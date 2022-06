แดงเดือดไทยขยันดราม่า!! เสื้อปลอมว่อนงานวิ่ง แฟนแมนฯยูเดือดโดนล้อ

ดราม่าไม่หยุดหย่อนจริงๆ ก่อน THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 แมนฯยู ปะทะ ลิเวอร์พูล ที่จะมีขึ้นวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ล่าสุดคือในงานวิ่งที่มีการใส่เสื้อปลอม รวมถึงล้อเลียนสาวก "ผีแดง" ที่มีการเอาปี๊บมาคลุมสื่อถึงผลงานอันห่วยแตกสำหรับงานวิ่งดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ "THE MATCH RUN 2022 วิ่งแดงเดือด” ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมก่อนศึกแดงเดือดอินไทยแลนด์ที่ เฟรชแอร์ เฟสติวัล นำโดย วินิจ เลิศรัตนชัย เป็นผู้จัดขึ้น ในงานก็มีสีสันต่างๆ มากมาย อาทิ การแต่งตัวมาประชันกันของแฟนบอล แมนฯยู กับ ลิเวอร์พูล รวมถึงบรรดาคนวงการบันเทิงและเซเล็บมากหน้าหลายตาขณะที่ดราม่าคือการที่แฟนบอล แมนฯยู บางส่วนไม่พอใจที่มีการแต่งตัวล้อเลียนเอาปี๊บมาคลุมหัวแสดงถึงการอับอายผลงานที่เกิดขึ้น โดยมองว่ารุนแรงเกินไปและไม่ให้เกียรติกัน มิหนำซ้ำหากว่าภาพดังกล่าวไปถึงต้นสังกัดที่อังกฤษอาจจะเกิดความไม่พอใจ เหมือนกับดราม่าขายตั๋วไม่นานมานี้ที่ให้ พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ออกมากระหน่ำซัมเมอร์เซลนอกจากนี้กลุ่มที่ล้อเลียนนั้นยังมีการใส่เสื้อ แมนฯยู เวอร์ชั่นฤดูกาลใหม่ 2022-23 ที่ยังไม่คลอดอย่างเป็นทางการ อันหมายถึงเสื้อปลอมหรือเกรด AAA นั่นเอง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ผู้จัดงาน THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 เคยประกาศไม่ให้แฟนบอลที่ใส่เสื้อปลอมเข้าไปชมเกมที่ ราชมังคลากีฬาสถาน#หงส์แดง #แดงเดือด #ลิเวอร์พูล #แมนฯยู #เดอะแมตช์ # TheMatchBangkokCenturyCup2022 #แดงเดือดอินไทยแลนด์ #ผีแดง #ปีศาจแดง #เร้ดเดวิลส์