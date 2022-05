“เอ ศุภชัย - อแมนด้า"แดนซ์กลางสยามโชว์สเต็ปแดนซ์สุดพลิ้ว ฉลองเปิดร้าน chicken club

หลังจากวางมงกุฎนางงามก็ตบเท้าเข้าไปเป็นเด็กในสังกัด ผู้จัดการซุปตาร์เป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับผลักดันให้ได้จรดปากกาเซ็นสัญญาเป็นนางเอกวิก3 พระราม 4 เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับเปิดกล้อง ประเดิมงานละครไปแล้วขึ้นแท่นลูกรักคนใหม่ของ เจ๊เอ ศุภชัย เข้านอกออกในบ้าน และควงกันขึ้นเหนือ ล่องใต้ ล่าสุดยังตอกย้ำความสนิทสองสาวใต้ ชวนกันมาสร้างคอนเทนต์สุดปัง ร่วมแฟลชม็อบ โชว์สเต็ปแดนซ์สุดพลิ้วในเพลงของหนุ่ม ๆ K-POP อย่างวง BTS ในงานเปิดร้าน “chicken club “ (ชิคเก้นคลับ) สาขา สยามสแควร์ซอย 7 เรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาย่านสยาม พร้อมเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียล เปลี่ยนสยามให้เป็นโซลกันเลยทีเดียวไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลี เอาใจเหล่าอาร์มี่ สาวกวง BTS สุด ๆ อแมนด้า และ เอ ศุภชัย มาในลุคสุดคิวท์ สร้างปรากฏการณ์แดนซ์ Non-Stop กับเพลงสุดฮิตอย่าง That That , Chicken Noodle Soup และ Permission to Dance ถึง 3 เพลงรวด จัดหนัก จัดเต็ม ทั้งย่อ ทั้งโยกย้ายส่ายเอว เจอแบบนี้เข้าไปสาว ๆ เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลียังต้องชิดซ้าย ก่อนชวน อภิสรา เปรื่องเมธางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไก่ทอดแสนล้าน มาออกสเต็ปด้วยเบา ๆ จากนั้นลิ้มลอง เมนูสุดฮิต ขายดีอันดับ 1 คือ มาม่าหม้อไฟเกาหลี รสชาติเข้มข้น เข้าเส้น และ ขาดไม่ได้กับเมนูไก่ทอด ซอสสไปซี่ สุดฮิต ของทางร้าน chicken club ที่ย้ายมาอยู่ใจกลางสยามสแควร์มากขึ้น พื้นที่ใหญ่ขึ้น ธีมร้านให้มีความเป็นเกาหลีแท้ ๆ สีแดงเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้ชัดเจน ได้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ร้านอาหารในย่านฮงแดกันเลย....ต้องไปเช็คอินแล้ว#no1koreanfriedchicken#walkoutwithwings