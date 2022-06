BIODERMA แบรนด์เวชสำอางจากฝรั่งเศส ร่วมกับ Shopee เปิดตัว อาย เมคอัพ รีมูฟเวอร์ สำหรับผิวแพ้ง่าย ที่แรกในประเทศไทย

บริษัท นาโอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเวชสำอางดูแลผิวจากฝรั่งเศส นำเข้าและจัดจำหน่ายเวชสำอางร่วมกับ Shopee (ช้อปปี้) เปิดตัวสำหรับผิวแพ้ง่าย ที่แรกในประเทศไทย ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 นี้ผลิตภัณฑ์เซ็นซิบิโอ เอชทูโอ อาย สำหรับผิวรอบดวงตาและริมฝีปากที่แพ้ง่าย ด้วยสิทธิบัตร ไบเฟส ไมเซล่า วอเตอร์ จึงขจัดเครื่องสำอางกันน้ำ มลภาวะ และ PM2.5 ได้อย่างหมดจดและง่ายดาย รอบดวงตาและริมฝีปากสะอาดใน 5 วินาที ไม่ทิ้งคราบมัน ไม่แสบตา อีกทั้งยังปราศจากสารระคายเคืองผิว ปราศจากน้ำหอม แอลกอฮอล์ พาราเบน สารกันเสีย และสีสังเคราะห์ ผ่านการทดสอบโดยจักษุแพทย์แล้วว่าใช้ได้แม้ใส่คอนแทคเลนส์ นอกจากนี้ยังมี โปรวิตามิน บี 5 ที่ช่วยบำรุงผิวรอบดวงตา บำรุงขนตาให้แข็งแรงขึ้น และริมฝีปากชุ่มชื้น อีกทั้งยังมี FOS และสิทธิบัตร DAF ที่ช่วยให้รู้สึกผิวสบาย คลายความระคายเคือง จบความกังวลผิวแพ้ระคายเคืองไบโอเดอร์มามุ่งมั่นในการสานต่อพันธกิจในการพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดในการดูแลผิวให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และครั้งนี้ไบโอเดอร์มา แบรนด์เวชสำอางจากฝรั่งเศส เปิดตัว เซ็นซิบิโอ เอชทูโอ อาย ผลิตภัณฑ์อาย เมคอัพ รีมูฟเวอร์ สำหรับผิวแพ้ง่าย บนช้อปปี้เป็นที่แรกในประเทศไทย พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับสาวกไบโอเดอร์มาตัวจริงและผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายได้เข้าร่วม โดยมอบส่วนลดพิเศษพร้อมเซ็ทของขวัญต้อนรับสินค้าใหม่ สำหรับผู้ที่ช้อปในร้าน Bioderma Official Shop บนช้อปปี้เท่านั้น ในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ถึง 4 ต่อต่อที่ 1: ส่วนลด 12% สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์เซ็นซิบิโอ เอชทูโอ อาย ขนาด 125 มล. ในร้าน Bioderma Official Shop บนช้อปปี้ เหลือราคาเพียง 484 บาท จากราคาปกติ 550 บาทต่อที่ 2: เมื่อสั่งซื้อเซ็นซิบิโอ เอชทูโอ อาย สำหรับ 1,000 ออเดอร์แรก รับฟรี! สำลี มูลค่า 35 บาทต่อที่ 3: เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ไบโอเดอร์มาในร้าน Bioderma Official Shop บนช้อปปี้ ครบ 1,700 บาท สำหรับ 200 ออเดอร์แรกต่อวัน รับฟรี เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่ายขนาด 100 มล. มูลค่า 385 บาทต่อที่ 4: เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ไบโอเดอร์มาในร้าน Bioderma Official Shop บนช้อปปี้ ครบ 5,000 บาท รับโค้ดลดเพิ่มอีก 900 บาทยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ไบโอเดอร์มาจัดกิจกรรมพิเศษบน Shopee ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. บน Shopee LIVE Streaming ซึ่งจะมีนักแสดงหนุ่มชื่อดัง หยิ่น อานันท์ มาร่วมกิจกรรมพร้อมแจกของรางวัลใน LIVE ด้วยคลิกเพื่อสั่งซื้อได้เลยที่: https://bit.ly/3x5GWXT ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/BIODERMAThailand