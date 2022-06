บิ๊กอีเวนต์! “เซ้นต์ ศุภพงษ์ - BNK48” ชวนช้อปคุ้มจุใจ ในงาน MBK CENTER Presented BaNANA x True 5G MOBILE & IT 2022

เปิดเกมรุกครึ่งปีหลัง ส่งบิ๊กอีเวนต์จัดหนักจัดเต็มเอาใจคนรักมือถือไอทีเลิฟเวอร์ในงานให้ทุกคนได้ช้อปคุ้มจุใจ 11 วันเต็ม!ภายในงานได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน),ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ด้านการจัดการระดับภูมิภาค บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น,ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ true shop by Com7 บริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน), คุณศันสนีย์ สว่างเนตร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และคุณนิดา ปราชญวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ - บริหารการตลาด ธนาคารทหารไทยธนชาติ พร้อมด้วย “เซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา” นักแสดงมากความสามารถและพรีเซ็นเตอร์ ทรู5G ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินไอดอลหญิงวง BNK48 โดยมีเจ้าพ่อไอที “หนุ่ย พงศ์สุข” รับหน้าที่เป็นพิธีกรด้าน “คุณวิศาล สิปิยารักษ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่ทางศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ได้จัดงาน MOBILE & IT ตัวนี้ขึ้นมา อย่างที่เรียนว่าเป็นงานที่เราจัดทำขึ้นมาเพื่อนดูแลผู้เช่าที่นี่ และยังมีสิทธิประโยชน์ที่ให้กับทางลูกค้าที่มาใช้งานกับทางเอ็มบีเค ซึ่งจะมีส่วนลดสูงสุด 90 % และยังแจก GIFT VOUCHER ส่วนลด รวมไปถึงของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแอปพลิเคชัน MBK PLUS และ บัตรเครดิต TTB โดยจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 11 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 ชั้น G ลาน CENTER HALL และ ชั้น 4 โซน D เพื่อตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและสินค้าไอทีที่ใหญ่ที่สุด ครบวงจรทั้งการจำหน่ายมือถือแบรนด์ชั้นนำ ศูนย์ซ่อมและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือครบทุกค่าย เติมเต็ม Digital Lifestyle ของลูกค้าคนไทยและทัวริสต์”ส่วนนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่าง “เซ้นต์ ศุภพงษ์” กล่าวต่อพร้อมเชิญชวนทุกคนว่า “ตนได้มาเป็นตัวแทนของ True 5G MOBILE ซึ่งภายในงานยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายอยากให้แฟนๆ ได้แวะมาช้อป และดูสินค้ากัน ตั้งแต่วันนี้ จนไปถึงวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 65 ชั้น G ลาน CENTER HALL และ ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ มากันเยอะๆ นะครับ”