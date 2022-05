“Gangubai Kathiawadi" (คังคุไบ) เรื่องจริงแต่อิงนิยาย ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบ?

"Gangubai Kathiawadi" สร้างขึ้นมาจากนิยายเรื่อง “Mafia Queen of Mumbai” เขียนโดยนักข่าวที่ชื่อ "ฮุสเซน ไซดี (Hussain Zaidi) ซึ่งอ้างอิงถึงเรื่องราวชีวิตจริงของโสเภณีคนดังที่ชื่อ "Gangubai Harjeevandas" (คังคุไบ ฮาร์จีวันดัส) นำแสดงโดยดาราดังของอินเดียหลายคน อาทิ Sanjay Leela Bhansali, Alia Bhatt, Hussain Zaidi ฯลฯโดยหนังได้ฉายภาพของ "คังคุไบ" ตั้งแต่ในวัยเด็กและความฝันอยากที่จะเป็นนักแสดงของเธอ ก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป เมื่อเธอต้องถูกสามีหลอกขายให้กับซ่องโสเภณีในมุมไบเพื่อแลกกับเงินไม่กี่ร้อยบาทในขณะที่เธอมีอายุเพียง 16 ปีเท่านั้นแต่กระนั้น "คุงคุไบ" ก็ไม่ยอมแพ้ในโชคชะตาที่พลิกผัน เธอใช้ชีวิตโสเภณีจนไต่เต้าขึ้นมาเป็นแม่เล้า กระทั่งมีชีวิตที่ร่ำรวย และกลายเป็นหญิงเจ้าของซ่องที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งนอกจากจะดูแลเรื่องของเด็กกำพร้าแล้ว เธอยังออกมาเรียกร้องสิทธิ์และศักดิ์ศรีให้กับหญิงสาวที่ประกอบอาชีพโสเภณีพร้อมเรียกร้องให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถูกกฏหมาย จนชื่อของ "คังคุไบ กฐิยาวาฑี" ได้กลายเป็นที่ยกย่องของชาวคนอินเดียส่วนหนึ่งด้วยตามงานเขียนของ "ฮุสเซน ไซดี" ได้ระบุถึงประวัติของ "คังคุไบ กฐิยาวาฑี" ว่าเกิดในปี 1939 และถูกบังคับและผลักดันให้เข้าสู่ธุรกิจการค้าประเวณีตั้งแต่อายุยังน้อยหลังจากหนีตามสามีซึ่งเป็นนักบัญชีของบิดาไปที่มุมไบ ก่อนถูกเขาขายให้กับซ่องโสเภณีในเขตกามธิปุระหลังไต่เต้ากระทั่งกลายเป็นเจ้าของซ่อง ว่ากันว่าชีวิตของ "คังคุไบ" มีความอู้ฟู่เป็นอย่างมาก เธอมักจะแต่งกายด้วยชุดส่าหรีขอบทองกับเสื้อที่มีกระดุมสีทองรวมถึงยังว่ากันว่าเธอคือโสเภณีคนแรกที่เป็นเจ้าของรถหรูอย่างเบนท์ลีย์ในวัยเพียง 21 ปีเท่านั้นยังมีเรื่องเล่าว่าแม้ชีวิตเธอจะต้องเข้าไปพัวพันกับพวกมาเฟีย ตลอดจนผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องทั้งยาเสพติด นักฆ่า ฯลฯ จนเธอถูกเรียกขานว่าเป็น Madam of Kamathipura รวมถึง The Mafia Queen of Mumbai แต่กระนั้นเด็กสาวที่ทำงานในซ่องของเธอนั้นจะไม่ถูกบังคับหรือขืนใจให้ทำงานโดยไม่เต็มใจเลยสักคนเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสุนทรพจน์ในการะประชุมสตรีที่ Azad Maidan ของเธอที่ว่า “เช่นเดียวกับชาวจาวันในประเทศที่ต่อสู้อย่างไม่รู้จบในสนามรบ...พวกเราเป็นโสเภณีก็กำลังต่อสู้กับการต่อสู้เหล่านี้ทุกวันเช่นกัน" ที่ได้กลายเป็นที่แพร่หลายของสื่ออีกด้วย"คังคุไบ" เสียชีวิตในบ้านของเธอเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2520 รวมอายุ 69 ปี แม้เธอจะไม่มีทายาทสืบสกุลโดยสายเลือดทว่าเธอก็รับอุปการะบุตรบุญธรรมไว้หลายต่อหลายคนขณะที่ภาพยนตร์เรื่อง “Gangubai Kathiawadi" นั้นแต่เดิมมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคมปีที่แล้ว แต่ก็ถูกเลื่อนออกมาเพราะปัญหาการแร่พระบาดของเชื้อโควิดฯโดย “Gangubai Kathiawadi" ได้เข้าฉายครั้งแรกในเทศกาลหนังเบอร์ลินเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก่อนจะเข้าฉายในโรงหนังอินเดียเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ซึ่งถึงตอนนี้ภาพยนตร์ทำเงินเฉียด 900 ล้านบาท (จากต้นทุนประมาณ 500 ล้านบาท) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ตัวภาพยนตร์จะได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากมายทว่าก็ไม่ใช่ทุกคน เมื่อมีรายงานว่าหนึ่งในบุตรบุญธรรมของ "คังคุไบ" คนหนึ่งได้ออกมาทำการฟ้องร้องไปยังนักแสดงของเรื่องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยอ้างว่าเรื่องราวในภาพยนตร์นั้นมีการนำเสนอเกี่ยวกับแม่บุญธรรมของเขาไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จบลงที่ศาลได้ยกฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว