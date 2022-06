Emma Clinic เปิดตัว Emma Girl 2022 เป็น The Iconic Of Inspiration by Emma Clinic เพื่อให้ทุกคนสวยที่สุดในแบบที่เป็นคุณ

คลินิกความงามที่ตอบโจทย์ผู้หญิงไทย ในปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 นอกจากการเปิดตัวสาขาที่ 5 ซึ่งเป็นสาขาใหญ่ใจกลางเมืองให้บริการแบบเต็มรูปแบบในเรื่องของการเสริมจมูกแล้ว ยังมีแคมเปญให้ร่วมสนุกกันอีกเยอะแยะมากมาย เรียกได้ว่าเป็นการก้าวสู่ปีที่ 5 แบบยิ่งใหญ่สุด ๆ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาแรงและคนร่วมเล่นสนุกกันเยอะมาก คือการเฟ้นหาผู้หญิงในแบบฉบับของเอมม่า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคน ให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อให้สวยที่สุดในแบบที่เป็นคุณ เหมือนกับสโลแกนของ Emma Clinic “Reveal Your Beauty” และ Emma Girl ในปีนี้นอกจากเราจะพาไปถ่ายรูปสนุกๆกับทีมงานมืออาชีพแล้ว ยังได้ประกบศิลปินถ่ายรายการแบบ Exclusiveซึ่งสาวสวยทั้งสามคน “โย-ตุ๊กตา-หยาง” ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ามาเป็น Emma Girl 2022 เพื่อเป็น The Iconic Of Inspiration by Emma Clinic สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีความมั่นใจ ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง รักตัวเอง และสวยแบบเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด“เก็บคำดูถูก เป็นแรงผลักดัน สักวันฉันจะ สวย”Emma Girl 2022 แต่ละคน ก็เคยผ่านอดีตที่เจ็บช้ำ แต่ก็สามารถก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นได้ และพร้อมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง โย แต่ก่อนก็เคยโดยบูลลี่ โดนแซวโดนล้อว่าไม่มีดั้ง จมูกแหมบๆ ซึ่งตัวโยกลับเอาสิ่งที่ตัวเองโดน มาเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ตัวเองสวยขึ้น เลยตัดสินใจเข้ามาเสริมจมูกที่ Emma Clinic หลังจากที่น้องเสริมจมูกไปทำให้ตัวเองมั่นใจขึ้น และกล้าทำอะไรใหม่ ๆ กล้าออกจากกรอบมาทำตามความฝันของตัวเอง“ความฝันที่ยิ่งใหญ่ Emma สามารถทำให้เราไปถึงฝันได้”โยโดนล้อ โดนแซวจนไม่มีความกล้าว่าแรงแล้ว แต่ ตุ๊กตา แต่ก่อนโดนบูลลี่หนักมาก จนเป็น Lowself Extrem ทำให้ขาดความมั่นใจในตัวเอง จนเกือบเป็นโรคซึมเศร้าเลย ก่อนหน้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยว่าสารพัด ทั้งหน้าแก่ หน้าดุมีอายุ น้องบอกว่าตัวเองเป็นคนชอบถ่ายรูป ชอบไปแคสงานแสดง แต่ก่อนคือน้องแคส 10 งาน ผ่านแค่ 1 งาน เราเลยคิดว่า ไม่ได้ละ ความฝันเรายิ่งใหญ่ แต่จะมาล้มตอนนี้ไม่ได้ เลยตัดสินใจเข้ามาเสริมจมูกที่ Emma Clinic เพราะมั่นใจว่าที่นี่จะทำให้เราสวยได้แน่นอน และใช่ค่ะตัดสินใจไม่ผิด Emma สามารถทำให้เราสวย และไปให้ถึงฝันได้“นอกจากสวยขึ้นแล้ว โอกาสต่าง ๆ ในชีวิตเข้ามาเยอะมาก”คนสุดท้าย หยาง เล่าว่า กว่าน้องจะกล้าทำศัลยกรรมได้ ก็ตัดสินใจอยู่นานมาก หามาหลายที่มาก สุดท้ายมาเจอ Emma Clinic ชอบความเป็นธรรมชาติ เสริมจมูกให้ทุกคนสวยขึ้น ชอบทุกรีวิว เพราะทุกคนที่ได้ทำดูสวยขึ้นจริง ๆ พอหยางได้ทำ ทั้งงานถ่ายแบบ งานรีวิว ถาโถมเข้ามาแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะ นอกจากเราสวยขึ้นแล้ว โอกาสต่าง ๆ ในชีวิตเข้ามาเยอะมากเลยค่ะ ตอนนี้รักทุกอย่างที่ตัวเองได้ทำ และชอบจมูกและหน้าตัวเองมาก ๆซึ่งทั้งสามคนเป็นทีมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สาว ๆ ทุกคนอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็นคนที่สวยขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น หลังจากนี้จะเจอน้อง ๆ ทั้งสามคนตามช่องทางต่าง ๆ ของ Emma Clinic แน่นอน ส่วนลูกสาวเอมม่าคนไหนอยากเข้ามาเป็นหนึ่งใน Emma Girl ปักหมุดติดตามรายละเอียดกิจกรรมทุกช่องทางของ Emma Clinic ได้เลยนะคะ รับรองว่านอกจากจะได้ถ่ายแบบสวยๆปังๆกับทีมงานช่างภาพมืออาชีพแล้ว ยังมีโอกาสได้ถ่ายแบบ ถ่ายรายการประกบศิลปินชื่อดังด้วยค่ะ กิจกรรมดีแบบนี้อย่าพลาดเชียวนะคะ