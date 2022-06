คอร์สรวม 16 วิชาฮอต ปั้นตัวเองสู่ Content Creator และ Influencer

สุดยอดคอร์สออนไลน์และทำสื่อให้โดน ดี ดัง ระเบิดยอดขายให้ทะลุทะลวง รุ่นที่ 12 เปิดแล้ว เนรมิตสื่อโฆษณาออนไลน์ให้ปัง ปั้นตัวเองสู่ Content Creator และ Influencer กับ 16 วิชาสร้างตัวตนให้คุณสุดปังผู้อำนวยการ Blogtech Academy และประธานมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ เปิดเผยว่าปี 2565 นับเป็นปีที่ก้าวสู่ ครีเอเตอร์ อีโคโนมี อย่างชัดเจน กระบวนการสร้างโซเชี่ยลมีเดียและแพลทฟอร์มออนไลน์ที่เปลี่ยนไปอย่างมาก เต็มไปด้วยโลกแห่ง Content เทคโนโลยีต่างๆเปลี่ยนแปลงได้ตลอด แม้แต่คอมพิวเตอร์แบบเดิมๆก็มี AI Super Computer เข้ามาจับจ้องตรวจสอบเราจากแพลทฟอร์มโซเชี่ยล มีเดีย ต่างๆที่เราใช้งานยุคนี้เป็นยุคแห่ง Content is Fire , Social Media is Gasoline หากคอนเท้นท์เป็นไฟ โซเชี่ยลมีเดียต่าง ๆก็เหมือนน้ำมัน ที่จะเกื้อหนุนกันให้ลุกโชติช่วง หากคุณไม่อยากตกยุคต้องก้าวสู่คอนเท้นท์ ครีเอเตอร์โดยกฎทองของการสร้าง Content คือ 80 ต่อ 20 ซึ่ง 80 คือการสร้าง Content ที่มีคุณค่า งอกเงยและงอกงามในระยะยาว เป็น Evergreen Content หรือ Long Term Content ส่วนอีก 20 ค่อยขายไปจะแบบเนียนๆ หรือแบบ Hard Sale ก็ได้Soft Power แบบใหม่ของไทยที่โตแบบก้าวกระโดด ไม่เพียงด้านวัฒนธรรม หนัง เพลง แต่ยังรวมถึง Digital Technology ต่างๆ แม้แต่การเป็น Influencer หรือเมตาเวิร์ส แมน เปลี่ยน One Time Product หรือการขายครั้งเดียว ให้เป็น All Time Product หรือการขายตลอดเวลา ทุกที่ทุกเวลา ต้องสร้าง Total Digital Experience ให้ลูกค้าและผู้บริโภคผ่านแพลทฟอร์มต่างๆของเราได้ดังนั้นสถาบันจึงเปิดหลักสูตรแบบ Onsite ชื่อคอร์สสุดยอดคอร์สออนไลน์และทำสื่อให้โดน ดี ดัง ระเบิดยอดขายให้ทะลุทะลวง ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 12 แล้ว และที่ผ่านมาเต็มทุกรุ่น โดยรวมครบทุกสิ่งการตลาดออนไลน์ 16 ทิศ ภายใน 3 วัน เรียนรู้ Facebook , Instagram , Content , SEO , Website , Viral Video ,Youtube , TikTok , Capcut , Line , การถ่ายภาพให้สวยแบบมืออาชีพ (Creative Photography) และสร้าง Photo Content , การแต่งภาพเพื่อการโฆษณาให้สวยด้วยมือถือเครื่องเดียว , การออกแบบกราฟฟิคโซเชียลมีเดียเจ๋งๆ และสร้างแบนเนอร์ให้สวยปัง พร้อมก้าวสู่โลกยุคใหม่อย่าง Metaverse , NFT และ Virtual Reality for Businessในคอร์สแถมฟรี 1 สร้างเวบไซต์จาก Wordpress และพื้นที่โฮสติ้ง 500 MB ให้ฟรีแก่ผู้เรียนทุกท่าน เพื่อให้มีเว็บไซต์ของจริงพร้อมใช้งาน ให้นักเรียนทุกท่านมีเวบพร้อมขายสินค้าได้ทันที และ 2 ฟรีกล่องสตูดิโอถ่ายภาพ Puluz LED1 กล่องไฟถ่ายภาพ พร้อมพื้นหลังฉาก 6 สี Light Box ขนาด 24 CM ถ่ายสินค้าชิ้นเล็กได้สวยงามมาก เพื่อใช้ในการเรียนและนำไปใช้งานได้ต่อไปท่านละ 1 ชุด“ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรเลย สอนตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่แค่บรรยาย แต่ให้ลงมือทำได้จริงกลับบ้านมีสื่อโซเชี่ยลพร้อมใช้งาน ยุคนี้การทำออนไลน์นั้นสำคัญ เศรษฐกิจซบ อย่าเพิ่งสิ้นหวัง งานอาจน้อย เป็นช่วงเวลาให้คุณเรียนรู้ ปั้นตัวเองเป็น Micro Influencer กันดีกว่า ด้วยการเรียนออนไลน์ครบทุกด้าน สำหรับทั้งเอสเอ็มอีและธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจบริการ ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือแม้แต่ผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เทคนิคโซเชี่ยล มีเดียต่างๆ ให้คุณทำเป็นครบทุกอย่างภายใน 3 วัน พร้อมลงสนามสู้ศึกตลาดออนไลน์”คอร์สนี้บรรยายโดย 5 วิทยากร ระดับ Micro Influencers ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว บรรยายเสร็จต่อด้วยเวิร์คช็อปลองทำจริงให้เป็นในวันนั้น จากกูรูประสบการณ์จริง คว้ารางวัลมากมาย สอนมาแล้วรวมกันนับพันเวที ทำให้ลูกค้ามียอดขายสู่ร้อยล้านพันล้าน เรียน 3 วันเต็มในโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารกลางวันของโรงแรม 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ เอกสารจากวิทยากร ลดจาก 12,500 เหลือแค่ 8,500 บาทเท่านั้น จองด่วน (เต็มเร็วทุกรอบ) เรียนวันที่ 22 , 23 , 24 กรกฎาคม 2565 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน เพลส สยาม บีทีเอสราชเทวี ตรงข้ามโรงแรมวี สถานที่สะดวกสบายอยู่กลางเมือง พร้อมอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ ลดจาก 12,500 เหลือแค่ 8,500 บาทเท่านั้น (เต็มเร็วทุกรอบ) รับเพียงจำนวน 50 ที่นั่ง ที่โทร 063-419-5156 ไอดีไลน์ JANY2882 เวบไซต์ http://www.blogtech.biz/class/47 อาจารย์ที่บรรยายในคอร์สประกอบด้วย 1 อจ.ไกรศร วิจารย์ประสิทธิ์ ตัดต่อคลิปวีดีโอง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง มีแค่มือถือเครื่องเดียวก็ดังได้ ปั้นตัวเองสู่ Youtuber, TikToker, Vlogger ยุคนี้ “Video First” “สอนเทคนิคตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือกว่า 100 รุ่นช่วงโควิด” 2 อจ.ชาธร โชคภัทระ เทคนิคการถ่ายภาพและสร้าง Photo Content อย่างไรให้โดนและปังดังกระหึ่ม เรียกยอดไลค์บนโซเชี่ยล และ Creative Photography “ช่างภาพผู้มีผลงาน 100 พ็อคเก็ตบุ๊ค ชนะเลิศบล็อกเกอร์อันดับ 1 ของททท.”3 อจ.จีรณัทย์ แพทย์อุดม ทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองเพื่อการโฆษณาสินค้าอย่างง่ายๆ เรียนรู้เครื่องมือของ Wordpress พร้อมเรียนรู้โลกของ Mataverse เพื่อการทำธุรกิจ , ความรู้เบื้องต้น ของ NFT ,Virtual Reality for Business และ อวตารดิจิทัล “Google Partner ทำงานร่วมกับ Google Asia มานานกว่า 5 ปี” 4 อจ.ปุณยนุช กันทวงศ์ Line & Line OA & Banner การออกแบบชิ้นงานโฆษณาสินค้าให้โดน ดี ดัง ด้วยมือถือเครื่องเดียว “หัวหน้าฝ่ายงานออกแบบสื่อโฆษณาที่สอนออกแบบมานับร้อยรุ่น”5 อจ.ภาวนา เทียนศิริ ทำ SEO อย่างไรให้โดนใจ Google , Advance Digital Marketing ,การปิดการขายออนไลน์ ด้วย Facebook และ Line , การซื้อโฆษณาด้วย Google Ads “โปรแกรมเมอร์ที่ชำนาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ ที่สอนมากว่า 15 ปี“เราสอนให้คุณทำคอนเท้นท์เป็นและโดนอย่างมืออาชีพ ด้วยเคล็ดลับต่างๆ เราบอกเคล็ดลับให้คุณทราบและคุณทำได้ด้วยปลายนิ้วคุณ รู้รอบการตลาดออนไลน์ 16 ทิศ สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ผลักดันให้องค์กรและสินค้าของคุณดังติดท็อปชาร์จได้ง่ายๆ ติดอันดับการค้นหาจาก Search Engine ปั้นบุคลากรสู่ Micro Influencer บนสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ ทำให้องค์กรของคุณมีบุคลากรชั้นนำที่ทรงประสิทธิภาพ”ที่ผ่านมาสถาบัน ทำงานด้านสื่อออฟไลน์กว่า 30 ปี และสื่อออนไลน์กว่า 15 ปี มีลูกค้ามากมายจากทุกวงการ ผ่านงานด้านออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดียให้รัฐและเอกชนนับร้อยโปรเจคท์ ชนะอีบิดดิ้งงานภาครัฐด้านโซเชี่ยลมีเดียกว่า 10 โครงการปี 2560 – 2565 ทำยอดการเข้าถึงผู้อ่านหรือยอด Reach นับล้าน Reach และสร้าง Engagement มากมายให้ลูกค้านับร้อยๆโครงการ โดยมี Stat ให้ลูกค้า สอนและบรรยายการทำตลาดออนไลน์ให้โดนดีดังมาแล้วมากมายทั้งรัฐและเอกชน“อาจารย์ของเราหลายท่านจบด้านสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมเมอร์มากว่า 10 ปี เป็นนักวิเคราะห์ระบบและพัฒนาเว็บไซต์มากว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์มากกว่า 15 ปี สอนกันมานับร้อยๆรุ่น เป็น Creator ด้านการทำ Content ที่ประสบความสำเร็จในระดับแนวหน้า คว้ารางวัลกันมาหลายเวที”โดยคอร์สใหม่นี้เพิ่มวิชา Mataverse , AR และ อวตารดิจิทัล ความรู้เบื้องต้น ของ NFT , Blockchain , Bitcoin , Gaming การนำเทคโนโลยี AR มาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ นักออกแบบโลกเสมือน การสร้าง Mataverse สำหรับธุรกิจด้วยแอพ spatial เทคนิคการสร้างห้องประชุมออนไลน์ เป็นต้นปีที่แล้วสถาบันยังได้ไปบรรยายให้สตาฟของปตท. กระทรวงสาธารณสุข สอนบุคลากรวงการท่องเที่ยวในหลักสูตรของททท. และที่ผ่านมาบรรยายให้ AOT ,ปปท., ม.สวนดุสิต ,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น