“Fight For Flood” 2 VS 1   แขวนไมค์มาต่อยมวย  “วีวี่-ออยเลอร์” ต่อย 2 รุม 1  “ไอออน”

เตรียมขึ้นสังเวียนมวยอีกครั้งใน Fight for Flood ที่ค่ายข้าวสารมิวสิคจัดชกมวยการกุศลเปิดรับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในขอนแก่น ถ่ายทอดสดผ่าน Live Streaming เพจข้าวสารมิวสิค ในคืนวันที่ 6 พฤศจิกายน นี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป โดยงานนี้อดีตนักมวย “สวยสังหาร” วีวี่-มนัสวี ศรีทองคำ ศิลปินน้องใหม่ค่ายข้าวสารมิวสิค หลังจากห่างหายการขึ้นเวทีมวยไปเตรียมตัวทำซิงเกิลซะนาน งานนี้เจ้าตัวขอพักไมค์กลับมาจับนวมอีกครั้ง แถมยังซุ่มฟิตซ้อมอย่างหนัก บอกเลยงานนี้ไม่ได้มาเดี่ยว เพราะสาววีวี่ ขอผนึกกำลังกับสาวลูกทุ่งเสียงใส “ออยเลอร์ ไทดอลมิวสิค” หลังจากที่เคยโชว์ฝีมือมวยชกปะทะกันในมิวสิควิดีโอมาก่อน คราวนี้ 2 สาวเตรียมจัดเต็มฝีมือมวยขึ้นเวทีชกปะทะนักร้องหนุ่มหล่อ ไอออน ข้าวสารแลนด์ บอกเลยว่าคู่ชกคู่พิเศษนี้น่าจับตามองไม่เบา....วีวี่-มนัสวี เล่าถึงการเตรียมตัวขึ้นชกครั้งนี้ว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากๆ ค่ะ ที่จะได้กลับมาขึ้นเวทีมวยอีกครั้ง ตั้งแต่ช่วงโควิดมาก็ไม่ได้ต่อยมวยเลย ช่วงหลังมาก็มาเตรียมตัวทำเพลงกับค่ายข้าวสาร มิวสิคด้วย พอทางค่ายจัดแคมเปญ Fight For Flood ขึ้นมา เหมือนเราได้กลับมาทำสิ่งที่รักอีกครั้ง ดีใจมากๆ ตอนนี้ ก็ซ้อมหนักทุกวันค่ะ และต้องฟิตร่างกายให้พร้อม ที่สำคัญชกครั้งนี้เราได้ขึ้นชกร่วมกับออยเลอร์ด้วย ทางออยเลอร์ก็เตรียมตัวซ้อมหนักเหมือนกัน บอกเลยว่าเรา 2 สาวไม่มีอ่อนให้คู่ต่อสู้อย่างพี่ไอออนแน่นอนค่ะ อยากให้แฟนๆ ของเราติดตามชมและเชียร์พวกเรากันด้วยนะคะ งานนี้รับรองว่าสนุกมันส์และทุกคนยังได้ร่วมทำบุญกันด้วยค่ะ”ในเวทีมวยการกุศล Fight For Flood นอกจากคู่ชกพิเศษอย่าง วีวี่-มนัสวี จับมือ ออยเลอร์ ไทดอลมิวสิค VS ไอออน ข้าวสารแลนด์ แล้ว ยังมีคู่มวย "กรุงสยาม VS อุดรน้อย" และ "สุขเกษม VS เหล็กเพชร" อีกด้วย.. แฟนๆ ห้ามพลาดตามชมและเชียร์ พร้อมกับร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่เลขบัญชี 020202061743 (ธกส) ชื่อบัญชี : โครงการอีสานโฮมใจช่วยภัยน้ำท่วม#วีวี่ #Vivie #ออยเลอร์ #ไอออน#fightforflood #ข้าวสารมิวสิค #khaosanmusic #ข้าวสารแลนด์ #ไทดอลมิวสิค