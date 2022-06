“อินดี้ อินทัช-บี๋ ธีรพงศ์” นำทีมนักแสดงบวงสรวงละครตีแผ่โลกธุรกิจ “โตใต้โต๊ะ” ดึง “มิเชล-ไซม่อน-นิพัธ” ร่วมเสริมทัพ

เป็นอีกผลงานละครที่น่าจับตาอยู่ไม่น้อย สำหรับละครเรื่องใหม่ “โตใต้โต๊ะ” (The Definition) บทโทรทัศน์โดย ช่างเขียน ผลงานกำกับการแสดงโดย ฉ่อย สิทธิชัย ที่จะออกอากาศทางช่อง GMM 25 กับเรื่องราวที่พร้อมตีแผ่มุมมองต่าง ๆ ในโลกธุรกิจที่หน้าฉากเต็มไปด้วยความสดใส รวบรวมความหวังและความมุ่งมั่นของใครหลาย ๆ คน แต่เบื้องหลังกลับเคลือบแฝงไปด้วยธุรกิจสีเทา และบางครั้งทำให้คนกลายเป็นอีกคนไปได้โดยทาง คุณไวยกรณ์ แก้วศรี ผู้ควบคุมการผลิต บริษัท เจน วาย ซิ้นส์ ไนน์ทีน เอทตี้โฟร์ โปรดักชั่น จำกัด นำทีมทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครเรื่อง “โตใต้โต๊ะ” (The Definition) เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยกับการทำงานครั้งนี้ โดยมีเหล่านักแสดง นำโดย อินดี้-อินทัช เหลียวรักวงศ์, บี๋-ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, มิเชล เบอร์แมนน์, ไซม่อน เครสเลอร์, นิพัธ เจริญผล, ธัญดิศ ธเนศนัฎฐ, จอห์น บราโว่, ประดิษฐ ประสาททอง, สุนทร มีศรี ฯลฯ พร้อมทีมงานร่วมพิธี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการการป้องกันความปลอดภัย โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ร้านอาหาร เพรชเชิส โมเม้นท์ บาย เลชาเล่ต์ สาขาพหลโยธิน11 อารีย์ เมื่อวันก่อน...เรื่องย่อ โต (อินดี้-อินทัช) หนุ่มหัวดื้อ ลูกชายคนเดียวของ ปิติ (ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์) อดีตข้าราชการระดับสูง ผู้มีฐานะและทรัพย์สินมั่งคั่ง โต ร่วมกับ สิงห์ (ไซม่อน เครสเลอร์) เพื่อนสนิท ทำ start up ที่กำลังอยู่ในการระดมทุนระดับ Seed Fund ต้องการเม็ดเงินจากนักลงทุนเกือบ10 ล้านบาท ซึ่ง ปิติ ผู้เป็นพ่อไม่เห็นด้วย เพราะอยากให้โตเรียนให้จบก่อน แต่โตดื้อแพ่ง เดินหน้าพิสูจน์ว่าตนทำได้ ไม่ต้องเรียนให้จบ ทุกอย่างเดินหน้าต่อไป โตเข้าสู่โลกของ “เส้นสาย” และ “ใต้โต๊ะ” แต่นานวันเข้าเขาเริ่มเห็นร่องรอยของสิ่งที่เขากำลังทำ มันกำลังฉายสะท้อนย้อนความที่เขาพอจำได้ ว่าคือสิ่งที่พ่อเขาทำมาตลอด จริง ๆ แล้ว เขาโตมากับ “เส้นสายและใต้โต๊ะ” โตเริ่มสับสน กับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ กับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆ เพราะสิ่งที่เขาต้องการคือโตด้วยลำแข้งตัวเอง หรือว่าเขาต้องการโตใต้โต๊ะอย่างที่เขาโตมากันล่ะ? โตจะเลือกอย่างไหน??ติดตามละครเรื่อง“โตใต้โต๊ะ” (The Definition) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางช่อง GMM 25 ออกอากาศครั้งแรก วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคมนี้