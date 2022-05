เกาหลีเปิดประเทศ! แก้มบุ๋ม BSK พร้อมลุย เตรียมพาคนไทยบินทำศัลยกรรมแดนกิมจิ

ตัวแม่มาแล้วสำหรับผู้บริหารเอเจนซี่ศัลยกรรมในประเทศเกาหลีที่มากประสบการณ์กว่า 12 ปี สำหรับ "คุณแก้มบุ๋ม สุพัตรา ไชยวงค์ญาติ" หรือที่วงการศัลยกรรมเรียกว่า "แก้มบุ๋ม BSK" ตัวแม่คอนเน็คชั่นหลากหลายโรงพยาบาลศัลยกรรมอันดับต้นๆ ในประเทศเกาหลีล่าสุดคนไทย ทั้งลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่า ที่อยากไปยกหน้าให้สวยปังแบบออนนี่ หรืออยากเสริมจมูกให้หล่อๆ แบบโอปป้า ทุกคนต่างพากันแพ็คกระเป๋า เตรียมตัวเดินทางไปประเทศเกาหลี เพราะตอนนี้ที่ประเทศเกาหลี เขาเปิดประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แถมไม่มีอะไรยุ่งยาก บินไปง่ายเหมือนเดิม งานนี้คนที่อยากไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี เลยรีบติดต่อเอเจนซี่ BSK เข้ามาแบบรัวๆ เรียกว่า Line คุณแก้มบุ่ม ตอนนี้มีข้อความแจ้งเตือนทั้งวันทั้งคืน แว่วๆ มาว่าตอนนี้มียอดจองคิวศัลยกรรมมากกว่า 300 เคส จนยาวไปถึงปีหน้า"ดีใจมากๆ ค่ะ ตอนนี้โควิด 19 เริ่มซา พอมีข่าวว่าประเทศเกาหลีกำลังจะเปิด ตัวบุ๋มกับทีมงานก็รีบเตรียมงานทันที ทางโรงพยาบาลที่เกาหลีก็แฮปปี้มากๆ ที่มีลูกค้าคนไทยเตรียมตัวที่จะเดินทางไปทำศัยกรรม บางคนเป็นลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่า ตอนนี้มีคิวที่จองไว้ติดต่อเข้ามากว่า 300 ราย ที่ให้ทางเอเจนซี่ BSK ดูแล ซึ่งทางเราสามารถติดต่อกับทางโรงพยาบาลศัลยกรรมอันดับต้นๆ ของเกาหลีได้ทุกๆ โรงพยาบาล อย่างโรงพยาบาลพรีเมียร์ โรงพยาบาลบาโนบากิ ที่มีลูกค้าจะสนใจ และเลือกใช้บริการเป็นอันดับต้นๆ เพราะคุณหมอที่นี่เก่งมากๆ ดูแลเคสศัลยกรรมให้กับไอดอลศิลปินคนดังของเกาหลี และยังมีดาราชื่อดังของไทย และศิลปินดาราที่มาจากต่างประเทศอีกหลายคนที่ผ่านมาคุณหมอจากโรงพยาบาลบาโนบากิ คุณหมอโอ ที่เคยร่วมรายการศัลยกรรมชื่อดังในประเทศไทยอย่าง Let me in ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทย ก็มีลูกค้าที่สนใจเข้าพบคุณหมอปรึกษากับคุณหมอว่าต้องการทำศัลยกรรมส่วนไหน ซึ่งลูกค้าทุกๆ คนแฮปปี้มาก เพราะได้คำตอบจากคุณหมอทันที ว่าต้องทำศัลยกรรมส่วนไหน เพราะที่ผ่านมาช่วงโควิด 19 ตัวบุ๋มเข้าใจเลยค่ะ ว่าหลายๆ คน อยากทำศัลยกรรมมาก และคิดถึงบรรยากาศของประเทศเกาหลี ตอนนี้ประเทศเกาหลีเปิดแล้ว เขายินดีที่ต้อนรับคนไทยที่จะเดินทางไปทำศัลยกรรมที่นั้น และไปท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศเกาหลีกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนอกจากนี้บุ๋มก็ยังเตรียมแผนงานที่รับรองว่าเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่อยากสวยอยากหล่อแน่นอน เพราะจะมีคลินิกชื่อดังของไทย กับโรงพยาบาลชื่อดังของเกาหลี จับมือทำงานร่วมกัน ภายใต้การดูแลของเอเจนซี่ศัลยกรรม BSK ที่รับรองความปลอดภัย 100% อยากให้ทุกๆ คนได้ติดตามกันในช่วงกลางๆ ปีหน้า ตอนนี้ใครที่สนใจ ที่จะเดินทางไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีสามารถติดต่อ LINE ของบุ๋มได้เลยค่ะ”Line : gamboom99Fanpage : รับปรึกษาศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี www boomkoreanbeauty.comTikTok : Gamboom.tn