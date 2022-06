“กรุงไทย” จัดเต็มโปรโมชันสุดปังงาน Thailand Smart Money ระยอง

เชิญพบกับที่สุดของข้อเสนอทางการเงิน ในงาน Thailand Smart Money ระยอง ครั้งที่ 5 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา ระยอง ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ภายใต้แนวคิด “ติดปีกไทย สู่ความยั่งยืน : Empower Better Life for All Thais” ด้วยผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุนที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม มุ่งสร้างสมการสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจหลักที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้สังคมเดินหน้าไปพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสำหรับบริการทางการเงินและโปรโมชันพิเศษภายในงานครอบคลุมทั้งสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อ SME ได้แก่ ติดปีกให้ธุรกิจใน EEC ด้วยสินเชื่อธุรกิจ ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2% ต่อปี ด้วยดิจิทัลโซลูชันเต็มรูปแบบ รับง่าย-จ่ายสะดวก เรตอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ ด้วยโลจิสติกส์โซลูชัน ชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออกได้ง่ายกว่าเดิมพร้อมกันนั้น ได้สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มทุกขนาด ด้วยมาตรการสินเชื่อ Krungthai SME Smart Shop ร้านเล็กก็กู้ได้แค่ใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” ไม่ต้องใช้หลักประกัน วงเงินสูงสุดหลักล้าน สินเชื่อกรุงไทย Smart Money สำหรับผู้มีรายได้ประจำ แต่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร ให้กู้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีหลักประกัน กู้ได้นาน 5 ปี สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน อนุมัติไวใน 1 วัน ไม่จำกัดอายุผู้กู้ ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ให้กู้นานสูงสุด 40 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน เปลี่ยนหลักทรัพย์ให้เป็นเงินก้อนโตได้ง่ายๆ วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท กู้ได้นานถึง 30 ปี พิเศษ สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย รับ 2 ต่อ ฟรีค่าธรรมเนียมออกบัตร และส่วนลดค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก)นอกจากนี้ ภายในงานรับชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และสิทธิพิเศษเมื่อซื้อประกันภัยกรุงไทยสุขภาพสุขใจ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย รับบัตร Starbucks E-Coupon มูลค่า 150 บาท ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ของ บมจ.ทิพยประกันภัย เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับสายรัดข้อมืออัจฉริยะ Mi Band 3 เปิดบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ผ่าน Wealth me ของ Krungthai XSpring รับฟรี SWENSEN’S E-CARD มูลค่า 100 บาท หรือ Tops E-Voucher มูลค่า 100 บาท และเมื่อลงทุนตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับฟรีกระเป๋า G2000 สมัครบัตรเครดิต KTC รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท