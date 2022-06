The Standard, Hua Hin ที่เปี่ยมด้วยสีสันและความสร้างสรรค์ในเดือน Pride รวมถึงการเปิดไฟสายรุ้ง งานอีเวนท์เดนตรี “Loud & Proud” และแพ็กเกจสุดพิเศษ

รีสอร์ทสุดเก๋ที่บรรยากาศริมชายหาดชิคๆ มาพบกับการออกแบบสไตล์ยุคกลางศตวรรษ จะโบกธงเชิดชูความหลากหลายและความเท่าเทียมในเดือนมิถุนายนนี้ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเดือน Pride (ไพรด์)เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 เดือนไพรด์ คือโอกาสที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์สำหรับชุมชน LGBTQ+ ซึ่งทั่วโลกมีการจัดขบวนพาเหรด ปาร์ตี้ คอนเสิร์ต และเวิร์กช็อป โดยงานอีเวนต์ประจำปีดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองให้กับการไม่แบ่งแยกในทุกรูปแบบ มุ่งเน้นการต่อสู้เพื่อสิทธิแห่งความเท่าเทียม และยกย่องเชิดชูความสำคัญของเกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็กชวล และบุคคลข้ามเพศที่มีมาตลอดในประวัติศาสตร์เพื่อร่วมฉลองเดือนไพรด์ในประเทศไทย The Standard, Hua Hin จะสว่างไสวไปด้วยสีสันของสายรุ้ง, การตกแต่งภายใน และศิลปะการจัดวางที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ลึกล้ำของรีสอร์ต ที่ให้ความสำคัญกับการแสดงออกอย่างมีอิสระ โดยแขกยังจะได้รับเชิญให้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับปาร์ตี้ดีเจ “Loud & Proud” ถึง 2 วัน พร้อมดารารับเชิญสุดพิเศษตั้งแต่เวลา 20.00-23.00 ของวันที่ 17 มิถุนายน อมิตา ทาทา ยัง นักร้องชื่อดังที่ผันตัวมาเป็นดีเจ จะเปิดเซสชั่นเพลงแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ Beach Bar จากนั้นในวันที่ 18 มิถุนายน กิจกรรมสุดสนุกเต็มวันรออยู่ที่ Lido Bar ดีเจ Gramaphone Children จะเริ่มปาร์ตี้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ตามด้วยดีเจ Rhunrun ประจำแท่นดีเจตั้งแต่ 16.30 น. จากนั้นเมื่อพระอาทิตย์ลับฟ้าจะมีการแสดงจาก Pat Chanudom ผู้ร่วมงานสามารถเต้นรำไปจนค่ำคืนดึกดื่น กับเสียงเพลงสนุกๆ จากดีเจ Tob จนถึงเวลา 23.00 น. โดย “จีน กษิดิศ” จะมาร่วมงานด้วยเพื่อทำให้ค่ำคืนเป็นที่น่าจดจำเพื่อช่วยให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานของเดือนไพรด์ The Standard, Hua Hin ได้รังสรรค์แพ็กเกจ “Pride in Paradise” เพลิดเพลินกับการเข้าพักที่่น่าทึ่งกับคนที่คุณรัก รวมทั้งอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน การปูเตียงที่จะทำให้คุณประหลาดใจ ค็อกเทลไพรด์ 2 แก้ว เซสชั่นสปา Mud Lounge สำหรับ 2 คน และการลดราคา 15% ที่ร้านอาหารและสปาของรีสอร์ท ไม่เพียงเท่านั้นคู่รักที่จองห้องซูพีเรียร์สวีท หรือวิลล่า จะได้รับบับเบิ้ลบาธที่แสนสบาย แพ็กเกจ Pride in Paradise มีบริการตลอดทั้งเดือนไพรด์ ระหว่างวันที่ 1 และ 30 มิถุนายน 2565 สามารถจองได้ที่ https://www.standardhotels.com/hua-hin/specials/pride-in-paradise. “เดือนไพรด์เป็นโอกาสสำคัญ เมื่อชุมชนชาว LGBTQ+ ลุกขึ้นเพื่อแสดงยจุดยืนและเฉลิมฉลองในความหลากหลาย วัฒนธรรม และมรดกสืบทอด ที่ The Standard เรามุ่งมั่นในการสนับสนุนความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกมาโดยตลอด ดังนั้นเราจึงยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมฉลองอีเวนต์สำคัญนี้ ด้วยกิจกรรมน่าตื่นตาตื่นใจมากมาย โดย The Standard Hua Hin จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่แสนอลังการตลอดเดือนมิถุนายน ด้วยการสวมใส่สีสันต่างๆ จากธงสีรุ้งอย่างภาคภูมิใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับแขกของเรามาสู่ชายฝั่งสวยงามของประเทศไทยในระหว่างเดือนไพรด์” ใหม่ เวชชาชีวะ ทิมบลิก Chief Creative & Culture Officer ของ Standard Asia กล่าวThe Standard, Hua Hin นำบรรยากาศคูลๆ แบบไมอามี่ มาสู่ชายหาดของประเทศไทย ด้วยห้องพัก 199 ห้อง ทั้งห้องสวีทและวิลล่า Lido พูลบาร์ ตกแต่งสไตล์ครึ่งศตวรรษ และร้านอาหารไทยสไตล์อิซากายาริมหาด และ The Juice Café ในบรรยากาศสวนร่มรื่น โรงแรมริมทะเลสุดฮิพแห่งนี้จะเป็นที่ดึงดูดใจในหมู่นักเดินทางจากทั่วโลกที่มองหาประสบการณ์ใหม่ และล่าสุดเพิ่งได้รับเลือกให้อยู่ใน Hot List ของปี 2022 ของนิตยสาร Conde Nast Traveler ซึ่งเป็นลิสต์ที่เอ็กซ์คลูซีฟอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดของโลกโรงแรมต่างๆ ของ The Standard ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของโลก ตั้งแต่หาดไมอามี่ไปจนถึงมัลดีฟส์ ลอนดอนจนถึงนิวยอร์ก หัวหิน และเร็วๆ นี้ที่กรุงเทพฯติดต่อกับโรงแรมได้ทางFacebook: The Standard, Hua HinLine: @thestandardhuahinWeb: https://www.standardhotels.com/hua-hin