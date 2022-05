“ต้าเหนิง” ไม่รู้ตัวเองจะรอดไหม? ในฐานะผู้บริหารบริษัท ยังไม่คิดรับคนเข้าสังกัด

หลังจากที่และออกจากค่ายนาดาว ตัดสินใจเปิดค่าย QOW Entertainment (คาวว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) พร้อมขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารร่วมกัน ล่าสุดต้าเหนิงได้อัปเดตความคืบหน้าระหว่างพาเหินฟ้าไปเปิดตัวแบบเก๋ๆ กับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “โออิชิ กรีนที ฮันนี่เลมอน น้ำตาล 0%” ใน “ทริปเปิดรับพลังธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดี” กลางไร่ชาฉุยฟง จังหวัดเชียงราย ลั่นการเป็นผู้บริหารก็สนุกได้เรียนรู้ แต่ก็ไม่รู้จะรอดไหม ตอนนี้ยังไม่คิดรับใครเข้าสังกัด“ก็สนุกดีค่ะเรารู้สึกว่าเวลาเดินทาง เราแฮปปี้นะ เจออะไรใหม่ๆ และหนูคิดว่าสถานการณ์ดีขึ้น ก็น่าจะเดินหน้าต่อไปเลยอย่างตอนเราออกมาใหม่ๆ เราเจอสถานการณ์โควิด ปัญหาจริงๆ มันคือสถานการณ์ อีเวนต์อาจจะออกไม่ได้ แต่ก็มีงานในโซเซียลมีเดีย เหมือนทุกคนก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และในตัวของบริษัทของเรา ไม่ได้สามารถกำหนดทิศทางของวงการบันเทิงได้ ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกลไกของมัน ทุกอย่างกลับมาปกติ เราก็ go is the flow ไปจริงๆ ตอนนี้บริษัทก็ดูแลตัวเองเป็นหลัก มันก็จะเป็นรูปแบบเดิม ก็แค่แตกต่างว่าเราออกมาดูแลตัวเอง และมีคนมาซัปพอร์ตเรามากขึ้น ไม่ได้ต่างจากเดิม”ยังไม่คิดหาคนเข้าสังกัด เพราะรอทำระบบให้แข็งแรง ตัวเองยังไม่รู้จะรอดไหมในอนาคตอาจจะมีคนเข้ามาร่วมงานกับเรา แต่ตอนนี้เราต้องทำระบบให้มันแข็งแรงก่อนถามว่าทิศทางบริษัทเราคืออะไรซึ่งในส่วนมาร์เก็ตติ้ง มันมีทีมซัปพอร์ตเราต้องเรียนรู้กับสิ่งต่างๆ ไปด้วย”อยากให้ตนและ “เจเจ” ประสบความสำเร็จเสียก่อน“จริงๆ มันก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้นก็เลยอยากจะโฟกัสให้ระบบมัน มั่นคงก่อน แต่ยังไม่ได้คิดว่าจะเริ่มหาคนมาร่วมในสังกัด ขอโฟกัสแค่ 2 คนก่อนบริษัทถามว่าจะชัดเจนด้านไหน จริงๆ บทบาทมันไม่ต่างจากเดิมมาก เพราะเจเจ เขาก็ทำทั้งสองอย่างมาตลอด ตอนนี้เหมือนแค่ว่าเราออกมาดูแลตัวเองเท่านั้นเพราะนอกจากพี่วุฒิ (โฟร์โนล็อก) เราก็ปรึกษาอีกหลายคน”อย่าถามถึงกำไร ยังไม่ครบปีเลย“(ยิ้ม)เพราะเราโตขึ้น เราคิดว่ามันน่าจะเป็นในรูปแบบนั้นมากกว่า ซึ่งการทำงานกับเจนั้น จริงๆ ในมุมของศิลปินนั้น เรามองไปในทิศทางไหน เราก็จะมุ่งไปในทางนั้นเลย เพราะเราก็มีทีมซัปพอร์ต เราสองคนไม่ยุ่งในสิ่งที่ตัวเองทำ เพราะเราสองคนมีความชอบไม่เหมือนกัน คือดูแลตัวเอง เอาตัวเองให้รอ แค่ไหนแหละ”ไม่เครียดต้องทำงานกับแฟน ไม่ก้าวก่ายกันและกัน ห่วงเครียดจะแก่ขึ้น“จริงๆ ก็ไม่นะ เพราะที่ผ่านมา เราสองคนก็ทำงานร่วมกันบ้าง แต่พอตอนนี้เราก็ไม่ได้ก้าวก่ายอะไรกันขนาดนั้น ให้พื้นที่ของแต่ละคน เบอกถึง “นาดาว” ปิดตัวไป แต่ทุกคนยังรักกัน“จริงๆ หนูก็ไม่อยากพูดนะ แต่จริงๆ สถานะของบ้านปิดไป นาดาวปิดไป แต่จริงๆ ทุกคนก็ยังรักกัน เพิ่งไปกินข้าวกับฟรัง (นรีกุล เกตุประภากร) กับเบลมา กับพี่ย้ง (ทรงยศ สุขมากอนันต์) ก็ยังคุยกันอยู่ ก็เจอพี่บอมเมื่อวานเพราะไปงานรับปริญญาสกาย (สกาย วงศ์รวี) มา เราคิดว่ามันปิดไปแต่เราไม่ได้ตัดขาดกัน สำหรับความทรงจำของนาดาว เรากับเจก็โตขึ้นมาจากบ้านหลังนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะจากที่นั่นเยอะ”