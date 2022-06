“พีพี-กฤษฏ์” สุดปลื้มร่วมงาน “ดิไอคอน กรุ๊ป” ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ “Boom iZ” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพสายตา

บอกได้คำเดียวว่า “แรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่” นับว่าเป็นปีทองของ "พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดช" ล่าสุดด้วยความที่เป็นหนุ่มนัยน์ตาสดใสเย้ายวนชวนหลงใหลจนไปเข้าตา บิ๊กบอสพอล-วรัตน์พล วรัทย์วรกุล แห่งอาณาจักร“ดิไอคอน กรุ๊ป” คว้าตัว พีพี-กฤษฏ์ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับ “Boom iZ” (บูม ไอซี) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตา ที่มาพร้อมนวัตกรรมสุดล้ำ “BioActivists™” สารสกัดจากธรรมชาติ ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในโลกที่คิดค้นร่วมกับ บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด (สตาร์ตอัป สวทช.) และได้รับรางวัลเหรียญทองจากกรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ มาเป็นเครื่องการันตีคุณภาพ พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ในงาน “The iCon Phenomenon” ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยบรรยากาศภายในงานบอกได้คำเดียวว่ายิ่งใหญ่อลังการสุด ๆ ทั้ง แขกวีไอพี พี่ ๆ สื่อมวลชน และเหล่าแฟนคลับนับพันที่ยกทัพมาซัพพอร์ตพรีเซ็นเตอร์คนใหม่กันแน่นลานเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดเวทีด้วย กันต์ กันตถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรดิไอคอน กรุ๊ป ที่วันนี้รับหน้าที่พิธีกร นำเข้าช่วงเปิดตัวผู้บริหาร บิ๊กบอสพอล-วรัตน์พล วรัทย์วรกุล ที่วันนี้เซอร์ไพรส์ทุกคนในงานด้วยการคว้าไมค์ร้องเพลง “ไม่ปล่อยมือ” ผลงานเพลงของบิ๊กบอสพอลเอง นับว่าเป็นการเปิดตัวที่ชิคสุด ๆ ไม่เหมือนใคร แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย การเปิดตัวพีพีด้วยเสียงกรี๊ดจนสะเทือนไปทั้งย่านราชประสงค์เลยทีเดียว แถมยังสร้างความหวั่นไหวให้กับด้อมมากยิ่งขึ้นด้วยการคว้าไมค์มาเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ด้วยบทเพลง I’ll Do It How You Like It เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มและร้องตามกันจนจบเพลง ด้วยแรงซัพพอร์ตที่แสนอบอุ่น ป้าย บอร์ด จอ LED ทุกจอรอบงานที่ขึ้นรูปพรีเซ็นเตอร์คนเก่ง พร้อมเสียงตะโกน “พีพีเก่งมาก พีพีเก่งมาก” ที่แฟนคลับส่งถึงพีพีอย่างไม่ขาดสาย จนทำให้กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหว พีพียิ้มทั้งน้ำตา กลายเป็นภาพสวยงามมากในวันนี้ จนแฮชแท็ก #BoomiZxPPkritt ทะยานขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในไทยอย่างรวดเร็วหลังจากร้องเพลงเสร็จ พีพี ก็ได้ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพสายตากับบอสพอล และ หนุ่มกันต์ กันตถาวร พีพี กล่าวว่า “ดีใจมากครับ ที่ทาง ดิไอคอน กรุ๊ป ให้โอกาสพีได้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตา Boom iZ ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพสายตาได้อย่างดีเยี่ยม เพราะพีเองก็เป็นอีกคนที่ใช้เวลากับหน้าจอค่อนข้างเยอะ ทั้งทำงานและเวลาพักผ่อน โดยไม่ทันรู้ตัวว่า Blue Light (แสงสีฟ้า) กำลังทำร้ายสายตาเราอยู่ เลยต้องหาตัวช่วยที่จะมาปกป้องสายตาครับ จนได้มาเจอ Boom iZ ที่มีลูทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์กับสายตาช่วยในการมองเห็น ที่สำคัญยังมี BioActivists™ สารสกัดจากธรรมชาติ มาเป็นผู้ช่วยที่ทำให้สารลูทีนดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีกว่าเดิมหลายเท่า แถมทานง่ายเพราะเป็นเม็ดละลายน้ำ จึงถูกใจมากเลยครับ ต้องขอขอบคุณคุณพอลและผู้บริหารทุกท่าน ที่เลือกพีมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ BooM iZ ในครั้งนี้ครับ”ด้าน บอสพอล-วรัตน์พล วรัทย์วรกุล CEO บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Boom iZ เกิดจากความตั้งใจที่อยากดูแลสุขภาพผู้คน ดังนั้นทุกสารสกัดที่เราเลือกจึงต้องมีงานวิจัยรองรับ ซึ่งเราภูมิใจมาก ๆ ที่ได้รับเอกสิทธิ์รายเดียวในไทย ให้นำสารสกัดจากธรรมชาติ BioActivists™ มาเป็นสารสำคัญใน Boom iZ จึงเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งในระดับเซลล์เพื่อให้สารออกฤทธิ์ใน Boom iZ สามารถดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคจึง “ทานปริมาณน้อย แต่ได้คุณประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น” และทาง ดิไอคอน กรุ๊ป เองก็ยินดีมากที่ได้คุณ “พีพี-กฤษฏ์” มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับ Boom iZ ซึ่งถือได้ว่าตรงโจทย์และตรงใจมาก ๆ เพราะคุณพีพีเป็นคนที่มีนัยน์ตาสวยสดใส และมีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะมาเชิญชวนให้ทุกคนใส่ใจดูแลสุขภาพสายตาครับ”จากนั้น พีพี ได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหาร ดิไอคอน กรุ๊ป ก่อนให้สัมภาษณ์กับพี่ ๆ สื่อมวลชนอย่างเป็นกันเอง และปิดท้ายความสนุกของงาน “The iCon Phenomenon” กับคอนเสิร์ตสุดมันส์จากศิลปิน “ลิปตา” ติดตามข่าวสารผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Boom iZ ได้ทาง https://www.theicongroup.co.th/ และ Line : @theicon”