15G-Earning เฟ้นหา Gamers เปลี่ยนการเล่นเกม ให้เป็นอาชีพ สู่รากฐานใหม่ทางสังคม

ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ดีกรีด็อกเตอร์ เปิดตัว บริษัท 15 จี-เอิร์นนิ่ง จำกัด สร้างปรากฏการณ์ เขย่าวงการเกม ด้วยการจัดกิจกรรมเฟ้นหา Presenters, KOLs และ Gamers ที่อยากมีรายได้ ด้วยการ “เปลี่ยนการเล่นเกม ให้เป็นอาชีพ สู่รากฐานใหม่ทางสังคม” ผ่านแพลตฟอร์มสร้างอาชีพในอนาคต ซึ่งจะมีเกมท้าทายความสามารถมากมายให้เหล่า Gamer คนเก่งได้เข้ามาประลองฝีมือ นอกจากจะสนุกแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมๆกันได้ด้วย โดยงานแถลงข่าวจะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ The Street รัชดา บริเวณ E-Sport Arena ชั้น 5นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมาย เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ Gamer ได้เข้ามาเรียนรู้ อาทิ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง การลงทุนและความเสี่ยงของ NFT & GAMEFi, เรียนรู้กลไกการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน, ขั้นตอนการลงทุน ผ่าน 15G-ACADEMY และยังมีเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย ผ่านแพลตฟอร์มแห่งอนาคตที่อำนวยความสะดวกให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการสร้างอาชีพ อย่าง 15G-EARNING OFFICIAL WEBSITE และแฟนเพจ 15G-EARNINGสำหรับผู้ที่สนใจอยากมีรายได้จากการเล่นเกม พร้อมต่อยอดอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคตสามารถสมัครได้ที่ https://www.15g-earning.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: 15G-EARNING ,LINE OFFICIAL :@ 15G-EARNING