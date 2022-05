“บอย พิษณุ” ประกาศลั่นกลาง “Amazing เดินหาเรื่อง” ปิดจ๊อบชีวิตแบดบอย! พลิกเป็นแฟมิลี่แมนสายเปย์!เผย…วิธีง้อเมียพาไปเคลียร์ริมสระว่ายน้ำ

มานั่งล้วงลึกแบบเปิดอกในรายการโดยบอสคว้าคอนเทนต์ครีเอเตอร์พ่อลูกอ่อนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแบดบอยระดับตัวพ่อ แต่ชีวิตเปลี่ยน หลังจากเจ้าตัวแต่งงานมีภรรยาชาวสวีเดนและมีลูกสาวตัวน้อยมาเติมเต็ม แต่ดั๊นมีกระแสข่าวมาว่าหนุ่ม “บอย” กลัวเมียแถมยังอวยเมียหนักมาก แตกต่างจากฉายาในอดีตว่าแบดบอยขั้นสุดโดย “บอย พิษณุ” เปิดเผยว่า“ผมเคยคิดนะก่อนจะแต่งงานว่าชีวิตมันน่าเบื่อเหมือนกันนะ เราทำงานเหมือนมีทุกอย่าง ผมเป็นคนตะกายหาความสำเร็จในชีวิตมาตลอด พอเริ่มต้นที่อายุ 28 เป็น AF เรื่อยมา จากสิ่งที่ไม่เคยมี ไม่เคยได้ใช้ ไม่เคยได้กิน มันก็มีขึ้นมาทุกอย่าง แต่พอเรามีมาเป็นระยะเวลา 10 ปีติดกันแล้ว ชีวิตมันมีความรู้สึกว่า แค่นี้เหรอ คือบางคนอาจจะมีความคิดว่ายังไม่อยากตาย ชีวิตยังไม่ได้ทำอะไรเลย ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะ แต่ ณ ตอนนั้นนะ ผมคิดว่าชีวิตเราก็ตายได้แล้วนี่ เหมือนเราได้มาและมีทุกอย่างแล้ว เช้าออกไปทำงาน เย็นกลับบ้านนอน มันวนลูปอยู่อย่างนี้ เลยมองหาเป้าหมายอะไรสักอย่าง เพื่อทำให้เรามีแรงกระตุ้นในการใช้ชีวิตว่าเราออกจากบ้านไปวันนี้เพื่ออะไร ซึ่งวันนี้ก็มีแล้ว ก็คือลูก ที่ผ่านมาพยายามมาตลอดที่จะมีน้อง พอรู้ว่ามีเค้าความรู้สึกทุกอย่างคือ มีความสุขไปหมดเลย แล้วตอนนี้เหมือนเราได้เห็นพัฒนาการของเค้าไปเรื่อย ๆ” ได้ข่าวว่า “บอย” กลัวเมียจริงไหม ? “จริง ๆ แล้วผมก็ไม่ได้กลัว แต่เกรงใจ คือ up to you up to เมีย เค้าจะทำอะไรเรื่องของเค้าให้เขาสบายใจ อะไรที่ยอมได้ก็ยอมไปเพราะภรรยาผมมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากพอสมควร เค้าจะมีตรรกะของเค้า ซึ่งตรรกะของเค้าไม่เหมือนเรา เราก็จะให้เขาเลือกในตรรกะของเค้าไปดีกว่า แต่บางทีก็มีปัญหาเหมือนกันนะ เขาเลือกตรรกะของเขาเยอะเกินไปผมก็จะขอบ้าง งั้นมาแบบนี้ได้ไหมซึ่งเค้าก็โอเค ปัญหามันมีขึ้นมา ไม่อยากให้ปัญหามันติดอยู่กับเรานาน ๆ เราจะทำให้ชีวิตมันเศร้าทำไม ยอมตัด พยายามทำให้บรรยากาศมันดีขึ้น” การง้อที่เด็ด ๆ ของ “บอย” ? ก็ซื้อเพชรให้ (หัวเราะ) ดูรวยไหม ล้อเล่นนะครับ วิธีการง้อก็คือ เข้าไปคุยเนียนๆ เอาใจใส่เพิ่มมากขึ้น พาไปเคลียร์ริมสระว่ายน้ำ (ยิ้ม)” และเรื่องราวของความคาดหวังที่มีต่อลูกสาวคนแรกจะเป็นอย่างไร? ติดตามชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=5M5aH4j2mh8&t=2s ติดตามชมรายการ AMazing เดินหาเรื่อง กับ “บอย - พิษณุ” ได้ทาง YouTube : ZENSE Entertainment