใช้ได้จริง รวมทั้งการฝึกงานในสถานที่จริงประมาณ 60 วัน โดยมีผู้จัดการในแต่ละแผนกมาให้คำแนะนำ เด็กฝึกงาน 8 คนจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยแมริออท ซึ่งรวมถึงค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเงินใช้จ่ายประจำวัน และอื่นๆ ประสบการณ์นี้จะทำให้เด็กฝึกงานแต่ละคน มีเส้นทางที่ชัดเจนในการเดินหน้าไปสู่อาชีพในภาคงานบริการ ไม่ว่าจะทำงานกับแมริออท หรือกับโรงแรมและรีสอร์ทแห่งอื่นๆ“ประโยชน์ของโครงการนี้มีหลายด้าน ไม่เพียงสร้างการจ้างงานให้กับเยาวชนเท่านั้น แต่มีแนวโน้มที่จะยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของทั้งครอบครัว และสร้างให้เกิดความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ โครงการนี้ยังช่วยเพิ่มทักษะต่างๆ ให้กับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งขาดแคลนในช่วงการเกิดโรคระบาด เรามีความยินดีมากที่ได้ร่วมงานกับมูลนิธิ Save the Children และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับนักเรียนฝึกงานกลุ่มแรกจากปัตตานีในโรงแรมและรีสอร์ทของเราเร็วๆ นี้” ยาคอบ เฮลเก้น รองประธานภาคพื้นประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว“เรามีความยินดีที่ได้ร่วมกับมูลนิธิ Save the Children ในโครงการที่สำคัญเช่นนี้ ด้วยการฝึกฝนและมอบโอกาสการจ้างงานให้กับเยาวชนในปัตตานี เราไม่ได้เพียงแต่สร้างงานเท่านั้น แต่ยังเสนอโอกาสเพื่ออนาคตที่สดใสกว่า ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของแมริออทในการสร้างความเท่าเทียม เรายังปรารถนาที่จะมอบอำนาจให้กับผู้หญิงในสถานที่ของเรา ในการเติมเต็มชีวิตและอาชีพการงาน เราตื่นเต้นมากเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะได้ผู้ร่วมงานคนใหม่” ทีน่า ลิว ประธาน Marriott Thailand Business Council กล่าว“เป็นเวลาหลายปีแล้วที่มูลนิธิ Save the Children Thailand ได้ทำงานร่วมกับแมริออท เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กไทยในความจำเป็นด้านต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เป็นที่มาของโครงการ “Youth Employability” ของแมริออท เพื่อมอบโอกาสอันมีค่าให้กับเยาวชนในภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อเปิดประสบการณ์ที่กว้างขึ้น และการเข้าถึงอุตสาหกรรมการบริการ พร้อมยกระดับสถานะในตลาดแรงงาน และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเยาวชนไทย” คุณประเสริฐ ทีปะนาถ ผู้อำนวยการ มูลนิธิ Save the Children Thailand กล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กรุณาเยี่ยมชมที่ www.marriott.com และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Marriott Thailand Business Council กรุณาเยี่ยมชมที่ www.facebook.com/marriottbusinesscouncilthailand. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ Save the Children ประเทศไทย กรุณาไปที่ thailand.savethechildren.net.