โดดเด่นทุกงาน "หมอแยม" กับชีวิตคิดบวก แต่ต้องมีสิ่งนี้ด้วย

ไปออกงานไหนๆ บอกดังๆ เลยว่า ไม่ธรรมดา โดดเด่นเป็นที่จับตาตลอดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและศาสตร์ชะลอวัย รวมไปถึงการดูแลปัญหาต่างๆ ของร่างกาย และการรักษาสุขภาพแบบองค์รวม จาก สถาบันคลินิกความงามแถวทองหล่อ กรุงเทพล่าสุด หมอแยม ควงไปกับไฮโซสายบุญเพิ่งไปงานของบิวตี้เจมส์ Beauty Gems เครื่องเพชรสุดหรูหรตาแตกในงาน Diamond in the Wonderland Garden จัดแล้วที่ ดิ อีเวนท์ฮอล์ล The Event Hall ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัล ชิดลม โดยมีทีมดาราดังมาร่วมเดินแบบด้วย เช่น แพท ณปภา ตันตระกูล ,มาริโอ้ เมาเร่อ และแอน ทองประสม ,มิ้นท์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง งานนี้หมอแยมจัดเต็มด้วยลุคสุดหรู เรียกว่าโดดเด่นไม่แพ้ทีมดาราดังที่มาร่วมเดินแบบในครั้งนี้ด้วยไปออกงานกันต่อ หมอแยม รุ่งไพลิน ก็เป๊ะปังอีกครั้ง กับไฮโซสายบุญ ผิง สุภาวดี พร้อมใจไปงานใหญ่ ที่ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 2 โซนแกรนด์สเตชั่น เพื่อร่วมงานของเวทีประกวดนางแบบดังระดับโลก มิสซูปเปอร์ไอดอล Miss Super Idol 2022 รอบออดิชั่น Audition จาก 60 สาวงาม ให้เหลือ 24 สาวงาม เพื่อร่วมชิงมงกุฎและสายสะพาย พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท กับเวที มิสซูปเปอร์ไอดอล Miss Super Idol 2022 เพื่อค้นหานางแบบไทย ไปประกวดต่อบนเวทีระดับโลก มิสโมเดลออฟเดอะเวิลด์ Miss Model of the World 2022 ณ มหานครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 2 โซนแกรนด์สเตชั่น ในงานนี้มีดาวดังมาร่วมด้วย เช่น ติช่า กันติชา ชุมมะ, พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์, ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี, ส้ม พิศณุพร แก้วพิภพ ,น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ฯลฯ แน่นอนว่าหมอแยม รุ่งไพลิน ก็แต่งเป๊ะปังได้อีกๆ กลายเป็นอีกดาวเด่น กลายเป็นจุดสนใจงานด้วยหมอแยม รุ่งไพลิน บอกจากใจเลยว่า "ปกติหมอก็ไม่ค่อยได้ไปออกงานบ่อยๆ นะคะ เพราะส่วนใหญ่ต้องอยู่คลินิก เพื่ออยู่แลลูกค้า งานไหนที่เชิญหมอมา ก็แต่งตามธีมของงานเป็นหลัก แต่ถ้างานไหนให้แต่งแบบไหนก็ได้ เราก็จัดเต็มอยู่แล้ว เพื่อให้เกียรติงานด้วยค่ะ"ชีวิตทุกวันนี้ ลงตัวดีมากๆ เพราะมีคนดีๆ อยู่รอบข้าง การเลือกคัดคนดีๆ มาอยู่ใกล้เรา ก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ตามต้องการ สะดวกสบายมากขึ้น มีพลังงานดีๆ กับการทำงานที่เรารัก หมอเป็นคนที่คิดบวกๆ กับเกือบทุกเรื่องนะ แต่คิดบวกในที่นี้คือ ต้องคิดถึงความจริงด้วยว่า ณ ตอนนั้นๆ เป็นอย่างไรด้วย หมอเชื่อว่าทุกคนล้วนมีดีแตกต่างกันไป ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจรา คิดๆ ทำๆ ต่อไปเรื่อยๆ สักวันความสำเร็จ จะเป็นของเราเองค่ะ"