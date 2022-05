The 1 Exclusive จับมือ 5 แบรนด์ชั้นนำของไทย ปล่อยแคมเปญ “Exclusive Welcome Offer”

ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมอบประสบการณ์และสิทธิประโยชน์เหนือระดับ จับมือพาร์ทเนอร์ 5 แบรนด์ชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่ Central The 1 LUXE Credit Card, TRUE, B Autohaus, โรงพยาบาลสมิติเวช และ Benz Thonburi ปล่อยแคมเปญสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกของการเป็นสมาชิก พร้อมทั้งขยายสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกได้ช้อปปิ้งเหนือระดับแบบฉบับ The 1 Exclusiveพิเศษเฉพาะลูกค้า 5 แบรนด์พาร์ทเนอร์ดังกล่าว เมื่อลงทะเบียนบนแอป The 1 และใช้จ่ายสะสมครบ 250,000 บาทในเครือเซ็นทรัล รีเทล ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2565 – 31 ก.ค. 2565 รับทันที! 10,000 คะแนน on-top พร้อมอัปเกรดเป็นสมาชิก The 1 Exclusive หรือรับสิทธิ์ต่อสถานะถึง 31 ธันวาคม 2566 สำหรับสมาชิก The 1 Exclusive ปัจจุบัน โดยคะแนนพิเศษที่ได้รับจะโอนไปยังบัญชี The 1 ของสมาชิกภายในวันที่ 31 ส.ค. 2565 จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิกตลอดรายการ สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญ “Exclusive Welcome Offer” เพิ่มเติมได้ที่ https://t1x.onelink.me/XZji/jnxknpu8สัมผัสประสบการณ์พิเศษจาก The 1 Exclusive ได้แล้ววันนี้ โดยสมาชิก The 1 สามารถอัปเกรดสถานะสมาชิกเป็น The 1 Exclusive ในเดือนถัดไปหลังจากสะสมยอดใช้จ่ายในกลุ่มเซ็นทรัลตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป หรือ 400,000 บาทเมื่อรวมกับยอดใช้จ่ายจากร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลและเซ็นทรัล เอ็มบาสซีที่เข้าร่วมรายการ ผ่านการยื่นใบเสร็จ ณ จุดแลกของสมนาคุณทุกสาขา โดยสามารถเช็กยอดใช้จ่ายสะสมแบบ Real Time ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น The 1 ซึ่งจะเแสดงผลยอดซื้อสะสม ทั้งแบบเฉพาะเครือเซ็นทรัล รีเทล และแบบรวมยอดทั้งเครือเซ็นทรัล รีเทล และร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล และเซ็นทรัล เอ็มบาสซีที่เข้าร่วมอัปเดต/ดาวน์โหลดแอป The 1 เวอร์ชั่นใหม่ ได้แล้ววันนี้ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ดีกว่าได้ทุกวัน ทั้งบน App Store, Play Store และ Huawei AppGalleryhttps://go.the1.co.th/UohD/78f4c04