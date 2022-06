"แมท - ออกแบบ" ชวนเดินทางไปกับคอลเลกชั่น Pre-Fall 2022 เพื่อถ่ายทอดความอ่อนโยนอย่างมั่นใจจาก “วิคธีร์รัฐ”

นำโดยผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์วิคธีร์รัฐ สานต่อคอลเลกชั่นล่าสุด Pre-Fall 2022 “The Moment After” (พรี-ฟอล 2022 เดอะ โมเม้นท์ อาฟเตอร์) ถ่ายทอดความมั่นใจ และความแข็งแกร่ง ที่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนตามแบบฉบับของผู้หญิงวิคธีร์รัฐ โดยนำเสนอผ่านภาพถ่ายแฟชั่นของเหล่ามิวส์ (Muses) คนสำคัญของแบรนด์ อย่างและที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวครั้งสำคัญไปด้วยกันครั้งนี้เป็นการสานต่อจากคอลเลกชั่น Spring/Summer 2022 First Night on U+1F728 (สปริง/ซัมเมอร์ 2022 เฟิร์ส ไนท์ ออน ยู พลัส 1 เอฟ 728) ก่อนหน้า โดย Miss K หุ่นยนต์สาวแสนสวยได้เดินทางมาแฝงตัวอยู่บนโลกมนุษย์เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งทางแบรนด์มีคอนเซปต์ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงการนำเอาความนุ่มนวล อ่อนโยน มาผสมผสานเข้ากับกลิ่นอายฟิวเจอร์ริสติก (Futuristic) และเส้นสายที่ดูมีความแข็งซึ่งเห็นได้ชัดในคอลเลกชั่นก่อนหน้าแมท ภีรนีย์ และ ออกแบบ ชุติมณฑน์ เป็น #VICKTEERUTPEOPLE คนสำคัญของแบรนด์ ทั้งสองคนต่างก็มีความมั่นใจ ถือเป็นผู้หญิงที่มีความชัดเจนในด้านความคิด และมีการแสดงออกที่ตรงไปตรงมา ถ่ายทอดความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้เห็นได้ชัดผ่านสไตล์การแต่งตัวมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ต่อจากเดิมกับคอลเลกชั่น Pre-Fall 2022 Collection “The Moment After” จาก VICKTEERUT ที่จะทำให้คุณหลงใหล เพลิดเพลินไปกับความนุ่มนวล และอ่อนโยน ได้ ที่ Website : https://vickteerut.com/ , Instagram : @vickteerutofficial , Facebook : vickteerut และ Line Official Account : @vickteerut