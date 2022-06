“Weaving a Tale of Love ตำนานรัก ช่างภูษา” ซีรีส์จีนสุดโรแมนติก กับตำนานรักครั้งใหมที่กำลังจะเกิดขึ้น

เอาใจคอซีรีส์แดนมังกรกันแบบเต็มที่ เมื่อ ทรูวิชั่นส์ จับเอาซีรีส์สุดฮิต สุดโรแมนติก อย่าง “Weaving a Tale of Love ตำนานรัก ช่างภูษา” นำแสดงโดย กู่ลี่นาจา และเผยสิงเจี่ยน 2 นักแสดงสุดฮิต ที่โด่งดังเป็นอย่างมากในประเทศจีน มาให้แฟนๆได้อิน ฟิน กันแบบเต็มตา และชื่นมื่นแบบเต็มหัวใจในรัชสมัยของจักรพรรดิไท่จง (627-649) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งยุคแห่งความรุ่งเรืองในการปกครองประเทศ อันซื่อ อดีตช่างปักผ้าอันดับหนึ่งในยุคนั้น วันหนึ่งเมื่อเธอตกอยู่ในอันตราย และคุมขัง เธอฝากลูกสาวตัวน้อยของเธอ หลิวหลี (รับบทโดย กู่ลี่นาจา) ให้กับเพื่อนเก่าในวัง หลิวหลี เติบโตขึ้นมา และยังสืบทอดพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมของแม่ในการทำเสื้อผ้า และหลังจากที่เธอตกหลุมพรางจากบรรดาผู้ที่อิจฉาเธอ ต่อมา หลิวหลี ได้ปลอมตัวโดยใช้ชื่อใหม่ว่า หมอเสี่ยวโต้วจือ เพื่อคอยสืบหาความจริง และล้างมลทินเกี่ยวกับคดีของแม่ของเธอ ทำให้ได้พบกับ เผยสิงเจี่ยน (รับบทโดย สวีเว่ยโจว) บัณฑิตนักรบผู้มีวิสัยทัศน์แน่วแน่ ต้องการที่จะปฎิรูปแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรือง ผู้ซึ่งมีความสามารถพิเศษ และช่วยให้เธอรอดพ้นจากอันตราย สุดท้ายทั้งสองได้ทำงานร่วมกัน และตกหลุมรักกันอย่างเงียบๆสามารถติดตามความรักของทั้ง หลิวหลี และ สวีเว่ยโจว ได้ใน “Weaving a Tale of Love ตำนานรัก ช่างภูษา” ได้ทุกวันพุธ และพฤหัสบดี เริ่ม 9 มิถุนายนนี้ เวลา 21.00 น. ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง True Asian more (120 ,239)สมัคร Super Family HD Package ให้คุณได้ชมครบ ทั้งบนทีวีกับทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาว บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.truevisions.co.th หรือ โทร.02-700 -8000 กด 3