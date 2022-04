Karmart ฉลองครบรอบ 10 ปี ตอกย้ำความสำเร็จแบรนด์ Cathy Doll สุดยิ่งใหญ่ จัดงาน Cathy Doll Grand Launch 2022 พร้อมเปิดตัว 8 พรีเซนเตอร์สุดฮอต ที่จะมากระตุ้นยอดขายให้ลุกเป็นไฟ!

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์เคที่ดอลล์ (Cathy Doll) นำโดย คุณพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ฉลองครบรอบ 10 ปี สุดยิ่งใหญ่แห่งปี 2565 จัดงาน “Cathy Doll Grand Launch 2022” โดยภายในงานพบกับเหล่าซุปตาร์พรีเซนเตอร์แถวหน้าของเมืองไทยพร้อมใจกันออกมาเสิร์ฟความฟินให้กับแฟนคลับที่มาร่วมงาน นำทัพโดย ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี, วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี, นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์, กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, ดิว-จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์, สายป่าน บิวตี้บล็อกเกอร์เจ้าของเพจ Sp Saypan และแขกรับเชิญพิเศษพระเอกสุดหล่อ บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ งานนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่และอัดแน่นด้วยกิจกรรมสุดพิเศษมากมายบนเวที นอกจากนี้ 3 ผู้บริหารแห่งคาร์มาร์ท ยังได้เตรียมไฮไลท์จุดพลุสุดอลังการกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี แบรนด์เคที่ดอลล์ อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมโชว์นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ สู่ตลาดเครื่องสำอางอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการตอกย้ำในการเป็นผู้นำเทรนด์ของแบรนด์เครื่องสำอางระดับประเทศ ณ ลานริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยามคุณพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เผยว่า “งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีของแบรนด์เคที่ดอลล์ พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ทั้ง 8 ท่าน และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางแบรนด์ โดยการจัดงานครั้งนี้เราได้เชิญพันธมิตรและตัวแทนจำหน่ายมาร่วมฉลองไปกับเรา เพื่อเป็นการขอบคุณในการสนับสนุนและไว้วางใจร่วมเป็นคู่ค้ากับเรามากว่า 10 ปี รวมถึง KOL Influencer ที่สนับสนุนและรีวิวผลิตภัณฑ์ให้กับเราตลอดมา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแฟนคลับของพรีเซนเตอร์ทุกท่านที่ให้การตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ทางเราขอขอบคุณที่คอยสนับสนุนแบรนด์เคที่ดอลล์ในทุกๆกิจกรรมด้วยดีเสมอมา”การจัดงานฉลองครบรอบ 10 ปีวันนี้ ถือเป็นการเปิดตัวพร้อมพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เคที่ดอลล์ (Cathy Doll) สำหรับคอลเลคชั่น Cathy Doll Cover Matte Series พรีเซนเตอร์ได้แก่ ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี และ วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, คอลเลคชั่น Cathy Doll CC Series พรีเซนเตอร์ได้แก่ โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี, นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์, Cathy Doll Perfume & Perfume Lotion พรีเซนเตอร์ได้แก่ กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, คอลเลคชั่น Cathy Doll Bright Up Day Cream SPF15 X50 Pure และ Cathy Doll Bright Up Sleeping Mask พรีเซนเตอร์ได้แก่ ดิว-จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์ และ Cathy Doll Ultralight Sun Fluid SPF 50 PA++++ พรีเซนเตอร์ได้แก่ สายป่าน บิวตี้บล็อกเกอร์เจ้าของเพจ Sp Saypanสำหรับผลิตภัณฑ์ CC Cream ของแบรนด์ Cathy Doll หรือ ซีซีครีมลายเสือในตำนานที่ครองใจคนไทยมาแล้วถึง 10 ปีเต็ม การันตีคุณภาพด้วยยอดขายทะลุ 100 ล้านชิ้น โดยล่าสุดได้มีการพัฒนาสูตรใหม่ Cathy Doll Speed White CC Cream SPF 50 PA+++ เราเพิ่ม “Chromabright”(โครมาไบร์ท) ไวท์เทนนิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซีและกรดโคจิกเข้าไปในผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยบำรุงผิวหน้าให้กระจ่างใส ปรับผิวใสทันทีที่ทา ปกปิด บำรุงผิว ป้องกันผิวหมองค้ำจากแสงแดดด้วยค่า SPF 50 PA+++ กันแดดครบจบในหลอดเดียว และลดเลือนจุดด่างดำเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับโฉมแพ็กเกจให้ทันสมัยมากขึ้น สวยหรูด้วยหลอดสีชมพูแกรมจากเดิมที่คุ้นตากันในแพคเกจที่มีสีสัน คล้ายลายเสือและเพิ่มแพคเกจใหม่รูปแบบแท่ง Cushion Stick ที่พกพาง่ายและใช้สะดวก อีกด้วยนอกจากนี้ เรายังโดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเพื่อการแก้ปัญหาผิวหมองคล้ำ บำรุงผิวหน้าให้กระจ่างใสอย่างตรงจุด ด้วยผลิตภัณฑ์ Cathy Doll Whitamin C Day Cream ครีมบำรุงผิวหน้าด้วยวิตามินซีเข้มข้น 16,000 mcg ช่วยบำรุงผิวหน้าให้กระจ่างใสด้วยคุณค่าจาก Encapsulated Vitamin C นวัตกรรม Encapsulation ที่ช่วยให้วิตามินซีคงประสิทธิภาพสารสำคัญยาวนาน ผสานด้วยสารสกัดจาก Kakadu Plum ซึ่งเป็น Superfruits ที่มีวิตามินซีธรรมชาติสูงสุดมากกว่าส้ม 100 เท่า ช่วยให้ผิวกระจ่างใส พร้อมด้วยสารสกัดจากดอกทานตะวัน มีวิตามินอี ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดเลือนริ้วรอย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน สารสกัดจากดอกคาโมมายล์ ช่วยบำรุงผิวและปกป้องผิวจากมลภาวะ ปรับสภาพผิวให้แข็งแรงแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ และไฮยาลูรอน ช่วยเก็บกักความชุ่มชื่น ให้ผิวอิ่มน้ำดูอ่อนโยนกว่าวัย พร้อมปกป้องแสงแดดด้วย UV Protection ใช้สำหรับทาตอนกลางวัน เนื้อครีมบางเบา ซึมง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ และขอแนะนำผลิตภัณฑ์ Cathy Doll Whitamin C Spot Serum เซรั่มบำรุงผิวหน้าด้วยวิตามินซีเข้มข้น 48,000 mcg ช่วยบำรุงผิวหน้าให้กระจ่างใสด้วยคุณค่าจาก Encapsulated Vitamin C นวัตกรรม Encapsulation ที่ช่วยให้วิตามินซีคงประสิทธิภาพสารสำคัญยาวนาน พร้อมบำรุงผิวอย่างล้ำลึกด้วย 4 สุดยอดสารสกัดจากธรรมชาติ ประกอบด้วย สารสกัดจากชะเอมเทศ, กรดโคจิก, สารสกัดจาก Bearberry และสารสกัดจากหัวไชเท้า ที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิว ลดเลือนจุดด่างดำจากสิว ฝ้า กระ และความหมองคล้ำ ปรับสภาพผิวให้สม่ำเสมอ พร้อมช่วยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวด้วยไฮยาลูรอน ทำให้ผิวอิ่มน้ำดูอ่อนโยนกว่าวัย ใช้สำหรับทาตอนกลางคืน เนื้อเซรั่มใส ซึมง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Cathy Doll บนช่องทาง Karmart Online ได้ที่ https://bit.ly/3JZ1rte หรือ line : @karmart และเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี สามารถกดติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/cathydollclub/ ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และทริคการแต่งหน้า การดูแลความงามของสาวๆไว้ในที่เดียว