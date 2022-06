Rootrare เดินหน้า เปิดตัวพันธมิตรสาย ENT รุกตลาด NFT มูลค่ากว่า 9 หมื่นล้านบาท

ดังนั้น Rootrare จึงอยากเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เข้ามาช่วยผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาด NFT (Non-Fungible Token ) เพราะ RootRare เป็นมากกว่าแค่ตลาดงานศิลปะดิจิทัลแต่ยังเป็นสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนโลกแห่งความเป็นจริงสู่โลกเสมือน หรือ Metaverse และ การเติบโตของอินฟลูเอ็นเซอร์ ชุมชนเกม และ ความต้องการงานศิลปะดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นคือเบื้องหลังการเติบโตของ NFT ทั่วโลกRootrare จึงเลือกธุรกิจ Entertainment เป็นพันธมิตรกลุ่มแรกที่จะเข้ามาใช้ แพลตฟอร์ม Rootrare โดยมี บริษัท Yes We Do Production ทำconcert and Event ซึ่ง Rootrare จะเข้ามาช่วยทำระบบ NFT ตั๋วคอนเสิร์ต ส่วนบริษัท TriCreation และ บริษัท Mettle Pop Entertainment จะร่วมทำ NFT Collection พิเศษ บนแพลตฟอร์มโดยหม่อมหลวง ภัทรสุดา กิติยากร ประธานกรรมการ บริษัท Mettle pop กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Rootrare เพราะทำหน้าที่เหมือนสปริงบอร์ดช่วยผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่ตลาด NFT ได้ง่ายๆผ่านเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์ม Rootrare ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยสร้างโอกาสและรายได้ทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี metaverse และ NFT ให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งปัจจุบันมีแบรนด์ดังมากมายที่เริ่มเข้าสู่วงการ NFT และเปิดธุรกิจใน Metaverse แล้ว รวมถึงนักร้องดังมากมาย เช่น จัสติน บีเบอร์ และ อะรีอานา กรานเด ก็เคยจัดคอนเสิร์ตใน Metaverse เพื่อให้ผู้ฟังได้รับประสบการณ์รับชมใหม่ ซึ่งต่อไปเราอาจได้เห็นเหล่าคนดัง ศิลปิน ดารา เซเลบริตี้ ในเมืองไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้มากขึ้นนายณัฐพงษ์ รอบคอบ Community Influencer RootRare ยังกล่าวด้วยว่า เร็วๆนี้จะมีคอลเลคชั่นพิเศษร่วมกับ เอส นราศักดิ์ อิทธิริทพงษ์ นักแข่งคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะได้ไปเวทีโลกในรายการ WRC หรือ world Rally championship ซึ่งจะทำงานร่วมกับ บริษัท TTPR corporation จำกัด เนื่องจากเป็นบริษัท เอเจนซี่ ที่ดูแล เอส นราศักดิ์