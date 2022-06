“RAIMON LAND (ไรมอน แลนด์)” พร้อม “พีพี กฤษฏ์” ร่วมแชร์ความคิด ไม่หยุดนิ่ง…พัฒนาเป้าหมายสำคัญขององค์กรGood health and Well-being เน้นการมีสุขภาวะที่ดีอย่างแท้จริง

RAIMON LAND (ไรมอน แลนด์) ผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่ และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี หรือ Well-Being เน้นการมีสุขภาวะที่ดีอย่างแท้จริงเพราะเชื่อว่านี่คือความยั่งยืนที่เริ่มได้จากตัวเอง หนึ่งในเป้าหมายสำคัญขององค์กรระดับประเทศอย่าง RML ยึดถือและผลักดันมาตลอดคือ Good health and Well-being ที่ไม่เพียงแต่เริ่มต้นจากองค์กรเท่านั้น แต่ยังต้องการให้มีการขยายสู่สังคมวงกว้างให้มากที่สุด โดย กรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมด้วย พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร และเหล่าเซเลปที่มาร่วมงานมากมายอาทิ วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ, อัครรัฐ วรรณรัตน์, ปวริศา เพ็ญชาติ, เฌอปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์ และ สาริษฐ์ ตรัยเลิศวิเชียร“กรณ์ ณรงค์เดช” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML กล่าวว่า “ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดี คนทั่วโลกเริ่มหันมาใส่ใจคุณภาพชีวิต และการดูแลสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นโดย “Good health and Well-being” ก็ถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่สหประชาชาติร่วมกันกำหนดขึ้นเป็นวาระการพัฒนาระดับโลก ในหลายๆธุรกิจเริ่มจริงจังกับเรื่องนี้ รวมถึงไรมอน แลนด์เองเรามองว่า ถ้าเราสามารถเริ่มต้นจากคนในองค์กรได้ ก็จะสามารถกระจายไปถึงทุกคนได้เช่นกัน ในทุกโครงการของเรานอกจากความสะดวกสบายของผู้อาศัยแล้วเรายังคำนึงถึงสภาพแวดล้อม เพราะทุกส่วนประกอบล้วนเกี่ยวเนื่องกันหมด อย่างโครงการที่อยากพูดถึงสำหรับเรื่องนี้เลยคือ One City Centre (OCC) โครงการอาคารสำนักงานระดับลักซ์ชัวรี่ และเป็นอาคารสำนักงานประเภท Multi Tenants โครงการแรกในประเทศไทยและใน Southeast Asia ที่ได้รับการรับรองในขั้นตอนการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร fitwel ประเภท Multi-tenant Building V 2.1 อีกด้วย ซึ่งมาตรฐาน fitwel ดำเนินการโดย Center for Active Design (CfAD) ซึ่งเป็นองค์กรตรวจประเมินและจัดอันดับอาคารเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้งาน ด้วยเป้าหมายให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งาน ซึ่งไม่เพียงแค่ส่งผลกับสุขภาพของบุคคล แต่ยังมีผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์จากประสิทธิภาพการทำงานไม่เต็มที่ และค่าใช้จ่ายในการดูแลความเจ็บป่วยในองค์กร”นอกจากนี้ทางไรมอน แลนด์ยังมีโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงอีก 2 โครงการคือ Tait Sathorn 12 (เทตต์ สาทร ทเวลฟ์) และ โครงการ The Estelle Phrom Phong (ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์) รวมถึงโครงการ Rosewood Residences Kamala จังหวัดภูเก็ต โดยทุกโครงการปัจจุบันและในอนาคตล้วนผ่านกระบวนการคิดอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้โครงการที่ทั้งสวยงาม ฟังก์ชั่นนอล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐานระดับโลก กรณ์ ณรงค์เดช กล่าวเสริมทางด้านนักร้อง-นักแสดงมากความสามารถ “พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ร่วมแชร์ถึง Well-Being ว่า “สำหรับพีพีมองว่า Well-Being หรือสุขภาวะที่ดีมันไม่ใช่ร่างกายที่แข็งแรงเพียงอย่างเดียว แต่มันคือภาพรวมของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย จิตใจ การใช้ชีวิต รวมไปถึงทางสังคม เวลาพูดคำว่าสังคมแล้ว สังคมที่ใกล้ชิดรองจากครอบครัวคือ สังคมจากที่อยู่อาศัย เช่น เพื่อนบ้าน บุคคลากรจากโครงการ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติ รปภ แม่บ้าน ที่ได้รับการเทรนมาและยิ่งโครงการที่มองภาพกว้างไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตรงนี้สำคัญมากสำหรับพีพี เพราะเป็นปัจจัยแรกๆที่ดูเวลาเลือกที่อยู่เลยครับ นอกจากตรงนี้ก็จะมีเรื่องโลเคชั่นที่ต้องเดินทางสะดวกแล้ว เรื่องดีไซน์วัสดุที่ใช้ การจัดสรรพื้นที่ต่างๆ รวมไปถึงการใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนที่จะเข้าไปอยู่ ก็สำคัญไม่แพ้กันอย่าง Tait Sathorn12 แห่งนี้ชอบตรงที่ดีไซน์เป็น Iconic Slope Design และห้องที่มีให้เลือกหลากหลายเมื่อกี้ได้ไปดูห้องตัวอย่างแบบ 1 ห้องนอนใหญ่ (67 ตร.ม) ชอบที่มีห้องอเนกประสงค์ในห้องด้วยและยังเป็น Pet-Friendly และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือพื้นที่ส่วนกลาง 6 ชั้น (6 floors of wellness facilities) รวมๆคือตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้ดีเลย Happy มากครับ”เกี่ยวกับโครงการ Tait Sathorn 12 (เทตต์ สาทร ทเวลฟ์) คอนโดมิเนียม High-rise ระดับลักซ์ชัวรี่ใจกลางสาทร ซอย12 สูง 40 ชั้น จำนวน 231 ยูนิต ใกล้ BTS เซนหลุยส์ เพียง 180 เมตร ภายใต้แนวคิด “Live the Iconic Life” ลงตัวกับการใช้ชีวิตใจกลางเมืองด้วยสิ่งความอำนวยความสะดวกมากมาย และการออกแบบที่แตกต่างอย่างมีสไตล์ด้วยรูปทรงโดดเด่นของ Iconic Slope จากผลงานของบริษัทสถาปนิกชื่อดังอย่าง A49 และ Shma มีการวางผังอาคารแบบ Single Corridor ได้ความเป็นส่วนตัว พร้อมห้องขนาดใหญ่ที่มุมอาคาร และห้อง Special Room ระเบียงยาวมองเห็นวิว Sky Gardenได้ นอกจากนี้ตัวอาคารยังนำกระจก Double-Glazed with Full Height Curtain Walls ช่วยกันความร้อน และเสียงรบกวนจากภายนอกมาตกแต่ง พร้อมพื้นที่ส่วนกลางลอยฟ้าเล่นระดับ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบนพื้นที่ 6 ชั้น กว่า 2,000 ตร.ม. อาทิ Sky Lounge, Amphitheater, Sky Gym, Sky Dining, Sky Pavilion, Sky Pool & Jacuzzi รวมถึงโครงการนี้เป็น Pet Friendly ที่มีพื้นที่สวนให้สัตว์เลี้ยงด้วยเกี่ยวกับโครงการ The Estelle Phrom Phong (ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์) โครงการระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่ร่วมทุนกับบริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น มูลค่าโครงการกว่า 5,200ล้านบาท คอนโดมิเนียม High-Rise ระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่หนึ่งเดียวบนทำเลศักยภาพใจกลางเมืองย่านพร้อมพงษ์ ซอยสุขุมวิท26 ความสะดวกสบายครบครัน การเดินทางด้วย BTS พร้อมพงษ์ ในวันเร่งรีบ พักผ่อนหรือออกกำลังกายใกล้ธรรมชาติที่สวนเบญจสิริและห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียมและเอ็มควอเทียร์เพียง 2 นาที รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเวิลด์คลาส บนพื้นที่เกือบ 2 ไร่ สูง 37 ชั้น 146 ยูนิตภายใต้คอนเซ็ปต์“The Prime Address, The Ultimate Lifestyle” ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเหนือระดับท่ามกลางสังคมคุณภาพ (Exclusive Community) เพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยห้องชุดพิเศษ แบบลิฟท์โดยสารส่วนตัว (Private Lift) พร้อมออกแบบห้องให้มีขนาดความสูงระดับฝ้าเพดานแบบซิมเพล็กซ์ (Simplex) ที่ความสูง 3.15 เมตร และแบบดูเพล็กซ์ (Duplex) กับดับเบิ้ล วอลลุ่ม (Double Volume) สูง 6 เมตร เพื่อให้ความรู้สึกโล่งโปร่งสบายสำหรับการอยู่อาศัยที่แท้จริง โครงการสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet-Friendly) พร้อมเข้าอยู่ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 นี้เกี่ยวกับอาคารสำนักงาน One City Centre (OCC) ใจกลางย่านเพลินจิตการร่วมมือกันกับ Mitsubishi Estate บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น นิยามใหม่ให้กับอุตสาหกรรมและการออกแบบอาคารสำนักงานระดับหรู ตั้งเป้าให้One City Centre (OCC) ก้าวขึ้นเป็นที่สุดแห่งออฟฟิศยุคใหม่ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านสุดยอดแห่งงานออกแบบที่ดีไซน์ด้วยมาตรฐานระดับโลกบนแนวคิดเรื่องความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่ทำงานที่เต็มไปด้วยความหรูหรา ใส่ใจสุขภาพแบบองค์รวม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม One City Centre (OCC) มาพร้อมกับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยสร้างความสนุกระหว่างการทำงาน เพิ่มพลังแห่งความสร้างสรรค์หลังชั่วโมงเลิกงาน ที่ One City Centre แห่งนี้คือเมกะโปรเจ็กต์ที่มีเงินลงทุนกว่า 8,000 ล้านบาทสร้างที่สุดแห่งออฟฟิศ 61 ชั้น บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ใจกลางพื้นที่ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯเกี่ยวกับโครงการ Rosewood Residences Kamala เรสซิเดนซ์ระดับ World-Class Brand สุดหรูในจังหวัดภูเก็ต ที่มาพร้อมบริการมาตรฐานโรงแรม 5 ดาว ระดับโลกจากการร่วมมือกับเครือบริษัทโรงแรมลักซ์ชัวรี่ระดับโลกอย่าง Rosewood Hotels & Resorts® โดย Rosewood Residences Kamala เรสซิเดนซ์แห่งนี้มอบความเป็นส่วนตัวเพราะมีเพียง 14 วิลล่า ด้วยขนาดห้องนอน 4 – 8 ห้องนอน ตั้งอยู่ใน Millionaire’s Row อ่าวกมลาของจังหวัดภูเก็ต ที่เต็มไปด้วยบ้านพักส่วนตัวของเศรษฐีทั่วโลก โรงแรม 5 ดาว ในโลเคชั่นที่มีความเป็นส่วนตัวสูง รายล้อมด้วยร้านอาหาร และแหล่งไลฟ์สไตล์ที่มีระดับมาพร้อมกับบริการเหนือระดับ และบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว พร้อมวิวพระอาทิตย์ตกที่งดงามที่สุดในจังหวัดภูเก็ต ทั้งยังได้ Kerry Hill Architects (KHA) สตูดิโอสถาปัตยกรรมและบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกที่การันตีด้วยรางวัลมากมาย ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในฐานะผู้ออกแบบโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมในเครืออมันอย่าง อมันโตเกียวและอมันเกียวโต เช่นเดียวกับโรงแรม One and Only Desaru Coast ในมาเลเซีย The Datai ลังกาวี โรงแรม The Ritz-Carlton มัลดีฟส์ และสังหาริมทรัพย์ระดับโลกอีกหลายแห่งทั่วโลก ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นอันดับต้นของภาคธุรกิจนี้ การออกแบบในครั้งนี้จึงเป็นการรันตีว่าโครงการ Rosewood Residences Kamala จะก้าวขึ้นเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภูเก็ตอย่างแน่นอน