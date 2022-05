“เจมส์ เรืองศักดิ์” ควงคู่ “ครูก้อย นัชชา” แชร์เคล็ดลับเตรียมตั้งครรภ์สำหรับสตรีคอกาแฟในงานไลฟ์สดเปิดตัว “เฟอร์ตี้ คอฟฟี่”

เรียกได้ว่าทุ่มเทกับการให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากจริงๆ สำหรับที่มีดีกรีเป็นถึงครูวิทยาศาสตร์ภรรยาสุดที่รักของศิลปินักร้อง นักแสดงชื่อดัง ซึ่งทั้งคู่ได้ออกมาเผยแพร่ประสบการณ์จริงในการเตรียมความพร้อมทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ตามหลักโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ที่ครูก้อยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมมาจากงานวิจัยเกี่ยวกับผู้มีบุตรยากทั้งไทยและต่างประเทศ จนประสบสำเร็จในการตั้งครรภ์ลูกสาวคนแรก “น้องเมดา อันโดรเมดา ลอยชูศักดิ์” และได้แบ่งปันความรู้ผ่านเพจ babyandmom.co.th จนมีแม่ๆมีบุตรยากทั้งคนบันเทิงและทางบ้านมาปรึกษา และประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ตามเป็นจำนวนมากโดยล่าสุด “เจมส์ เรืองศักดิ์” นั่งแท่นประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด บริหารงานร่วมกับ “ครูก้อย - นัชชา” กรรมการ บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้เพจเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก babyandmom.co.th ได้จัดงานไลฟ์สดเปิดตัวโปรตีนกาแฟแท้ ไม่มีคาเฟอีน” โดยบรรยากาศภายในงานได้มีการร่วมพูดคุยกับ “ครูเกศ ตารเกศ เวทแมน” ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟ พร้อมด้วย “ลิซ่า อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย”และ “จีจี้ เบญญาภา เนาวรรณ์” แม่มดนักชงแชมป์บาริสต้าประเทศไทย และแชมป์โลก5สมัยที่มาการันตี เฟอร์ตี้ คอฟฟี่ (Ferty Coffee) โปรตีนกาแฟที่ให้รสกาแฟแท้ แต่ไม่มีคาเฟอีน และคงความหอมกรุ่นแบบกาแฟโรบัสต้าแท้ๆ แถมยังได้คุณค่าทางโภชนาการสำหรับสตรีเตรียมตั้งครรภ์ ตอบโจทย์สตรีเตรียมตั้งครรภ์คอกาแฟ ผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจbabyandmom.co.th เมื่อเร็วๆ นี้ครูก้อย นัชชา ได้เปิดเผยว่า “จากการให้คำปรึกษาแม่ๆ มีบุตรยาก ที่อยู่ระหว่างการปรับโภชนาการตามหลักการเตรียมตั้งครรภ์ผ่านทางเพจ babyandmom.co.th พบว่า 50% ของผู้มีบุตรยาก ชื่นชอบการดื่มกาแฟมาก และติดกาแฟ และจนต้องแอบดื่มกาแฟ แต่ตามหลักโภชนาการเตรียมตั้งครรภ์แล้วต้องงดกาแฟ เนื่องจากคาเฟอีนส่งผลต่อสมดุลฮอร์โมน จึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่และการฟอร์มตัวของผนังมดลูก โดยมีงานวิจัยจาก the National Institutes of Health and Ohio State University ศึกษาพบว่าผู้หญิงที่ดื่มกาแฟอย่างน้อย 2 แก้วต่อวัน หรือ ได้รับคาเฟอีนประมาณ 200 มิลลิกรัมต่อวัน ก่อนตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในการแท้งบุตร และหากบริโภคคาเฟอีนมากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อวัน มีความเสี่ยงสูงที่จะแท้งบุตรในช่วง 7 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยเรื่อง Maternal caffeine consumption during pregnancy and the risk of miscarriage: a prospective cohort study ที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Obstetrics & Gynecology ศึกษาพบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ทานคาเฟอีน 200 มิลลิกรัม หรือดื่มกาแฟประมาณ 2 แก้วต่อวันมีความเสี่ยงแท้งบุตรสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่ดื่มถึง 2 เท่านอกจากนี้ ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คำแนะนำว่าหากผู้หญิงทานกาแฟมากเกินไป โดยมากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อวัน ควรลดการบริโภคคาเฟอีนลง เพราะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด และการแท้งบุตรแต่แม่ๆที่ปรึกษาครูก้อยบางรายติดกาแฟมาก ได้กลิ่นกาแฟก็ยังดี ไม่ได้ทานกาแฟแล้วรู้สึกครียด ทาง เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จึงได้คิดค้น “เฟอร์ตี้ คอฟฟี่ (Ferty Coffee) โปรตีนกาแฟแท้ ไม่มีคาเฟอีน” เป็นโปรตีนรสกาแฟที่ใช้กาแฟสายพันธุ์โรบัสต้านำมาสกัดคาเฟอีนออก (Decaffeinated coffee) ด้วยเทคนิคพิเศษ แต่ยังคงรสชาติความหอม นุ่ม เข้มข้นแบบกาแฟโรบัสต้าแท้ๆ นอกจากนี้ผู้วางแผนเตรียมตั้งครรภ์ยังได้รับทั้งโปรตีนสูงถึง 25 กรัม มัลติวิตามินและแร่ธาตุรวมกว่า 33 ชนิด ซึ่งจำเป็นสำหรับเตรียมตั้งครรภ์อีกด้วย โดยครูก้อยแนะนำให้ทานโปรตีนเฟอร์ตี้ (Ferty) วันละ 2 ซองเป็นปกติในช่วงเตรียมตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก และทานเฟอร์ตี้ คอฟฟี่ (Ferty Coffee) ช่วงที่อยากดื่มกาแฟ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับเตรียมตั้งครรภ์สำหรับสตรีที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟ”สามารถสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฟอร์ตี้ คอฟฟี่ (Ferty Coffee) โปรตีนกาแฟแท้ ไม่มีคาเฟอีน กล่องละ 12 ซอง ราคา 2,290 บาท สำหรับสตรีเตรียมตั้งครรภ์ ผ่านทางไลน์แอด: @babyandmom.co.th พร้อมพบกับโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย และปรึกษาปัญหามีบุตรยากกับครูก้อยได้โดยตรง