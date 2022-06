จับตาความปัง! “เนเน่ ” ไอดอลสายเลือดไทย ประสบความสำเร็จในแดนมังกรอย่างงดงาม

หากพูดถึงชื่อไอดอลไทยที่ประสบความสำเร็จในแดนมังกร และน่าจับตามองสุด ๆ ในตอนนี้ ฝ่ายชายคงต้องยก “แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์” หรือชื่อจีนว่า “หยิ่น เฮ่า ยวี๋” สมาชิกบอยแบนด์ “INTO1” ส่วนฝ่ายหญิงจะเป็นใครไปไม่ได้หรือชื่อจีนว่าสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตที่แจ้งเกิดจากเวทีเซอร์ไววัลชื่อดังของจีนซึ่งทั้งคู่ถือเป็นไอดอลมากความสามารถ ที่มีแฟนคลับติดตามและคอยสนับสนุนอย่างล้นหลาม รวมทั้งไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เกิดเป็นกระแสไวรัล ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ และได้รับการพูดถึงในโซเชียลมีเดียของจีนอยู่เสมอเนเน่ เริ่มต้นเส้นทางไอดอลในวงการบันเทิงจีนอย่างเป็นทางการได้แบบสุดปัง ด้วยการคว้าอันดับที่ 5 จากรายการ “CHUANG 2020” พร้อมกวาดไปได้กว่า 125 ล้านโหวตเลยทีเดียว โดย เนเน่ เป็นเด็กฝึกชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวบนเวทีดังกล่าว จากผู้เข้าประกวด 101 คน ซึ่งตลอดการแข่งขันเธอยังโกยคำชมจากเมนเทอร์และแฟน ๆ แบบล้นหลาม ก่อนเดบิวท์เป็นหนึ่งในสมาชิกวง “Bon Bon Girls 303” นอกจากนี้ เนเน่ ยังมีผลงานอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นซีรี่ส์ อาทิ “เพราะเราคู่กัน 2gether The Series” , “ลองของ ซีรีส์” รวมทั้งซีรีส์จีน อย่าง “ยินดีที่ได้พบเธอ ยัยต่างดาว (Nice to Meet UFO)” เป็นต้น ไปจนถึงงานพรีเซ็นเตอร์ ถ่ายแบบ ขึ้นปกนิตยสารชื่อดัง และร่วมรายการวาไรตี้อีกเพียบ นอกจากนี้เมื่อปีก่อน เนเน่ ยังตอกย้ำความปัง ด้วยการขึ้นแท่นผู้ช่วยเมนเทอร์ (International Assisted Mentor) ในรายการ “CHUANG 2021” ที่เฟ้นหาวงบอยแบนด์ของจีน และแน่นอนว่าทันทีที่มีการประกาศข่าวนี้ออกมา ก็สร้างความสนใจให้กับแฟน ๆ จนทำให้แฮชแทค #CHUANG2021xNene ครองอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ของไทยทันที รวมทั้งยังติดเทรนด์อันดับ 4 ทวิตเตอร์โลกด้วยต้องบอกว่า เนเน่ เป็นอีกไอดอลสาว ที่แฟนคลับเหนียวแน่นทั้งในไทยและที่จีน โดยเธอมียอดผู้ติดตามใน “เวยป๋อ (Weibo)” เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เนเน่ เป็นจำนวน 2 เท่าในเวลาเพียงแค่ 1 ปี ส่วนยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่แพ้กัน นอกจากนี้ เนเน่ ยังถือเป็นเจ้าแม่มีมสุดน่ารัก และได้รับการพูดถึงในโลกออนไลน์ของจีนอยู่เสมอ อาทิ คลิปรีแอคชั่นสุดไวรัลก่อนหน้านี้ ขณะที่เธอเชียร์เพื่อนแบบทุ่มหมดตัวไม่ห่วงสวย ซึ่งท่าทาง เนเน่ ก็ดันไปคล้ายกับมีมของพิธีกรดังของเกาหลีใต้ อย่าง อีกวางซู จนทำให้มีการแชร์คลิปดังกล่าวกันเป็นจำนวนมาก และมียอดผู้เข้ามาชมในเวยป๋อเป็นล้าน ๆ ครั้งหรือจะเป็นการที่สาว เนเน่ ลงคลิปแต่งหน้าในเวยป๋อเมื่อปี 2020 โดยในคลิปเธอไม่ได้พูดอะไรสักคำ แต่มีแฟน ๆ เข้ามาดูกว่าล้านครั้งในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และแถมแฮชแทคที่แปลเป็นไทยว่า “การสอนแต่งหน้าเต็มรูปแบบของเจิ้งหน่ายซิน” ยังติด 1 ใน 50 อันดับเทรนด์ประเด็นร้อนของเวยป๋อในตอนนั้น ปังไม่ไหวจริง ๆสำหรับแฟนคลับของ เนเน่ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “อะตอม” และไม่ว่าเธอจะขยับทำอะไร ก็มักติดเทรนด์ทวิตเตอร์เสมอ จนทำให้เธอขึ้นแท่นเจ้าแม่แฮชแทคอีกตำแหน่ง อย่างเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่วง “Bon Bon Girls 303” คัมแบ๊กและได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุด “Me and My Girls” ออกมา เหล่า “อะตอม” ก็พากันหวีดในความสวยปังและความสามารถของ เนเน่ จนพาแฮชแทค #NenexMeAndMyGirlsMV ติดเทรนด์ในทวิตเตอร์ในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงล่าสุด ที่ เนเน่ เดินแบบพรีเซ้นต์ทุเรียน ราชาผลไม้ไทยในรายการที่เมืองจีน ก็ทำให้แฮชแท็ก #NenexLeader电器Live ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเช่นกันการันตีกระแสสุดปังขนาดนี้แล้ว อนาคตในตลาดอินเตอร์ต้องไปได้อีกไกลแน่นอน !!